Coronapandemie «Drastisch formuliert: Die Gastronomie steht kurz vor dem Grab»: Wirte in der Region St.Gallen sind empört über die vorgeschlagene Verlängerung des Beizenlockdowns Geht es nach dem Bundesrat, sollen Restaurants, Kulturbetriebe, Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen bis Ende Februar geschlossen bleiben. Die Nachricht aus Bern ist keine Überraschung. Die Folgen treffen Wirte, Kulturveranstalter und Sportvereine dennoch hart. Sandro Büchler, Dinah Hauser, Rudolf Hirtl und Daniel Wirth 06.01.2021, 18.45 Uhr

Kein Barbesuch, keine Konzerte, keine Fussballspiele, Gottesdienste in halb leeren Kirchen mit nicht mehr als 50 Gläubigen: Das dauert nun aller Voraussicht nach bis Ende Februar. So will es der Bundesrat; er wird in einer Woche entscheiden. Die Reaktionen von Wirten, Kulturveranstaltern, Kirchenleuten und Sportfunktionären fallen zum Teil heftig aus.

Gastropräsident empört: «Wer so aufgeben muss, ist auch im Kopf tot»

Bild: Ralph Ribi

«Es ist eine Tragödie. Drastisch formuliert: Die Gastronomie steht kurz vor dem Grab», sagt René Rechsteiner, Präsident des Gastroverbands der Stadt St.Gallen und Wirt im «Bierfalken». Er nimmt kein Blatt vor den Mund: «Aus Bern kommt nur heisse Luft.» Bund und Kanton würden respektlos gegenüber der Gastronomie handeln und die Branche sterben lassen. Rechsteiner zitiert Bundesrat Alain Berset: «Wenn er sagt, man solle nicht um den heissen Brei reden, dann heisst das jetzt klipp und klar, dass man die Gastronomen entschädigen muss – so wie im Ausland. Alles andere ist eine Sauerei.» Schönreden nützte jetzt nichts mehr, sagt der Gastropräsident.

Die Beizen und Restaurants hätten nicht freiwillig zugemacht, die Gastronomen seien dazu gezwungen worden. Trotzdem müssten sie seit März die Fixkosten für die Lokale tragen, die etwa 30 bis 40 Prozent ausmachen – für die Miete etwa. Rechsteiner fragt: «Wie soll man das finanzieren können?» Seit nunmehr bald einem Jahr müssten die Beizer jeden Monat x-tausend Franken aus dem eigenen Sack bezahlen. Der Gastropräsident will auf die Barrikaden gehen:

«Dann zahle ich keine Mehrwertsteuer, keine Steuern mehr.»

René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen. Bild: PD

Es könne nicht sein, dass Gewerbler Geld bringen müssten, um durch die Krise zu kommen, aber keine finanziellen Hilfen vom Bund fliessen. Die Härtefallregel bringe nicht viel. «Denn bis die allenfalls greift, wird es April oder Mai.» Was Bund und Kanton bisher geboten hätten, sei eine Bankrotterklärung gegenüber der Gastrobranche. Nun müsse man schnellstmöglich und entschieden handeln, fordert Rechsteiner.

Für rund 25 und 30 Gastrobetriebe in der Stadt St.Gallen sei dies auch so zu spät. Sie haben laut dem Gastropräsidenten im Dezember bereits das Handtuch geworfen. Werde der Gastrobranche nicht möglichst rasch unter die Arme gegriffen, rechnet Rechsteiner damit, dass «Minimum die Hälfte aller Betriebe in der Stadt sterben.» Dies führe zu einer hohen Arbeitslosenzahl. «Wer so aufgeben muss, ist auch im Kopf tot.»

Florian Reiser von der «Focacceria»: «Die Branche befindet sich seit einem Jahr im freien Fall»

Florian Reiser, Geschäftsführer des Restaurants Focacceria. Bild: Ralph Ribi (5. September 2020)

«In der Schweiz sind die Gastronomen in einer katastrophalen Situation», sagt Florian Reiser. Der Inhaber der «Focacceria» und zuletzt Initiant zweier Kundgebungen der Gastronomen in der Stadt St.Gallen, die mit Pfannen, Töpfen und Pfeifen auf die prekäre Lage in der Branche aufmerksam machten, blickt nach Österreich und Deutschland. «Die Länder machen es richtig gut mit der Betriebsausfallentschädigung.» Deutschland verzichte inzwischen auf die Einforderung der Mehrwertsteuer.

In der Schweiz sei alles nur noch eine Farce. Die Hilfsmassnahmen für die Gastrobranche kämen nicht an, sagt Reiser.

