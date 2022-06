Gossau Raus aus der Quarantäne, rein ins neue Zuhause: Die Pandas und Zwergotter haben ihre neue Anlage im Walter-Zoo bezogen Ende April sind zwei Kleine Pandas und zwei Asiatische Zwergotter im Gossauer Walter-Zoo eingezogen. Nach sechs Wochen in der Quarantänestation dürfen sie nun endlich ihre neue Anlage kennen lernen. Bald können sich auch die Besucherinnen und Besucher an den Tieren erfreuen. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 13.06.2022, 19.00 Uhr

Ist bald auch für die Zoobesucherinnen und Zoobesucher zu sehen: Pandaweibchen Li. PD

Zunächst sind nur die schwarze Nase und ein paar lange, weisse Schnurrhaare zu erkennen. Vorsichtig und leicht skeptisch blickt Li in die Runde. Das rotfarbene Pandamädchen sitzt in einer Transportbox, gleich geht es auf die Waage. Heute ist ein grosser Tag für den Kleinen Panda: Gemeinsam mit ihrer Schwester Yen und zwei Asiatischen Zwergottern bezieht Li ihr künftiges Zuhause im Walter-Zoo. Nach sechs Wochen in der Quarantänestation.

Allen vier Tieren gehe es sehr gut, sagt Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf sowie Mitglied der Geschäftsleitung. «Sie haben sich gut eingewöhnt und auch das Zwergotter-Pärchen versteht sich bestens.» Kurator Fabian Klimmek nickt: «Die beiden sind ein Herz und eine Seele.»

Skeptisch blickt Li aus ihrer Transportbox. Endlich geht es für sie in die neue Anlage. Reto Martin (10. Juni 2022)

Von Hamburg bis nach Gossau

Sechs Wochen zuvor: Im Walter-Zoo fährt ein Lastwagen vor, niederländisches Nummernschild. Auf dem Fahrzeug das Logo von Crossborder Animal Services. Das Unternehmen hat sich auf den Transport von lebendigen Tieren spezialisiert. Der Chauffeur steigt aus und grüsst die Zooleute freundlich. Man kennt sich. Immer mehr Tierpflegerinnen und Tierpfleger tummeln sich um den Lastwagen. «Sind das etwa die Pandas?», fragt eine Mitarbeiterin und bleibt stehen. Klimmek sagt:

«Die Ankunft von neuen Tieren ist immer etwas Spezielles.»

Fabian Klimmek, Kurator. PD

Die Lastwagentüre wird geöffnet. «Jööh!», raunt es leise durch die Gruppe. «Nein, sind die herzig!» Aus dem Lastwagen blicken einem zwei Kleine Pandas an. Während das eine Pandamädchen lieber in der Ecke ihrer Box bleibt, beobachtet ihre Schwester neugierig alles.

Die Tiere haben eine lange Reise hinter sich. Die Pandas, die aus einem europäischen Zuchtprogramm sind, stammen aus dem Opel-Zoo in der Nähe von Frankfurt am Main. Das Otterweibchen kommt aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg, das Männchen lebte zuvor im Zoo Dortmund.

Li und Yen haben die lange Fahrt gut überstanden. PD

Die Zwergotter sind noch nicht zu sehen. Sie befinden sich hinter der Thermotrennwand, die den Lastwagen in zwei Hälften trennt. So ist es möglich, gleichzeitig verschiedene Tiere mit verschiedenen Ansprüchen zu transportieren. Während ein Raum gekühlt wird, kann im anderen geheizt werden. «So kann man beispielsweise Pinguine und Faultiere im selben Fahrzeug transportieren», sagt Klimmek.

Papiere, Gewicht und Kot checken

Nachdem sich Mensch und Tier ein paar Minuten wortlos begutachtet haben, packen die Tierpflegerinnen und Tierpfleger an. Zuerst kommen die Pandas und Zwergotter auf die Waage. Aus den Boxen müssen sie dafür nicht. Die Tiere werden zusammen mit ihren Transportkisten gewogen, später werden diese dann nochmals separat auf die Waage gestellt.

