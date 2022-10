Laufverein bietet Training an für Gossauer Weihnachtslauf 2022

Gossau Fit werden für den 33. Gossauer Weihnachtslauf: Laufsportverein bietet kostenloses Training für Erwachsene an Nach zweijähriger Zwangspause messen sich die Läuferinnen und Läufer am 3. Dezember wieder am Gossauer Weihnachtslauf. Ein Laufsportverein lädt Erwachsene zum kostenlosen Training ein. Melissa Müller 27.10.2022, 05.00 Uhr

Gossauer Weihnachtslauf: Am 3. Dezember verwandelt sich die Innenstadt zum 33. Mal in eine Laufstrecke. Bild: Michel Canonica (7. Dezember 2019)

Die Tage werden kürzer, die Luft wird kälter. Zeit, um sich auf den 33. Gossauer Weihnachtslauf vorzubereiten. Am 3. Dezember fällt der Startschuss zum 33. Gossauer Weihnachtslauf. In 31 Kategorien starten über 3'500 Läuferinnen und Läufer.

«Ob jung oder alt, alleine oder in der Gruppe, mit Ambitionen oder nur zum Plausch: Eine gute Vorbereitung ist unerlässlich», sagt Monika Walpen, Medienverantwortliche des Weihnachtslaufs. Es sei optimal, wenn man sechs bis acht Wochen vor dem Lauf mit dem Training beginne.

Der LSV Laufsportverein Region Gossau bietet in diesem Jahr ein kostenloses Sondertraining für Erwachsene an. Das erste Training beginnt am Dienstag, 25.Oktober, 19.15 Uhr, in der Lindenbergturnhalle. Weitere Daten sind jeweils dienstags am 8., 22. und 29. November.

Auch für Kinder findet das traditionelle Schülertraining statt. In fünf Lauftrainings können Schülerinnen und Schüler sich auf den Lauf vorbereiten. Ab Mitte November finden die Trainings an drei Mittwochnachmittagen und zwei Samstagvormittagen in der Aussenanlage der Turnhalle Lindenberg in Gossau statt. «Ziel der Trainingseinheiten ist es, die Freude am Laufen in der Gruppe zu erleben und Spass zu haben», sagt Monika Walpen. Die Jüngsten ab vier Jahren bestreiten das Training in der Halle. Die restlichen Schülerinnen und Schüler absolvieren das Training im Freien, um sich auf alle möglichen Witterungsbedingungen vorbereiten zu können. Die Eltern können während der Wartezeit an einer Joggingrunde rund um Gossau teilnehmen. Geleitet werden die Schülergruppen von einer Läufercrew der Firma Zubi aus Herisau.

Für die Vorbereitung kann man sich anmelden unter www.weihnachtslauf.ch