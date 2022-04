Gossau Unbeschwert Karriere und Konsum gehuldigt: Das neue Musical des Theatervereins Fürstenland feierte erfolgreich Premiere Der Titel ist sperrig, das Stück jedoch nicht. Die Schweizer Uraufführung des Musicals «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» kam am Freitag im Gossauer Fürstenlandsaal genauso unbeschwert daher wie sein Titel. Christof Lampart 24.04.2022, 18.00 Uhr

Das Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» feierte am Freitag Premiere. Reto Martin (22. April 2022)

Wer wissen will, wie man Karriere macht, ohne sich dabei anzustrengen, erhält aktuell vom Theaterverein Fürstenland im Gossauer Fürstenlandsaal eine knackige und kurzweilige Anleitung, die sich selbst nicht allzu wichtig nimmt – und gerade deshalb besticht. Denn das 1961 in New York uraufgeführte Musical von Frank Loesser (Musik und Gesangstexte) und Abe Burrows, Jack Weinstock und Willie Gilbert (Buch) transportiert das Lebensgefühl jener Jahre hervorragend ins Heute.

Und so erlebt man eine Zeit, in der Datenverarbeitung im Büro noch Schreibmaschineschreiben bedeutete, die «Me too»-Bewegung damals noch genauso weit entfernt war wie die erste Mondlandung, und in der das Glück einer Gattin darin bestand, «ihm» das Essen warm zu halten, wenn «er» abends erschöpft nach Hause kam. Es war eine Zeit, in der man unbeschwert dem Konsum und der persönlichen Karriere huldigte. Und so waren Genderdebatten und Weltklimakrisen bei der Arbeit von Regisseur Thomas Diethelm nicht gefragt, sondern nur das Lebensgefühl des «anything goes».

Das Stück wird noch bis zum 14. Mai im Fürstenlandsaal Gossau aufgeführt. Reto Martin (22. April 2022)

Wunderbar übertrieben und klischeehaft

Genau dieser unbeschwerte Optimismus ist es, der dem heiklen Thema – der Karrieresucht – die Schärfe nimmt. Das Stück ist keine Verherrlichung der patriarchalischen Strukturen, sondern eine bissige Satire auf die Geschäftswelt der frühen 1960er-Jahre, die sich durch übertriebenes Spiel und ihre klischeehaften Charaktere selbst entlarvt.

Klar kriegt der Held des Stücks, der karrieremachende J. Pierrepont Finch (unschuldig-überzeugend: Simon Bächtiger) am Ende seine nimmermüde um ihn kämpfende Rosemary (süss und zugleich naiv: Chiara Stark), doch wirken selbst die sich anbahnenden Intrigen und Katastrophen, die sich auf der Karriereleiter nach oben ihm immer wieder in den Weg stellen, nicht wirklich gefährlich. Dafür sind die Intriganten einfach zu wenig gewitzt und skrupellos.

Das neuste Stück des Theatervereins Fürstenland ist eine bissige Musical-Satire über Karrieresucht und die sozialen Verstrickungen in den Büropalästen dieser Welt. Reto Martin (22. April 2022)

Allen voran der rivalisierende Neffe des Generaldirektors, Bud Frump (herrlich blasiert-dummdreist: Dominic Stark), aber auch die übrigen Kader der «World Wide Woppel»-Company, bis hinauf zum gleichsam dünkelhaften wie auch überforderten Generaldirektor J.B. Biggley (sexbesessener Pantoffelheld: Pius Stark). Der heimliche Star des Abends ist jedoch die vor Spielwitz und Agilität nur so sprühende Hedy La Rue, die als männerverschlingende Vamp («isch kann zwölf Anschläge in der Minute beim Diktat»: Seraina Stark) viele Qualitäten zu besitzen scheint – davon aber keine als Sekretärin.

Auch die kleineren Solistenrollen sind sehr sorgfältig besetzt worden. Der auf der Karriereleiter feststeckende Bert Bratt (nach unten stossend, nach oben buckelnd: Marco Ciorciari), weiss ebenso zu gefallen wie auch Rosemarys beste Freundin Smitty (fürsorglich: Irene Stark), die Chefsekretärin Miss Jones (harte Schale, weicher Kern: Antje Ziegler), der umsichtig-umtriebige Abteilungsleiter Twimble («Mache immer, was der Chef will»: Reto Meier) oder auch der am Ende seinen grossen Auftritt erlebende Aufsichtsratsvorsitzende der Firma, Wally Womper (jovial und aufbrausend zugleich: Cornel Fürer).

Alle Rollen wurden sorgfältig besetzt. Reto Martin (22. April 2022)

Durchdachtes Bühnenbild schafft Platz

Das durchgehend gleiche Bühnenbild (Cornel Fürer, Roman Fischer und Stefan Schmidlin) – im Hintergrund ist die dreiteilige, bonbonfarbene Skyline einer US-Grossstadt zu sehen – holt die Musicalbesucherinnen und -besucher gleich von Beginn an stimmig ab. Dadurch, dass die Wolkenkratzer nicht nur Dekoration, sondern, wenn sie umgedreht werden, drei verschiedene Teile des Bühnenbilds, sind, wird viel Platz gespart, was den Ensembleszenen zugutekommt, da die Tanzenden so den benötigten Platz auf der Bühne vorfinden.

Bei den charmanten Tanzszenen (Choreografie: Fabiola Specker) greift ein Rädchen ins andere, was auch für die Ausstattung gilt. Die Kleidung (Kostümverleih Jäger) und die Requisiten (Antje Ziegler, Raffaela Fürer) entsprechen genauso der damaligen Mode wie auch die hochtoupierten Haare der Sekretärinnen (Sandra Wartenberg, Maskenwerkstatt Schweiz) und die schrecklichen Westen der Bürohengste.

Tanzen vor der bunten Skyline einer US-Grossstadt. Reto Martin (22. April 2022)

Kein Ohrwurm, aber kurzweilig

Unter der musikalischen Leitung von Philippe Frey zeigt das Musical-Orchester schon in der Ouvertüre, in der viele Themen des Abends erstmals anklingen, dass es beschwingt und doch mit einer angenehmen Lautstärke aufzuspielen weiss. Die jazzige Musik begleitet die Handlung, dominiert sie nicht, sondern transportiert gekonnt ein Lebensgefühl, ohne jedoch im Gedächtnis des Publikums haften zu bleiben. Tatsächlich gibt’s keinen Ohrwurm, den man am Ende des Abends vor sich hin pfeifen könnte, aber ein stimmiges Gesamtbild.

Musik, Tanz und die Dialoge fliessen harmonisch ineinander und treiben die Handlung konsequent voran, sodass die beachtliche Dauer des Theaterabends von annähernd drei Stunden wie im Fluge vergeht. Das Publikum war begeistert und quittierte die Vorstellung mit einem Applaus, der zweifelsohne ebenso lang wie verdient war.