«Denn niemand will zahlen.»

Bund und Kantone würden sich den Schwarzen Peter gegenseitig hin- und herschieben. Der «Focacceria»-Inhaber sagt, die Wirtschaftsführer hätten sich aus der Verantwortung gezogen. «Es ist ein Desaster, ja schon fast ein Verbrechen.»

Reiser kann es nicht fassen, dass die Gastronomie so im Stich gelassen werde. Seit einem Jahr befinde sich die Branche im freien Fall. «Es ist unglaublich, hier werden gesunde Betriebe zerstört.» Vor der Pandemie etwa habe die «Focacceria» ohne einen Franken Schulden dagestanden. «2020 verzeichnete ich eine Million Verlust und zwei Millionen weniger Umsatz – und selbst dies ist in den Augen der Behörden noch immer kein Härtefall.»

Es sei ein Irrtum zu glauben, dass die Gastronomie durch Kurzarbeitsentschädigung und Erwerbsersatz genügend unterstützt werde. Dass der Bundesrat zudem den Entscheid, wie der darbenden Gastrobranche geholfen werden könne, nochmals eine Woche rausschiebe, versteht Reiser nicht. Auch nicht, weshalb die FDP St.Gallen sage, Scheitern gehöre eben zum Wirtschaften dazu.

«Das ist eine bodenlose Frechheit von einer Wirtschaftspartei so etwas zu sagen.»

Reiser kritisiert auch Bundesrat Ueli Maurers Aussage, wonach halt Tausende von Konkursen und 100’000 Arbeitslose in Kauf genommen werden müssten bei einer Flurbereinigung. «Das ist eine Ohrfeige sondergleichen und absolut inakzeptabel.»

Nicole Rüttimann vom Restaurant Toggenburg in Gossau: «Kommt es zu einer Flurbereinigung, zieht das einen ganzen Rattenschwanz nach sich»

Nicole Rüttimann, Geschäftsführerin Restaurant Toggenburg in Gossau. Bild: PD

«Es ist einfach eine traurige Geschichte, wir können nichts machen», sagt Nicole Rüttimann. Seit 19 Jahren ist sie die Geschäftsführerin im Restaurant Toggenburg in Gossau. «Wir werden gebüsst, obwohl wir die Schliessung der Gasthäuser nicht verschuldet haben.» Es sei tragisch zu sehen, wie alles, was man aufgebaut habe, zugrunde gehe. Rüttimanns Köche und ihr Servicepersonal erhalte eine Kurzarbeitsentschädigung.

«Aber unsere Mietkosten fallen trotzdem an – und irgendwann ist dann kein Polster mehr da.»

Die Wirtin mag den Teufel nicht an die Wand malen. Sie komme durch, vertraut auf ihre vielen Stammgäste. «Ich hoffe, dass im Sommer auch wieder Bankette möglich sind.» Sie sind eine weitere Einnahmequelle für das Gossauer Traditionshaus. Sorgen macht sich Rüttimann um andere Branchen. «Von den Carunternehmen spricht beispielsweise niemand. Auch für Künstler ist es prekär.»

Komme es in der Gastrobranche zu einer Flurbereinigung, habe das einen ganzen Rattenschwanz zur Folge, meint die Gastronomin. «Wenn die Wirte weg sind und nicht mehr zum CC Aligro oder zum Top CC gehen, wird ein ganzer Wirtschaftszweig zu Grunde gehen.»

Take-away-Einnahmen reichen nicht zum Überleben

Auch der mit 14-Gault-Millau-Punkten ausgezeichnete Koch Jacques Neher hat gezwungenermassen wieder auf Take-away umgestellt. «Was die Einnahmen betrifft, ist dies nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Nur mit Take-away allein können wir unsere Fixkosten nicht einmal annähernd decken», sagt Neher, der die Wirtschaft zum Löwen in Tübach zusammen mit seiner Frau Gabj führt.

Jacques Neher, Wirt in «Tübach». Bild: PD

Das Angebot über die Gasse, morgen Donnerstag beispielsweise Blattsalat, Pouletgeschnetzeltes an Champignonsrahmsauce und Butterreis, wird laut Neher dankbar angenommen. «Vor allem grössere Familien, die neben der Arbeit im Homeoffice auch noch schulpflichtige Kinder betreuen müssen, schätzen es sehr, nicht auch noch kochen zu müssen.»

