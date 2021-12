Gossau: Von der Schulbank auf die grosse Musicalbühne

Gossau Primarlehrer und Musicaldarsteller: Von der Schulbank will er auf die grosse Bühne Simon Bächtiger spielt zum zweiten Mal die Hauptrolle in einem Musical des Theatervereins Fürstenland Gossau. Die Lust, singend auf der Bühne zu stehen, wurde bei ihm erst im zweiten Anlauf geweckt. Rita Bolt Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Der 36-jährige Simon Bächtiger wagt den Spagat zwischen Bühne, Theaterschule und seiner Tätigkeit als Primarlehrer. Bild: Andri Vöhringer

(20. Dezember 2021)

Simon Bächtiger hat Träume: Er möchte als professioneller Musicaldarsteller auf vielen Bühnen stehen und in verschiedene Rollen schlüpfen; vielleicht sogar in einem Musical des Theaters St.Gallen oder im nahen Ausland mitspielen. An grossen Castings wird er aber erst teilnehmen, wenn er die Ausbildung in der Musical Theater School in Zürich abgeschlossen hat. «Das dauert noch zwei Jahre», sagt der 36-Jährige, der gleichzeitig als Primarschullehrer in Jonschwil tätig ist. Mit der Arbeit als Lehrer finanziert er sich die Ausbildung der Musicalschule.

Diese hat er nun bis am Sommer unterbrochen, weil er die Hauptrolle in «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» des Theatervereins Fürstenland in Gossau spielt. Die Produktion ist eine bissige Musical-Satire. Bächtiger sagt:

«Dieses Engagement ist eine riesige Chance für mich.»

Er freue sich auf das Zusammenspiel des Ensembles und darauf, etwas Grosses zu erarbeiten.

Musicaldarsteller Simon Bächtiger lacht während des Interviews auf. Bild: Andri Vöhringer (20. Dezember 2021)

Bächtiger spielt den cleveren J. Pierrepont Finch, der in einem New Yorker Wolkenkratzer immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. «Er sagt seinen Namen während des Stücks bestimmt etwa 15 Mal, damit ihn sich alle in der Firma merken können», erzählt Bächtiger lachend.

Finch sei durchtrieben, mehr Schein als Sein. Charakterzüge, die nicht zu Bächtiger passen. Im Gegensatz zu Finch freue er sich darüber, wenn andere Darsteller brillierten. «In der Musical Theater School lernt man nicht nur das Handwerk, sondern auch viel über sich selber.»

Auf der Seebühne in Kreuzlingen

Simon Bächtiger ist, wie er sagt, in einer bodenständigen Familie in Eschenbach aufgewachsen. Sein Vater habe Musik gemacht, eine eigene Band gehabt. Der Sohn steht ihm in nichts nach: Er spielt Gitarre, Schlagzeug und Saxofon. Bächtiger schrieb und führte eigene Kindermusicals auf. Im Sommer 2021 stand er für das Musical «Die Schweizermacher» in Kreuzlingen auf der Seebühne und er ist bereits für die nächste Produktion «Lysistrate» gebucht.

Im Herbst spielt er in «Saligia», einem Musicalprojekt der Zürcher Hochschule der Künste. Geplant gewesen wäre auch ein Auftritt in «Dinner & Show» von Peter John Farrowski im St.Galler Pfalzkeller. Doch der Anlass unter dem Titel «Welcome to Paradise Cafe» ist auf Frühjahr 2022 verschoben worden. Farroski ist übrigens Bächtigers Gesangslehrer in Abtwil. «Er ist super und für meine Stimmentwicklung wichtig», schwärmt Bächtiger.

Bereits im Musical «Hairspray» wirkte Simon Bächtiger 2019 mit. Bild: PD

Obwohl der Primarlehrer schon immer gerne gesungen hat, hat er die Leidenschaft für die Musicalbühne erst vor einigen Jahren wiederentdeckt. Seraina Stark, die wie die ganze Familie Stark Mitglied im Theaterverein Fürstenland ist, und selber spielt, unterrichtet ebenfalls in Jonschwil und hat den Lehrerkollegen nach Gossau geholt. 2019 hat er im Musical «Hairspray» erstmals die Hauptrolle gespielt.

«Das hat so grossen Spass gemacht.»

Und die Lust auf mehr Bühnenpräsenz geweckt; er startete an der Musical Theater School.

Er will vorerst weiter Erst- und Zweitklässler unterrichten

Die Proben für das Musical «Wie man Karriere macht, ohne sich anzustrengen» sind im Gange. Die Energie der ganzen Theatertruppe sei mitreissend. Bächtiger schätzt die Herausforderung neben seiner Tätigkeit als Lehrer von Erst- und Zweitklässlern. Er sei sehr gerne Lehrer und werde diese Tätigkeit vorläufig nicht aufgeben.

Wie seine Karriere als Musicaldarsteller weitergehe, werde sich weisen. Er freue sich zuerst auf die Arbeit mit dem gesamten Theaterensemble, in dem auch seine Lebenspartnerin mitspielt.

Hinweis: Vorstellungen vom 22. April bis 14. Mai im Fürstenlandsaal Gossau.

Vorverkauf www.theaterverein.ch