Angefasst werden die neuen Zoobewohnerinnen und -bewohner nicht. Auch wenn es einen mehr als reizen würde, die kuscheligen Pandas auf den Arm zu nehmen, betont Klimmek: «Die meisten Tiere mögen es nicht, angepackt zu werden. Vor allem nach so einer Reise. Es sind keine Kuscheltiere.» Hinzu kommt die Tatsache, dass die Tiere sich mit ihren scharfen Krallen und einem überaus starken Biss zu verteidigen wissen.

Nach der Ankunft geht es für die Tiere auf die Waage. Perrine Woodtli

Nach und nach hieven die Mitarbeitenden die Kisten auf die Waage. Die einjährige Yen bringt 4,1 Kilogramm auf die Waage, ihre gleichaltrige Schwester Li 4,7. Der anderthalbjährige männliche Zwergotter wiegt 2,4 Kilogramm, das zweieinhalbjährige Weibchen 4,9.

«Es ist wichtig, dass wir das Eingangsgewicht der Tiere kennen, um ihre Entwicklung sehen zu können», sagt Klimmek und prüft die Papiere der Tiere. Der Walter-Zoo hat sich im Voraus bereits Kotproben von den Tieren schicken lassen, um zu kontrollieren, ob sie gesund sind. «Wir werden auch in den nächsten Tagen noch einmal Proben sammeln.»

Am 9. Juni feierten Li und Yen (im Bild) ihren ersten Geburtstag. Dazu gab's eine kleine Überraschung. PD

Zwergotter nicht auf blöde Ideen bringen

Nach der ersten Kontrolle geht's in die Quarantänestation. Mit der Quarantäne soll das Eindringen von Krankheitserregern in den Zoo verhindert werden. Die Mitarbeitenden setzen die beiden Panda-Kisten im Gehege ab. Die Anlage bietet Platz zum Klettern und ist mit reichlich Bambus ausgestattet. Gleich nebenan befindet sich die Otteranlage.

Die Tierpfleger öffnen die Kisten. Dann passiert einige Zeit lang gar nichts mehr. Weder die Zwergotter noch die Pandas trauen sich hinaus. Stille. Irgendwann klappt es dann doch noch. Nur ein Panda bleibt vorerst lieber weiterhin in der Kiste. «Man weiss eben nie, wie die Tiere reagieren», sagt Klimmek und ergänzt:

«Zuerst wollen sie auf keinen Fall in die Kiste, später wollen sie dann nicht mehr raus.»

Kleine Pandas lieben es zu klettern. PD

Während der eine Panda etwas unsicher in der dunklen Ecke sitzt, ist im Zwergottergehege nebenan einiges los. Die beiden Tiere rennen flink hin und her, ein Otter springt ins Planschbecken, das Wasser schwappt über.

Eigentlich wollte Klimmek, dass das Männchen und das Weibchen am ersten Tag nur durchs Gitter zueinander Kontakt haben. Davon halten die beiden offenbar nichts. Kaum im Gehege, haben sie schon ein Schlupfloch gefunden, um zueinander zu finden. «So viel zur Theorie», sagt Klimmek schulterzuckend. Er rechnet damit, dass das Paar in den nächsten ein bis zwei Jahren für Nachwuchs sorgen wird. «Wir lassen sie einfach machen.»

Der Kurator betritt das Ottergehege, um die zwei Transportkisten zu holen. Aufgeregt rennen die Zwergotter um ihn herum. Als er wieder draussen ist, sagt er schmunzelnd: «Kurz hatte ich schon ein wenig Angst um meine Waden.» Denn so klein und süss auch die Zwergotter sein mögen, die Fangzähne der Raubtiere sind scharf und nicht ungefährlich.

