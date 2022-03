Gossau Sie arbeitet mit Mördern und Vergewaltigern: Gefängnisdirektorin Ines Follador-Breitenmoser erzählt von ihrem Alltag im Männerknast Von der Telefonistin zur Gefängnisdirektorin: Die Gossauerin Ines Follador-Breitenmoser leitet die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez. Der Kontakt mit Schwerverbrechern ist ein ewiger Spagat zwischen Nähe und Distanz. Am 7. März berichtet die 61-Jährige beim Frauennetz Gossau von ihrem Arbeitsalltag hinter Gittern. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Ines Follador-Breitenmoser ist in Gossau aufgewachsen. Heute lebt sie in Chur und leitet die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez mit rund 150 Insassen. Bild: PD

Ein Strafgefangener, der sich ein spezielles Shampoo oder ein Buch wünscht. Oder sich über die Haftbedingungen beschwert. Dazwischen zahlreiche Gespräche. Mit Mördern, Vergewaltigern und anderen Verbrechern. Für Ines Follador-Breitenmoser ist das Alltag. Sie leitet seit Ende 2019 die Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez im Kanton Graubünden. Zuvor leitete sie acht Jahre lang die Strafanstalt Sennhof in Chur, die nach dem 119-Millionen-Neubau in Cazis Anfang 2020 geschlossen wurde.

Cazis Tignez gilt als das modernste Gefängnis der Schweiz. Es bietet Platz für rund 150 Männer, beschäftigt rund 110 Mitarbeitende und beherbergt auf dem 50'000 Quadratmeter grossen Areal unter anderem eine Schreinerei und ein Atelier.

Ines Follador-Breitenmoser war 2011 die erste Direktorin einer Männer-Justizvollzugsanstalt in der Deutschschweiz. Am 7. März, 19.30 Uhr, ist sie nun beim Frauennetz Gossau zu Gast und erzählt in der Maitlisek von ihrem Arbeitsalltag. Für den Anlass kehrt die 61-Jährige in ihre alte Heimat zurück: Ines Follador-Breitenmoser ist in Gossau aufgewachsen und zog vor rund 40 Jahren der Liebe wegen ins Bündnerland.

Fair und konsequent bleiben

Es sei immer wieder spannend, auf wie viel Interesse die Arbeit hinter Gefängnismauern stosse, sagt Ines Follador-Breitenmoser. Für sie selbst ist es normaler Alltag. An ihrem Beruf schätzt sie unter anderem die Tatsache, dass kein Tag wie der andere ist. Klar gebe es viele Fixpunkte. Dennoch wisse sie nie, welche Probleme, Fragen oder Situationen sie jeweils erwarte.

Als Direktorin tauscht sie sich unter anderem täglich mit Mitarbeitenden und Sträflingen aus, besucht regelmässig die Werkstätten, liest Vollzugsberichte gegen, plant und organisiert. Es steht jeweils aber auch viel Papierarbeit an. «Das gehört leider dazu.» Sie befasst sich zudem mit den Wünschen und Beschwerden der Häftlinge. Diese seien extrem unterschiedlich, sagt Follador-Breitenmoser:

«Das geht von bevorzugten Kosmetikprodukten bis hin zum Vater, der seinen Sohn sehen möchte.»

Ihr sei es wichtig, auf alle Personen individuell einzugehen sowie fair und konsequent zu handeln, betont die Gossauerin.

Von der Migros-Klubschule ins Gefängnis

Ines Follador-Breitenmoser hat eine erstaunliche Karriere hinter sich. Arbeitet sie zunächst als Telefonistin, absolviert sie mit 30 Jahren die Erwachsenenmatur und studiert danach an der Universität Hagen in Deutschland Literaturwissenschaften, Psychologie und Pädagogik. Während des Studiums unterrichtet sie Deutsch an der Migros-Klubschule in Chur, im Jahr 2000 übernimmt sie dort die pädagogische Leitung. 2011 bewirbt sie sich schliesslich erfolgreich für die Stelle als Gefängnisdirektorin.

