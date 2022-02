Stadtrat Gossau ist gegen kostenlose Einbürgerungen

Gossau Nein zur kostenlosen Einbürgerung für unter 25-Jährige: Das sagt die SP zur Antwort des Stadtrates auf ihren Vorstoss zur Senkung der Einbürgerungshürden In einem Vorstoss wollte die Gossauer SP-Fraktion wissen, wie Einbürgerungshürden gesenkt werden könnten. Nun liegt die Antwort des Stadtrats vor – und die Reaktion der Interpellanten. Michel Burtscher 28.02.2022, 05.00 Uhr

Kostenlosen Einbürgerungsverfahren erteil der Gossauer Stadtrat eine Absage. Bild: Anthony Anex /Keystone

20 Prozent der Gossauerinnen und Gossauer haben keinen Schweizer Pass. Politisch mitwirken können sie darum nicht. Kein guter Zustand, findet die SP-Fraktion im Stadtparlament: «Aus demokratie- und integrationspolitischer Sicht ist es problematisch, wenn mehr als ein Fünftel der städtischen Bevölkerung von der politischen Mitbestimmung systematisch ausgeschlossen ist», heisst es in einem Vorstoss, den die vier SP-Politiker im vergangenen Jahr eingereicht haben.

Mit der Interpellation erkundigten sie sich nach Möglichkeiten, wie die Einbürgerung erleichtert und die Hürden gesenkt werden könnten. Konkret wurde der Stadtrat aufgefordert, folgende Punkte genauer zu prüfen: eine generelle Senkung der Einbürgerungsgebühren, die kostenlose Einbürgerung von Kindern und jungen Erwachsenen bis 25, die Vereinfachung des Verfahrens und die verstärkte Nutzung digitaler Möglichkeiten sowie die Prüfung weiterer niederschwelliger Massnahmen für die ausländische Bevölkerung.

Stadt will Gebühren allgemein überprüfen

Mittlerweile liegt die Antwort des Stadtrats beziehungsweise sein Bericht ans Parlament vor. Dieser ist an der Sitzung vom Dienstag traktandiert. Die angeregte Reduktion der Einbürgerungsgebühren will der Stadtrat im Rahmen der flächendeckenden Überprüfung der städtischen Gebühren bearbeiten, die für kommendes Jahr geplant ist. Kostenlosen Einbürgerungsverfahren erteilt er indes eine Absage. Der Stadtrat argumentiert:

«Die Bearbeitung der Bürgerrechtsgesuche generiert einen nicht unerheblichen Verwaltungsaufwand, welcher die Erhebung von kostendeckenden Gebühren rechtfertigt»

Er weist darauf hin, dass die Einbürgerungsverfahren in den letzten Jahren schon «eher einfacher» geworden seien. Für ausländische Personen, deren Familien seit mehreren Generationen in der Schweiz leben, sei das Verfahren zudem bereits kostengünstiger. Im Sinne einer besseren Integrationspolitik sei der Stadtrat aber gewillt, die Gebühren für Kinder und junge Erwachsene in der geplanten Gebührenüberprüfung gesondert zu betrachten. Die Forderung der Interpellanten nach einfacheren Verfahren und mehr Digitalisierung will der Stadtrat beim Kanton anbringen.

Interpellanten sind nur teilweise zufrieden

Werner Bischofberger, SP-Fraktionspräsident. Bild: PD

Die SP ist mit der Antwort des Stadtrats «teilweise zufrieden», wie Fraktionspräsident Werner Bischofberger sagt. «Wir können aber auch nicht erwarten, dass der Stadtrat immer gleich alle unsere Wünsche erfüllt.» Erfreulich sei, dass die Exekutive bereit ist, einige Anliegen der Interpellation beim Kanton zu deponieren.

Gar nicht zufrieden ist die SP mit der Antwort auf die Frage nach den niederschwelligen Massnahmen. «Der Stadtrat zählt dort Massnahmen für Ausländerinnen und Ausländer auf, die neu nach Gossau kommen. Wer sich einbürgern will, lebt aber schon länger hier», so Bischofberger. Hier habe man mehr erwartet. Nicht nachvollziehen kann er zudem, dass der Stadtrat die Gebühren für die Einbürgerung von unter 25-Jährigen im Rahmen der gesamten Gebührenüberprüfung anschauen will. «Das ist eine komplexe Angelegenheit, die man separat prüfen müsste.