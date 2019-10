Gossau soll gute Rahmenbedingungen für ein Schulhaus in Arnegg schaffen

Zwei Stadtparlamentarier verlangen vom Stadtrat Abklärungen zur Unterstützung eines Schulhauses in Arnegg.

Perrine Woodtli

Das Schulhaus Otmar in Andwil. (Bild: Benjamin Manser (24. Januar 2019))



Die Schulgemeinde Andwil-Arnegg plant einen Ersatz für das über 100 Jahre alte Othmarschulhaus in Andwil. Im Frühling stimmten die Schulbürger dafür, dass man sich bei der Schulraumplanung auf eine Erweiterung des Schulhauses Ebnet in Andwil und einen allfälligen neuen Standort in Arnegg konzentrieren solle.



Die Frage, ob in Arnegg ein Schulhaus gebaut werden soll, ist also noch nicht beantwortet. Damit es zu einem solchen Bau kommt, muss der Standort dafür geeignet sein. Diesen Entscheid fällt alleine die Schulgemeinde.

Die Gossauer Stadtparlamentarier Florin Scherrer und Patrik Mauchle sind aber der Meinung, dass man bereits jetzt gute Rahmenbedingungen schaffen solle, für den Fall, dass sich ein Schulhaus in Arnegg als «optimale und zukunftsgerichtete Lösung» herausstelle. Die beiden CVPler haben dazu eine Einfache Anfrage eingereicht.



Auch anderweitig vom Schulhaus profitieren



Es solle bereits heute abgeklärt werden, wie die Stadt Gossau einen Schulhausneubau in Arnegg unterstützen könne, heisst es im Vorstoss. Mit einem Schulhaus könne in Arnegg zusätzliche Identität geschaffen werden. Auch könnten weitere Nutzungen vom Schulhaus profitieren. Scherrer und Mauchle erwähnen Tagesstrukturen oder das in die Jahre gekommene Mehrzweckgebäude.



Weiter bestehe in Arnegg noch ein erhebliches Wachstumspotenzial in Bezug auf die Bevölkerungsentwicklung. «Zudem ist es sehr wichtig, dass die Schüler sicher und zu Fuss zur Schule gelangen können», schreiben die beiden Parlamentarier.



Hätte die Stadt Bauland für den Neubau?



Mauchle und Scherrer richten deswegen eine Reihe von Fragen an den Gossauer Stadtrat. So wollen sie unter anderem wissen, ob es Bauland gebe, das die Stadt Gossau für den Bau eines Schulhauses zur Verfügung stellen möchte, allenfalls im Baurecht. Weiter wollen sie erfahren, wie der Stadtrat einen Schulhausneubau in Arnegg unterstützen könne, und welche Möglichkeiten er dazu sehe.

Der Stadtrat soll zudem ausführen, welche Nutzungen nebst dem Schulbetrieb von einem allfälligen Schulhausneubau in Arnegg profitieren könnten.



Weiter möchten sie wissen, ob der Stadtrat bis im ersten Quartal 2020 – zum Zeitpunkt der Standortabstimmung in der Schulgemeinde Andwil-Arnegg – die von der Schulgemeinde geforderten Zusagen bezüglich Mantelnutzung und Mitfinanzierung beantworten könne, heisst es weiter.