Jacques Neher hofft, dass Vermieter Hand bieten werden, um an sich gesunden Betrieben, denen nun aber droht der Schnauf auszugehen, über die Runden zu helfen. Lobend erwähnt er die österreichische Regierung, die ihre Gastrobetriebe mit 80 Prozent des letztjährigen Umsatzes entschädigt. Resignierend sagt er dazu:

«Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Bundesrat in der Schweiz eine ähnlich grosszügige Lösung beschliessen wird.»

Wenn aber wie zu befürchten sei bis zum Frühling gewartet werde, um Gastrobetriebe finanziell zu entschädigen, dann dürfte es seiner Meinung nach für viele Restaurants bereits zu spät sein.

Fitnesscenter bleiben weiter zu

Bild: Reto Martin

Die Update Fitness AG zählt über 45’000 Mitglieder und beschäftigt gegen. 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Verlängerung des Lockdowns wird sich zwar im Ergebnis von Update-Fitness niederschlagen, sagt Kommunikationschef Phil Haid, doch personell habe dies keine Auswirkungen. «Auch nach dem Lockdown sind wir weiterhin auf sehr gute und qualifizierte Mitarbeiter angewiesen.»

Auf die Frage, ob er den Entscheid aufgrund der Covid-Situation nachvollziehen kann, geht er nicht weiter ein. Haid sagt:

«Wir halten uns an die Vorgaben vom Bund und tragen somit unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie bei.»

Zum aktuellen Zeitpunkt sei keine Änderung bei der Zeitgutschrift der Abos geplant. Heisst: Die Abolaufzeit wird automatisch um die Zeit der Schliessung verlängert. Im Frühjahr 2020 hat Update als Service die Online-Gruppenstunden als Live-Stream eingeführt. Aufgrund der hohen Nachfrage und der positiven Reaktionen werde dieses Angebot nun für alle Interessierten bedürfnisgerecht angepasst und ausgebaut.

Ist es vorstellbar, dass künftig nur mehr geimpfte Personen die Fitnesscenter von Update nutzen dürfen? «Wir werden uns auch in dieser Frage an entsprechende Weisungen des BAG halten», sagt Phil Haid.

Kirchen haben das Privileg Gottesdienste durchzuführen

Bild: Michel Canonica

Gottesdienste dürfen weiterhin nur mit maximal 50 Personen stattfinden. «Wir wenden einen kleinen Trick an», sagt Pfarrerin Esther Marchlewitz von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rorschach. «Wir machen einen Gottesdienst bereits am Samstag um 17.15 Uhr und einen, wenn wieder alles geputzt und desinfiziert ist, am Sonntagvormittag. So können wir über das Wochenende wenigsten hundert Menschen in der Kirche begrüssen.» Um einem Gottesdienst besuchen zu können, ist eine Reservation online oder per Telefon zwingend, um dem Schutzkonzept zu entsprechen. Vor der Pandemie lag der Besuch durchschnittlich bei 70 bis 80 Leuten. Nur an Ostern und anderen besonderen Anlässen, war die Kirche jeweils ganz voll.

Pfarrerin Esther Marchlewitz, Rorschach Bild: PD

Die Gottesdienstbesucher zeigten viel Verständnis für die Massnahmen und auch grosse Disziplin beim Maskentragen. Eines drücke allerdings schon auf's Gemüt. Esther Marchlewitz sagt:

«Was den Menschen schwer fällt, ist nicht singen zu dürfen während der Gottesdienste. Das wird wirklich als Einschränkung empfunden.»

Eine Verlängerung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus war nach Meinung der Rorschacher Pfarrerin abzusehen. «Wir müssen es akzeptieren, so wie es nun ist. Wir müssen bestmöglich durch die Pandemie durch und hoffen, dass es im Frühling entschieden besser wird.»

In der Rorschacher Kirche verlieren sich 50 Leute

«Mit den Massnahmen sind wir einverstanden, denn es geht ja um den Schutz unsere Mitmenschen», sagt Pius Riedener, Präsident des Verwaltungsrates der Katholischen Kirche Region Rorschach. Ergänzend sagt er aber dazu:

«Ich wäre optimistischer, wenn die Politik endlich Nägel mit Köpfen machen würde. Es wäre besser, alles drei bis vier Wochen zu schliessen, um danach wieder richtig Fuss fassen zu können. So es es nur ein dahindümpeln, aber keine echte Lösung.»

Störend findet Riedener die Beschränkung von 50 Besuchern pro Gottesdienst und Kirche. «50 Personen machen in der kleinen Kirche in Untereggen Sinn, doch in der deutlich grösseren Kirche in Rorschach fänden auch mit Einhalten der Abstände mehr Menschen gefahrlos Platz.» Wer nicht in die Kirche gehen wolle oder könne, habe weiterhin die Möglichkeit, sich die Gottesdienste per Livestream anzuschauen.

