Bauprojekte an Andwilerstrasse in Gossau vorerst gestoppt

Gossau Wegen Verkehrssicherheit: Regiobus-Depot und Mehrfamilienhäuser sind blockiert Einsprachen blockieren Überbauung an Gossauer Andwilerstrasse und Neubau der Regiobus AG an der Tannenstrasse. Rita Bolt 15.03.2022, 05.00 Uhr

Die Einsprecherinnen und Einsprecher wollen, dass auf der Andwilerstrasse eine Mittelinsel gebaut wird. Bild: Rita Bolt

«Wir wollen nichts verhindern und nichts verzögern. Wir wollen Lösungen», sagt Stefan Lenherr. «Lösungen, die ohnehin im späteren, ordentlichen Baubewilligungsverfahren aufgezeigt werden müssen und Inhalt der Baubewilligung sind.» Lenherr hat zusammen mit Anwohnerinnen und Anwohnern der Andwiler-, Ulmen- und Arvenstrasse Einsprache gegen den Sondernutzungsplan erhoben, der das Gebiet zwischen Tannen- und Andwilerstrasse regelt.

Bestandteil dieses Sondernutzungsplanes sind vier Mehrfamilienhäuser mit 34 Wohneinheiten und zwei Tiefgaragen an der Andwilerstrasse sowie das neue Depot der Regiobus AG an der Tannenstrasse. Es müssen einige Häuser und eine Kirche weichen. Nicht angetastet wird das Grundstück, auf dem das Wohnhaus von Lenherr steht. Dieses bleibt zwischen den vier Mehrfamilienhäusern stehen.

Einsprecher fordern Mittelinsel

Die Einsprecher wehren sich wegen der Verkehrssicherheit, wie sie sagen. Dieser sei im Projekt keine Aufmerksamkeit geschenkt worden. Sie wollen, dass auf der Andwilerstrasse eine Mittelinsel gebaut wird, um die Tempi der Autos zu drosseln und fordern zudem eine Fussgängerüberquerung. Auch soll die Einmündung des Radweges in die Andwilerstrasse verbessert werden.

Stefan Lenherr verhandelt federführend mit Patrick Winteler für die Einsprecherinnen und Einsprecher. Winteler wohnt im Lärchenpar, direkt neben der Andwilerstrasse. Der ehemalige Gossauer Stadtrat Lenherr sagt: «Wir können nicht verstehen, dass der Kanton bei der Vorprüfung des Sondernutzungsplanes kein Verkehrskonzept eingefordert hat.»

Verkehrsberuhigung schon einmal auf dem Tisch

Die Andwilerstrasse sei eine stark befahrene Strasse. Der Lastwagenverkehr vom Gossauer Industriegebiet in den Thurgau werde über diese Strasse abgewickelt, weiss Lenherr. Er hat selbst einige Jahre in seiner Liegenschaft an der Andwilerstrasse gewohnt; heute ist er in Andwil daheim.

Warum engagiert er sich für die Andwilerstrasse, wenn er nicht mehr hier wohnt? Er habe eine moralische Verpflichtung. Als er den Lärchenpark gebaut habe, habe er den Bauherren versprochen, dass diese Strasse verkehrsberuhigt werde.

Ein entsprechendes Projekt lag damals vor; eine Mittelinsel wurde 2005 ins 15. Kantonale Strassenbauprogramm aufgenommen. Die Stadt ging davon aus, dass die verkehrsberuhigende Massnahme 2013 realisiert wird. Sie wurde bis heute nicht gebaut und sogar aus dem Strassenbauprogramm gestrichen.

Deshalb hat Lenherr angeregt, beim Kanton ein Provisorium für verkehrsberuhigende Massnahmen auf der Andwilerstrasse zu beantragen. Damit würde das Zeitfenster des Bewilligungsverfahrens verkürzt und die Andwilerstrasse auch im Sinne der neuen Bewohnerinnen und Bewohner sicherer. Die Bauherrschaft ist einverstanden. Die Gossauer Stadtschreiberin Beatrice Kempf sagt, die Stadt unterstütze die Erstellung des Provisoriums. Gossau werde dem Kanton die Erstellung von definitiven verkehrsberuhigenden Massnahmen im Rahmen des 18. Strassenbauprogramms (2024–2028) beantragen.

«Weitere, schmerzliche Zeitverzögerung»

«Neben dem unglaublichen Umstand, dass die Entwicklung des Sondernutzungsplans nun schon neun Jahre dauert, bedeuten diese Einsprachen hauptsächlich eine weitere, schmerzliche Zeitverzögerung, die die Regiobus AG erleidet», sagt Geschäftsführer Bruno Huber. Kurzfristig werde kaum eine Lösung für ein neues Busdepot realisierbar sein. «Damit resultiert, dass die baulich und wirtschaftlich positive Entwicklung der Regiobus AG aufgrund der Ansprüche blockiert ist, die mit uns nicht im direkten Zusammenhang stehen», sagt Huber weiter.

Die Regiobus AG trat im Dezember 2021 mit einzelnen Einsprechenden in Kontakt, «leider mit mässigem Erfolg». Huber bittet daher die Einsprechenden, ihre Eingaben zumindest in Teilbereichen zurückzuziehen, um wenigstens die Planungssicherheit des Betriebs zu Gunsten des öffentlichen Verkehrs in und um Gossau zu stärken. «Dafür wären wir wirklich sehr dankbar.»

Forderungen seien berechtigt

«Die Einsprachen bedeuten in erster Linie für die Regiobus AG, aber auch für die Bauherrschaft, die Motivo AG, die Pensionskasse Stadt St.Gallen, die Novaron AG und die Schwizer Immobilien AG zusätzliche Verzögerungen, Zeitaufwände und Kosten», sagt Bruno Schwizer, Verwaltungsratspräsident der Schwizer Immobilien AG. Er habe ein gewisses Verständnis für die Einsprecher.

Sie versuchten damit, die seiner Meinung nach berechtigten Forderungen nach Verkehrsberuhigung durchzusetzen. «Diese Forderungen haben aber nichts mit dem Sondernutzungsplan zu tun, verzögern dessen Inkraftsetzung schon seit Monaten.» Schwizer erwartet, dass die Einsprachen zurückgezogen werden.

Für die Einsprecher liegt der Ball immer noch beim Kanton. «Wir wollen eine Zusage für ein Provisorium einer Mittelinsel und dass die Realisierung ins 18. Strassenbauprogramm aufgenommen wird», sagt Stefan Lenherr. Die Antwort des Kantons steht noch aus. Erst wenn eine Antwort vorliegt, werden die Einsprecher das weitere Vorgehen besprechen.