Wie kommt man von der Migros-Klubschule zum Gefängnis? Für Ines Follador-Breitenmoser ist dieser Wechsel gar nicht so speziell. Alle ihre Berufskolleginnen und -kollegen seien Quereinsteiger. «Das ist normal in diesem Beruf.» Sowohl in der Klubschule als auch in der Justizvollzugsanstalt werde mit Menschen gearbeitet – wenn auch auf einer anderen Ebene. Der Mensch funktioniere aber überall gleich:

«Er will wahrgenommen und geachtet werden.»

Sie begegne jedem Häftling mit Respekt, betont Follador-Breitenmoser. «Dieser respektvolle Umgang produziert auch Sicherheit innerhalb der Anstalt.» Auch die persönlichen Gespräche seien ihr extrem wichtig. Egal ob Einzelgespräch oder Small Talk auf dem Flur: «Ich schätze und geniesse diese Unterhaltungen sehr. Für mich ist ein Job, in dem man nicht mit Menschen zu tun hat, unvorstellbar.»

Offen, aber immer auf der Hut sein

Bei diesem Austausch spielt auch immer der Spagat zwischen Nähe und Distanz eine Rolle. Ihr und auch allen anderen Mitarbeitenden müsse in jeder Sekunde bewusst sein, was man preisgebe und welchen Umgang man mit den Insassen pflege. «Man muss offen, aber dennoch auf der Hut sein. Aber so, dass es die Häftlinge nicht merken», fasst Follador-Breitenmoser zusammen.

«Man muss immer ein Quäntchen Misstrauen haben. Denn viele dieser Männer sind höchst manipulativ.»

Sie lasse immer so viel Nähe zu, wie es brauche, sagt sie. Das sei von Person zu Person unterschiedlich. «Ich erzähle einem Gefangenen bei einem spontanen Gespräch vielleicht durchaus, dass ich in den Ferien war. Wohin und mit wem ich aber verreist bin, würde ich nie sagen.»

Auch über ihre Familiensituation würde sie nie Auskunft geben. «Es spielt für die Insassen keine Rolle, dass ich Mutter von einem erwachsenen Sohn bin.» Die Gefängnismitarbeitenden dürften niemals nachlässig sein und sich um den Finger wickeln lassen. «Wir müssen alle am gleichen Strick ziehen. Das Gefängnis ist eine Teamleistung», betont die Direktorin.

Und wie geht sie damit um, dass sie sich täglich mit Schwerverbrechern umgibt? «Ich konnte schon immer gut abschalten», sagt Follador-Breitenmoser. «Wenn ich das Gefängnis verlasse, denke ich nicht mehr an die Insassen oder einzelne Schicksalsschläge.»

Häftlinge wollten sie testen

Eine Frau als Direktorin eines Männerknasts – war ihr Geschlecht je ein Thema? «Vielleicht am Anfang», sagt sie. Einige Arbeitskollegen hätten bei ihr vielleicht eher insgeheim gedacht, dass sie es nicht lange aushalten werde. Diese anfängliche Skepsis habe sich aber gelegt. «Irgendwer muss halt die Erste sein.» Einige Häftlinge hätten sie zu Beginn «auschecken» wollen, erinnert sie sich.

«Sie dachten wohl, dass ich als Frau etwas netter bin und mehr durchgehen lassen würde.»

Die Insassen hätten aber schnell gemerkt, dass dem nicht so sei, ergänzt sie und schmunzelt. Für die Häftlinge spiele vielmehr die Hierarchie und nicht das Geschlecht eine Rolle. «Vor allem bei Männern aus anderen Kulturen merke ich oft, dass sie Respekt vor Führungspersonen haben», sagt Follador-Breitenmoser. Hilfreich sei aber auch sicher ihr Alter. «Wäre ich ein junges Küken, würden sie mich vielleicht auch anders sehen.»

Die Anmeldefrist für den Anlass in Frauennetz Gossau läuft am 3. März ab. Infos unter www.frauennetzgossau.ch.