Gesamtbelastung und Todesfälle beschäftigen die Seelsorge

Auch in der St.Galler Kathedrale hätten weitaus mehr Personen Platz. «In Bezug auf die Massnahmen betrifft uns die weiterhin gültige Begrenzung auf 50 Personen sehr», sagt Dompfarrer Beat Grögli. Diese gilt unabhängig von der Raumgrösse. Die Bewirtschaftung des Anmeldesystems sei ein grosser Aufwand. «Es fällt uns schwer, Personen abzuweisen.»

Beat Groegli, Dompfarrer

Bild: Michel Canonica

Was die Seelsorge sehr beschäftigt, sei die Gesamtbelastung für viele Menschen und die zahlreichen Todesfälle. Diese seien für die Angehörigen, für das Personal in den Heimen und Spitälern sowie in der Seelsorge schwierig.

«Gleichzeitig ist mir klar, dass religiöse Gemeinschaften die einzigen sind, die noch Anlässe durchführen dürfen. Darüber bin ich sehr dankbar.»

Auf die Gottesdienste per Livestream habe es positive Rückmeldungen gegeben, «aber es ersetzt die direkte Begegnung nicht». Die Information der Gemeindemitglieder über das Internet sei sehr wichtig geworden, da sich die Situation laufend verändere. «Das macht jede Planung sehr schwierig.»

Kontakte aufrecht zu erhalten, ist schwierig

«Es ist ein Privileg, dass wir noch Gottesdienste veranstalten dürfen», sagt Hansruedi Felix, Pfarrer der reformierten Kirche St.Gallen Centrum. Vor allem Besuche in Heimen und Spitälern seien schwieriger geworden. Es sei auch Angst da, «denn man möchte möglichst kein Risiko eingehen».

Schwierig sei es daher auch, den Kontakt zu den Mitglieder aufrecht zu halten. «Wir versuchen es primär per Telefon», sagt Felix. Man erinnere sich, wie selbstverständlich Begegnungen früher waren.

Auch das Erreichen von alleinstehenden Personen, welche zwar zur Gemeinde gehören, aber nicht auf Kontaktversuche antworten, sei schwieriger geworden. «Anscheinend geht es ihnen soweit gut, dass sie zu Hause leben können. Aber wir wissen nicht, wie es ihnen geht.»

Senioren sähen die Einschränkungen eher gelassen. Felix erzählt von einem Telefonat mit einem Senioren. Dieser habe ihm gesagt: «Wissen Sie Herr Pfarrer, ich lebe schon länger mit wenig Kontakt und bin daran gewohnt. Die Jungen, die noch viel zu lernen haben im Leben, die haben wohl mehr Mühe mit den Einschränkungen.» Man dürfe nicht vergessen, dass nun jüngere Personen stark gefordert seien, sagt Felix.

Privileg verantwortungsvoll einsetzen

Auch Kathrin Bolt, Pfarrerin der evangelisch-reformierten Kirche Straubenzell. freut sich, dass weiterhin Gottesdienste stattfinden dürfen. «Das gemeinsame Gebet tut gut und wir können einander ermutigen.» Für einige sei es derzeit die einzige Form von Gemeinschaft. Bolt sagt aber auch, dass die Kirchen dieses Privileg verantwortungsbewusst einsetzen sollen. «Auch wir führen keine Veranstaltungen durch und halten uns an die Vorschriften.»

Vereine können schlecht planen

Christoph Zoller, der Präsident des SC Brühl, weiss nicht ganz genau, was die vom Bundesrat vorgeschlagene Verlängerung der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus bis Ende Februar für die rund 800 aktiven und passiven Mitglieder der «Kronen» bedeuten. Er sagt aber:

«Es ist vieles unklar. Sicher ist aber: Wenn die Restaurants bis Ende Februar geschlossen bleiben müssen, gilt das auch für unser Klublokal im Paul-Grüninger-Stadion. Dadurch fehlen unserem Fussballverein Einnahmen.»

Gegenwärtig dürfen Juniorinnen und Junioren bis zum Alter von 16 Jahren in Turnhallen trainieren, wie Zoller sagt. Die B- und A-Junioren sowie alle aktiven Spieler inklusive derer des Fanionteams dürfen als Mannschaft weder Trainings noch Spiele abhalten. Eigentlich habe man beim SC Brühl nach dem 22. Januar die Trainings wieder aufnehmen wollen, sagt Zoller.