Die beiden Zwergotter sollen in absehbarer Zukunft für Nachwuchs im Gossauer Zoo sorgen. PD

Nun sollen sich die Tiere erst einmal vom Transportstress erholen. In den ersten Stunden wird ständig ein Tierpfleger bei ihnen sein, um sie zu beobachten. Wichtig sei nun auch, die Tiere ausreichend zu beschäftigen in den kleineren Quarantäneanlagen. «Im Ottergehege werden wir beispielsweise Insekten unter die Holzschnitzel am Boden streuen», sagt Klimmek.

«Zwergotter sind intelligente Tiere. Fehlt es ihnen an Beschäftigung, kommen sie auf blöde Ideen.»

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Reto Martin

Apropos Ideen: Im Gegensatz zu den Pandas haben die beiden Zwergotter noch keine Namen. Hierbei ist bald die Kreativität der Zoobesucher gefragt. «Wir werden demnächst auf Social Media dazu aufrufen, Vorschläge einzureichen», so Harder.

Kletterbäume und eine Rutsche für die Otter

Zurück zum Umzugstag. Die Pandas und Zwergotter wurden soeben gewogen. Alle vier haben leicht abgenommen. Dies sei auf die Eingewöhnung in der neuen Anlage sowie auf die Ernährungsumstellung zurückzuführen. Nun geht es via Transporter Richtung neues Zuhause. Die Bauarbeiten für die gemeinsame Anlage für die Kleinen Pandas und die Asiatischen Zwergotter haben im Herbst 2021 begonnen. Heute ist jener Bereich kaum mehr wiederzuerkennen.

Fabian Klimmek bringt den einen Panda in die Innenanlage. Reto Martin (10. Juni 2022)

Dort, wo früher die Nutrias oder Biberraten waren, befindet sich nun die Aussenlage samt Innengebäude für die neuen Bewohnerinnen und Bewohner. In der Aussenanlage, die bei Bedarf unterteilt werden kann, hat es zahlreiche Bäume und Klettermöglichkeiten für die Pandaschwestern. Für das Otterpärchen hat es verschiedene Planschmöglichkeiten. Ein Bächlein fliesst quer durch die grüne Anlage. Nebst einem grösseren Teich gibt es sogar eine Naturrutsche. Klimmek sagt:

«Der Stein dort ist extra glitschig, damit die Otter hinunterrutschen können. Solche Dinge lieben diese verspielten Tiere.»

Da der Panda ein Baumbewohner ist und der Zwergotter am Wasser lebt, eignen sich die beiden Arten gut für eine Vergesellschaftung.

Fast fertig: Die neue gemeinsame Aussenanlage der Kleinen Pandas und Asiatischen Zwergotter. Für Letztere gibt es auch eine kleine Naturrutsche. Reto Martin (10. Juni 2022)

Nach und nach werden die Pandas und Zwergotter in die Innenlage gebracht. Vorerst bleiben sie dort. Das hat mehrere Gründe. Einerseits sei die Aussenanlage noch nicht ganz fertig, sagt Thomas Harder. Hinzu komme, sagt Fabian Klimmek, dass die Tiere sich zunächst in Ruhe an die Innenanlage gewöhnen sollen.

«Falls ihnen später draussen vielleicht etwas einmal nicht passt, haben sie einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen.»

Doch es dürfte nicht mehr lange gehen, bis erste Zoobesucher einen Blick auf die Südostasiatischen Gäste werfen können. Er könne noch nicht genau sagen, wann sie die Tiere rauslassen, sagt Klimmek. «Das kommt auf die Situation an, aber sicherlich bis zur Eröffnung.»

Die Tiere bleiben vorerst noch in der Innenanlage. Reto Martin (10. Juni 2022)

Offiziell eingeweiht wird die Anlage am Wochenende vom 25. und 26. Juni. Das ganze Zooteam freue sich schon riesig, sagt Harder. «Darauf haben wir monatelang hingearbeitet.» Neu ist dann aber nicht nur die 650 Quadratmeter grosse Tieranlage, sondern auch der Abenteuerweg für Kinder sowie die neue Kamel- und Ponyreitbahn nebenan.

Gleich neben der neuen Tieranlage gibt es auch einen neuen Abenteuerweg für Kinder. Reto Martin (10. Juni 2022)

