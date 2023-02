Gossau Tingel-Tangel-Lokomotive aus dem Walter-Zoo wandert nach Deutschland aus In einem Social-Media-Post hat der Gossauer Walter-Zoo mitgeteilt, dass er seine Lokomotive «Libelle» aus Platzgründen weitergeben muss. Kurz nachdem der Beitrag online war, meldete sich ein Interessent. Nun zieht die Lokomotive nach Deutschland um. Carmen Beck 03.02.2023, 05.00 Uhr

Die selbst gebaute Lokomotive war einer der vielen Höhepunkte der diesjährigen Tingel-Tangel-Kulisse im Walter-Zoo. Bild: Michel Canonica

«Ein bisschen traurig bin ich schon, dass unsere Lok nun andere Wege geht», sagt Jeannine Gleichmann-Federer, Geschäftsleitungsmitglied des Walter-Zoos. Sie ist gemeinsam mit ihrer Mutter Gabi Federer Greulach für die künstlerische Leitung und für das jährlich stattfindende Tingel-Tangel-Varieté verantwortlich. «Unsere Bühnenbildner haben viel Herzblut in die Gestaltung der Lok gegeben und wir haben viele wundervolle Shows mit ihr spielen dürfen.»

Jeannine Gleichmann-Federer Bild: Michel Canonica/Tagblatt

Gebaut wurde die Lokomotive im vergangenen Sommer. Anfang November fuhr sie dann das erste Mal bei einer Stellprobe über die Bühne im Spiegelzelt des Zoos. Die Lokomotive ist gut 2,6 Meter lang, etwas über 2 Meter hoch und etwa 1,6 Meter breit. Die Unterkonstruktion ist aus Metall und die Verkleidung aus Holz.

Das Team habe die «Libelle» wie alle anderen Requisiten und Kulissenbilder in der Werkhalle in Winkeln angefertigt. «Sie hatte beim diesjährigen Tingel-Tangel-Varieté einen besonderen Auftritt», sagt Jeannine Gleichmann-Federer. Nun beginne jedoch der Abbau und in den Lagerhallen des Zoos fehle leider der Platz für die wunderschöne Lokomotive.

Ein Star bis zur letzten Vorstellung

Ihren ersten offiziellen Auftritt hatte «Libelle» Mitte November an der Premiere des neusten Stücks «Zwischen Dampf und Träumen». «Sie war einer der Stars am Abend und blieb dies auch bis zur letzten Vorstellung», so Gleichmann-Federer. Am vergangenen Sonntag fiel der Vorhang für die aktuelle Tingel-Tangel-Show zum letzten Mal, bereits am Montag begannen die Abbauarbeiten.

Die Dauer des Abbaus hänge vom Wetter ab, jedoch seien alle zuversichtlich, dass dieser zügig voran gehen wird, sagt Gleichmann-Federer. Und während die Kulissenteile abtransportiert werden, befindet sich das Tingel-Tangel-Team bereits wieder in der Kreativphase und ist fleissig dabei, das Bühnenbild für die 20-Jahr-Jubiläumsshow im kommenden Winter zu planen. «Parallel dazu bauen wir zudem schon die Kulisse vom Zootheater auf, welches im März mit dem Titel ‹Die kleine Schnecke Mampf› starten wird. Langweilig wird uns also nie», erzählt Jeannine Gleichmann-Federer.

Das Tingel-Tangel-Varieté lud in dieser Saison in die verrückte Welt des Steampunks ein. Bild: Michel Canonica

Lokomotive auch weiterhin im Showbusiness tätig

Es geht also weiter vorwärts, und das nicht nur für das gesamte Zoo-Team, sondern auch für die «Libelle». Für sie geht es nämlich bald nach Deutschland. Am Dienstag verkündete der Zoo auf Social Media, dass man ein neues Daheim für die Lokomotive suche. Nur wenige Stunden später hatte sie bereits einen neuen Besitzer gefunden. Dass man so schnell jemanden finden würde, damit habe niemand gerechnet. «Es haben sich drei Personen bei mir gemeldet», sagt Gleichmann-Federer. «Aber kurz nach dem Aufschalten des Social-Media-Posts, kam bereits die Meldung, dass sie nicht mehr verfügbar ist.»

Der glückliche neue Besitzer der Lok sei ein langjähriger ehemaliger Mitarbeiter und Freund, der vor einigen Jahren nach Deutschland gezogen sei und dort ebenfalls einen Zoo und ein Varieté eröffnet habe. Für seine kommenden Shows könne er die Lokomotive gut gebrauchen, wie er Gleichmann-Federer am Telefon mitgeteilt hat. Für einen kleinen Materialkostenbeitrag gehört die Lokomotive nun Remo Müller vom Tier-Erlebnispark Bell in Rheinland-Pfalz. Noch Ende dieser Woche wird sie mit einem Anhänger abgeholt und nach Deutschland gebracht, wo ihr auch in Zukunft ein Platz im Showbusiness sicher ist.

Zu einer kleinen Familie zusammengewachsen

Jeannine Gleichmann-Federer und ihr Team blicken überglücklich auf die vergangene Tingel-Tangel-Saison zurück, in der sie viel positives Feedback erhalten hätten. «Viele Gäste haben sich mit leuchtenden Augen bei uns für den grossartigen Abend bedankt und wir konnten vor ausverkauftem Haus spielen, dafür sind wir unglaublich dankbar.» Sie ergänzt:

«Wir sind in der Spielzeit zu einer kleinen Familie zusammengewachsen und das ist nicht selbstverständlich.»

Obwohl der Vorhang jetzt erst einmal geschlossen ist, sei der Vorverkauf für die kommende Saison, der noch gar nicht offiziell begonnen hätte, schon «unglaublich gut angelaufen». Das gesamte Team freue sich jetzt schon auf das im Winter anstehende 20-Jahr-Jubiläum. Und wer weiss, was die kreativen Bühnenbildner bis dahin wieder auf die Bühne zaubern werden. Als Ersatz für die «Libelle», die nun künftig in Deutschland die Varieté-Gäste erfreuen wird.