SC-Brühl-Präsident Christoph Zoller auf der Tribüne des Paul-Grüninger-Stadions. Daniel Dorrer

Dass der Bundesrat die geltende Coronaregeln bis Ende Februar ausdehnen wolle, stelle für den SC Brühl eine schwierige Situation dar - vor allen Dingen finanziell. Wann die erste Mannschaft, die in der Promotion League um Punkte kämpft, wieder spielen dürfe, sei derzeit völlig offen, sagt Zoller. Eine konkrete Planung sei schier unmöglich.

Der SC-Brühl-Präsident will nicht von einem finanziellen Desaster sprechen, bezeichnet die Coronakrise für «seinen» Verein als «sehr angespannt». Die Spieler der ersten Mannschaft seien Halbprofis, ob der Verein mit Unterstützungsbeiträgen à fonds perdu rechnen könne, sei indes unklar. Bislang sei die Solidarität der Sponsoren gross gewesen.

Jetzt gehe es darum, die laufende Saison abzuschliessen und die neue zu planen. Es gelte dabei auch, Verträge mit wichtigen Sponsoren zu erneuern. Die Planungsunsicherheit sei auch diesbezüglich sehr gross.

Der SC Brühl mit seinen 440 Juniorinnen und Junioren in 29 Mannschaften und 115 aktiven Spielern in drei Ligateams und zwei Seniorenmannschaften ist einer der grössten Sportvereine in der Stadt und Region St.Gallen. Seine Situation in der Coronakrise sei exemplarisch für die Lage der anderen Sportklubs in der Stadt, sagt Brühl-Präsident Zoller.

Kulturbetriebe mit geschlossenen Türen

Das beliebte St.Galler Konzert- und Partylokal Kugl würde eine Verlängerung des Teillockdowns erst einmal kaum betreffen, wie Geschäftsführer Daniel Weder sagt. «Wir sind schon seit Oktober geschlossen und rechnen damit, dass kulturelle Veranstaltungen erst wieder ab April oder Juni möglich sind.»

Als es hiess, das Clubbing sei nicht mehr möglich, war für die Veranstalter klar, dass das Kugl vorerst komplett schliesst. Denn das Lokal lebt von grösseren Veranstaltungen und vom Nachtleben am Wochenende. Kleinere Veranstaltungen seien defizitär.

Das Kulturlokal hat sich entsprechend für eine längere Durststrecke gerüstet und seit Oktober Unterstützer auf der Plattform Lokalhelden.ch mobilisiert. «Damit sind wir gut unterwegs», sagt Weder. Bisher seien einige Tickets verkauft worden, die dann ab der Wiedereröffnung für Anlässe eingelöst werden können. Insgesamt kamen so über 17'000 Franken zusammen. «Darüber freuen wir uns sehr», sagt Weder. Das Ziel von 51'000 Franken wurde aber nicht erreicht. Da das Lokal aber nachträglich noch Kurzarbeit anmelden konnte, sei der Druck auch kleiner geworden. Daneben erhalte der Betrieb noch keine Unterstützung; diverse Abklärungen liefen aber, wie Weder sagt. «Wir hoffen auf die Härtefallregelung.»

Weder freut sich schon jetzt, das Kugl wieder aufzumachen; auch das Team sei bereit. «Wenn es mit der Unterstützung klappt, dann bin ich zuversichtlich.»

Finissagen des HVM stehen auf der Kippe

Falls der Teillockdown verlängert wird, würde dies Ende Januar zwei Finissagen des Historischen und Völkerkundemuseums betreffen. Die eine ist Mazandran-Kelims, welche Flachgewebe aus Nordpersien zeigt. Der Lockdown im Frühling vermasselte bereits dessen Start. Auch die Ausstellung Berufswunsch Malerin wird abgeräumt. «Leider können wir die Ausstellungen nicht länger laufen lassen», sagt Direktor Daniel Studer. Denn das 100-jährige Bestehen des HVM soll mit einer Jubiläumsausstellung gefeiert werden. Der Auftakt dazu findet am 26. März statt. Anfang März soll zudem die Ausstellung zum Frauenstimmrecht eröffnet werden. Dazu brauche es eine entsprechende Vorlaufzeit, um die nachfolgenden Ausstellungen einzurichten.

«Die Massnahmen werfen unsere Planung durcheinander», sagt Studer. Die Aufsichtspersonen würden unterdessen mit anderen Aufgaben betraut. So könne einiges noch erledigt werden, was liegen blieb. Doch nicht nur die Coronapandemie fordert das Museum. Kurz vor Weihnachten verstarb Vizedirektor und Sammlungsleiter Achim Schäfer überraschend. Dies wirbelt die Organisation zusätzlich durcheinander.