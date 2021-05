Gossau Schweizer Erstaufführung eines Broadway-Musicals geplant: Ein erster Blick hinter die Kulissen Theaterverein Fürstenland zeigt 2022 «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» im Fürstenlandsaal Gossau. Der Verein leistet sich die Produktion für eine halbe Million Franken. Die Nebenrollen wurden diese Woche mittels Casting besetzt. Rita Bolt 08.05.2021, 05.00 Uhr

Die Produktions- und künstlerische Leitung (von links): Karin und Thomas Diethelm, Marco Ciorciari, Pius Stark, Seraina Stark, Fabiola Lorenzi. Am Klavier: Philippe Frey. Es fehlen Irene Stark und Cornel Fürer. Bild: Arthur Gamsa

Regisseur Thomas Diethelm macht mit den jungen Männern auf der Bühne Sprechproben. «Was ist das für eine Würstchenbude?», spricht er vor. Wer an der Reihe ist, darf die Maske wegschieben, denn der Regisseur will die Mimik der Schauspielenden sehen. Danach müssen die Männer eine Fernsehansage machen. Diethelm macht so eine Art Casting, denn noch sind nicht alle Rollen vergeben. Die Männer müssen auch vorsingen. Der musikalische Leiter Philippe Frey gibt den Takt auf dem Klavier an. Einige singen noch etwas zurückhaltend. Etwas später sind dann die Frauen an der Reihe; immer zwei singen zusammen vor und Frey bedankt sich jeweils sehr höflich für die Performance.

Am Dienstagabend ist es das erste Mal, dass sich das gesamte Leitungsteam und Theaterbegeisterte im Gossauer Gymnasium Friedberg zu einer ersten Probe verbunden mit dem Casting treffen. Natürlich mit dem nötigen Abstand.

Aufführungsrechte in London erworben für 30'000 Franken

Es ist auch das erste Mal, dass das Broadway-Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» in der Schweiz aufgeführt wird. «Die Rechte, um dieses Musical von Frank Loessers zu erwerben, musste der Schweizerische Musikverlag und Bühnenvertrieb Zürich in London einholen», sagt Pius Stark, Präsident des Theatervereins Fürstenland. Der Theaterverein arbeite schon sehr lange mit diesem Verlag zusammen, habe einen guten Ruf als Amateurensemble.

Der Theaterverein hat sich die Aufführungsrechte etwas kosten lassen. Sie belaufen sich auf 30'000 Franken. Warum dieses Musical von keinem Ensemble in der Schweiz je gespielt wurde, weiss Stark nicht. In Amerika wurde es aufgeführt und zwar 1961 erstmals und mit sieben Tony Awards sowie dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Es sei eine Komödie mit schmissiger Big-Band-Musik.

Vom Fensterputzer zum Chef

Die Geschichte spielt in den Chefetagen der New Yorker Park Avenue. Es ist eine Parodie auf den amerikanischen Traum: Der clevere New Yorker J. Pierrepont Finch startet als Fensterputzer in der Grossstadt. In der Tasche hat er immer das Buch, das ihm zeigt, «wie man im Leben Karriere macht, ohne sich anzustrengen». Schon bald ist Finch Präsident der Firma. Der Weg nach oben führt den Helden in den Waschraum in der Chefetage, er ist bei Kaffeepausen, Kollegen-Partys und Kantinengespräche dabei, bei denen er sich Insiderwissen über die Verhältnisse in der Firma und die Schwächen seiner Vorgesetzten aneignet. Tragende Rollen auf diesem Weg nach oben spielen zudem viele Sekretärinnen.

Ob Singen oder Fernsehansage: Der Regisseur Thomas Diethelm und der musikalische Leiter Philippe Frey stellen diverse Aufgaben an die Schauspielenden. Bild: Arthur Gamsa

Grundlage für Loessers Musical war ein Roman von Shepherd Meads, der damit einen authentischen Erfahrungsbericht aus seiner Zeit als Chef einer New Yorker Werbeagentur festgehalten hatte.

Die beiden Hauptrollen sind vergeben

Die männliche Hauptrolle in diesem Musical spielt Simon Bächtiger – er war schon Hauptdarsteller in «Hairspray» 2019. Die weibliche Hauptrolle übernimmt Chiara Stark. Ihre Mutter Irene Stark spielt eine der vielen Sekretärinnen, Vater Pius Stark einen Generaldirektor. Die Rolle des Personalchefs verkörpert Marco Ciorciari. Der Vizepräsident des Vereins sagt:

«Die Herausforderung wird sein, diese feine, bissige Musical-Satire schnell und spritzig auf die Bühne zu bringen.»

Die Bühnenproben sollen ab Mitte August stattfinden. Derzeit sei es noch etwas schwierig, weil die Proben nicht mit allen gleichzeitig durchgeführt werden könne. «Weil sich zu viele Leute im Proberaum aufhalten würden», sagt Philippe Frey. Neben ihm und dem Regisseur Thomas Diethelm gehören der künstlerischen Leitung an: Karin Diethelm, Regieassistenz und Choreografie, Fabiola Lorenzi, Choreografie, Cornel Fürer, Bühnenbild, und Seraina Stark, künstlerische Koordination und Planung. Die Produktionsleitung innehaben Pius und Irene Stark, Marco Ciorciari sowie Cornel Fürer.

Auch beim Casting gilt: Abstand halten. Nur wer spricht oder singt, darf die Maske kurz abnehmen. Bild: Arthur Gamsa

Die Aufführungen sind zwischen dem 22. April und 14. Mai 2022 geplant. Insgesamt zwölf Aufführungen. Es ist das fünfte Musical, das im Fürstenlandsaal aufgeführt wird; die elfte Produktion des Theatervereins Fürstenland überhaupt. Der Theaterverein muss in diesen zwölf Vorstellungen mindestens 4500 Zuschauerinnen und Zuschauer zählen. «Um kein Defizit zu schreiben, müssen wir zu 80 Prozent ausgelastet sein», sagt Marco Ciorciari. Und nicht nur das: Der Theaterverein braucht Sponsoren, denn das Budget beläuft sich auf eine knappe halbe Million Franken. Dass es nicht einfach ist, ist dem Leitungsteam klar. Aber: «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» soll für Gossau und die Region ein kultureller Höhepunkt 2022 sein.