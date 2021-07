IG Sport Region Gossau rüstet sich für die Sportwelt-Abstimmung

Gossau «Vereine sind von unschätzbarem Wert»: So will IG-Sport-Präsident Peter Streuli Vereine fit machen für die Sportwelt-Abstimmung Vor einem Jahr hat Peter Streuli das Präsidium der IG Sport Region Gossau übernommen. Er erzählt, wie die Interessengemeinschaft die Vereine unterstützen und sie für den Urnengang zum ersten Teil des Generationenprojekts zur 55 Millionen Franken teuren Erneuerung der Gossauer Sportanlagen rüsten will. Rita Bolt 22.07.2021, 12.00 Uhr

Peter Streuli ist seit einem Jahr Präsident der IG Sport Region Gossau. Bild: Urs Bucher (21. Mai 2019)

«Ich war tief beeindruckt, als ich gesehen habe, dass unter dem Dach der IG Sport Region Gossau 37 Vereine mit etwa 6000 Sportlerinnen und Sportler vereint sind», sagt Peter Streuli. Vor einem Jahr hat der 58-jährige Gossauer die führungslose Interessengemeinschaft als Präsident übernommen. Er betont:

«Vereine sind für unsere Gesellschaft von unschätzbarem Wert. Wenn es sie nicht mehr gäbe, würde etwas fehlen.»

Ihm ist bewusst, dass es zunehmend schwieriger wird, Freiwillige und Funktionäre für die Vereinsarbeit zu begeistern. Und dass den Vereinen oftmals Mitglieder fehlen, um Trainings, Wettkämpfe oder Meetings durchzuführen. Wer Peter Streuli kennt, weiss, dass er alles daran setzen wird, die IG Sport und damit die Vereinsarbeit auf Vordermann zu bringen.

Kaffeebohnen pflücken in Kolumbien

Über 30 Jahre hat er sich in verschiedenen Abteilungen und Funktionen im Handballklub TSV Fortitudo verdient gemacht. Nach dem Aufstieg mit der 1. Mannschaft in die NLA hat er sukzessive die Juniorenteams von U13 bis U19 in die höchsten Ligen des Schweizer Handballs gebracht. 2017 nahm er sich eine Auszeit und reiste für drei Monate nach Kolumbien.

Er habe Kaffeebohnen gepflückt, sei gereist und habe spannende Menschen mit anderen Wertvorstellungen getroffen. Deshalb sei er vielleicht mit der Entscheidung nach Hause gekommen, nach intensiven Handballjahren etwas Neues zu machen, das weniger leistungsbezogen und mit geringerem Zeitaufwand zu bewältigen ist: die IG Sport zu führen.

Der Schwung für den Restart fehlt teilweise

Gespräche geführt hat er inzwischen mit den Gossauer Vereinspräsidenten. «Während der Pandemie durften die Vereine keine Aktivitäten entwickeln, jetzt fehlt ihnen teilweise der Schwung für den Restart.» Die IG möchte die Vereine unterstützen und hat die Dienstleistung «Services» eingeführt. Sie nimmt den Vereinen auf Anfrage verschiedene Arbeiten ab und wirkt als Beratungsstelle. Streuli nennt Beispiele:

«Ein Verein möchte einen Wettkampf auf die Beine stellen, braucht dazu eine Zeitmessanlage und verfügt nicht über die notwendigen Kontakte.»

Der Verein könne sich an die IG Sport wenden. Diese habe Erfahrung im Schreiben von Anträgen zum Beispiel an Sport Toto oder Stiftungen. «Wir sind gut vernetzt», sagt Streuli. Denkbar ist auch die Anschaffung einer gemeinsamen Vereinsdatenbank, welche die Vereine nutzen könnten, oder die Hilfestellung bei der Erarbeitung von Konzepten, beispielsweise für das Sponsoring.

Ein Grillhäuschen für die Buechenwaldhalle

Streuli hat weitere Vorschläge im Bereich der Infrastruktur, um den Vereinen unter die Arme zu greifen: Bei der Buechenwaldhalle könnte ein einfaches Grillhäuschen erstellt werden. Damit würde die Arbeit entfallen, den Grillwagen immer dorthin zu verschieben, wo gerade ein Spiel ausgetragen wird.

Ideen der IG unterstützen Unter dem Namen «Go for Sport» werden Gönner gesucht, welche die Ideen der IG Sport unterstützen. Neue Aufgaben aus Services, welche die Vereine entlasten, Events wie die Sportlerwahlen, aber auch der bevorstehende Abstimmungskampf über das erste Modul der Sportwelt Gossau sollen unter anderem damit finanziert werden. (rb.)

«Es muss nichts Komfortables sein», sagt der IG-Sport-Präsident. Bei der Stadt Gossau hat er diese Idee platziert, genauso wie jene mit elektronischen Tafeln an den Ortseingängen, auf denen Veranstaltungen angezeigt werden könnten. Damit würde die aufwendige Arbeit vom Aufhängen der Plachen für die Vereine entfallen.

Vereine für die Abstimmung über die Sportwelt schulen

Ein Thema, das die IG Sport und insbesondere den Vorstand beschäftigt, ist das Grossprojekt Sportwelt Gossau: An zwei Standorten plant die Stadt bis etwa 2030 neue Sport- und Freizeitanlagen, denn verschiedene Anlagen sind veraltet und müssen erneut werden. Gemäss Gemeindesportanlagenkonzept Gesak sind unter anderem ein neues Hallenbad, ein Fussballfeld mit Tribüne sowie eine zusätzliche Sporthalle nötig. Der Finanzchef und administrative Leiter der Pataco AG sagt:

«Wir werden uns dafür einsetzen, dass die Sportwelt Gossau realisiert werden kann.»

Für ein positives Wahlergebnis müssten sich die Vereine mit ihren Mitgliedern einbringen. Das heisse aber auch, dass die Vereine und ihre Mitglieder umfassend informiert würden. Eine Aufgabe, der sich die IG Sport intensiv annehmen werde.

So soll das Gebiet Buechenwald dereinst aussehen, mit neuem Hallenbad, neuen Fussballplätzen und neuer Tribüne aussehen. An zwei Standorten plant die Stadt bis etwa 2030 neue Sport- und Freizeitanlagen. Visualisierung: PD

Ausgearbeitet ist bereits ein «Botschafter-Konzept». Im Vorfeld der Abstimmung schwärmen diese Botschafter aus und sollen die Bevölkerung von der Notwendigkeit der neuen Sportanlagen überzeugen. Mehr darüber wird der neue Vorstand mit Peter Streuli, Pius Gadola, Carlo Troisi, Michèle Huber, Markus Jocham, Simon Bürgi, Mirjam Scherrer und Poon Yee Strub an der Delegiertenversammlung am 16. August erzählen.