Gossau Nach dem Beitritt des Stadtpräsidenten Wolfgang Giella in die FDP Gossau: SP-Chef Ruedi Blumer fordert den Rücktritt der freisinnigen Stadträtin Gaby Krapf Der bisher parteilose Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella ist der FDP beigetreten. Damit haben die Freisinnigen nun drei der fünf Sitze im Stadtrat inne. Die übrigen Parteien sind darüber nicht erfreut. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Der Stadtrat von Gossau von links nach rechts: Gaby Krapf, Stadtpräsident Wolfgang Giella, Helen Alder, Stefan Rindlisbacher und Claudia Martin. Bild: PD / Foto Belos

Wolfgang Giella hatte es bereits 2018 angekündigt: Er wolle nach seiner Wahl zum Gossauer Stadtpräsidenten einer Partei beitreten. Dreieinhalb Jahre lang hat er sich Zeit gelassen und nun Anfang September seinen Beitritt zur FDP Gossau-Arnegg bekanntgegeben.

Jetzt gehören der FDP drei der fünf Stadtratssitze. Neben Stadtpräsident Giella vertreten Gaby Krapf und Stefan Rindlisbacher die Partei in der Exekutive. Die restlichen zwei Sitze besetzen die SVP mit Claudia Martin und die Mitte-Partei mit Helen Alder.

Verglichen mit dem Wähleranteil, den die FDP an den Gesamterneuerungswahlen von Stadtparlament und -rat im Herbst 2020 erreicht hat, ist die Partei im Stadtrat stark übervertreten. Damals wählte je ein Drittel der Stimmbevölkerung die SVP oder die Mitte. Jeweils rund 13 Prozent der Wählenden gaben ihre Stimme der SP, der FDP oder der Freien Liste Gossau (Flig). Nun hat sich das Ungleichgewicht der Parteien im Gossauer Stadtrat weiter verschoben.

Ein Nein war für FDP keine Option

Per Onlineformular habe Wolfgang Giella das Beitrittsgesuch an die FDP Gossau-Arnegg gestellt, sagt deren Parteipräsident Andrin Fröhlich. «Das freut uns natürlich, offenbar entsprechen ihm unsere Werte.» Eine Überraschung sei der Beitritt nicht, schliesslich habe man gemerkt, wo Giella politisch unterwegs sei.

Andrin Fröhlich, Präsident der FDP Gossau-Arnegg. Bild: PD

Der Vorstand hat das Beitrittsgesuch von Giella gutgeheissen, obwohl die FDP damit im Gossauer Stadtrat stark übervertreten ist. «Es stand für uns gar nicht zur Diskussion, zum Gesuch aus personalpolitischen Gründen Nein zu sagen», sagt Fröhlich. Für die Stadtratswahlen gelte ausserdem:

«Man wählt Köpfe und nicht Parteien.»

Ob die FDP ihre mittlerweile drei Sitze bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen verteidigen will, lässt Fröhlich offen. Auch zu einem möglichen Rücktritt von FDP-Stadträtin Gaby Krapf will sich Fröhlich nicht äussern. Krapf sitzt seit 2008 im Stadtrat und spielte bereits 2017 mit dem Gedanken, nicht mehr zur Wahl anzutreten. Krapf war am Mittwoch nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

SP fordert Rücktritt von FDP-Stadträtin

«Wir erwarten den Rücktritt von Gaby Krapf, damit die Möglichkeit besteht, das Ungleichgewicht im Stadtrat zu verringern», sagt Ruedi Blumer. Er ist Präsident der SP Gossau-Arnegg. Seine Partei ist im Gossauer Stadtrat nicht vertreten, hat jedoch einen gleich grossen Wähleranteil wie die FDP oder die Flig.

Ruedi Blumer, Präsident der SP Gossau-Arnegg. Bild: PD

Grundsätzlich findet es Blumer gut, wenn Exekutivmitglieder einer Partei angehören. Das gebe ihnen einen Echoraum, ein politisches Zuhause und helfe bei politischen Prozessen. «In diesem Fall sehe ich es aber etwas anders: Wolfgang Giella wollte sein Wahlversprechen, einer Partei beizutreten, einlösen, obwohl ihn dazu meines Wissens niemand gedrängt hat.» Parteilos zu bleiben, wäre für Giellas politische Zukunft womöglich geschickter gewesen, meint Blumer.

«Um wiedergewählt zu werden, hätte er nicht der FDP beitreten müssen.»

Vor seiner Wahl zum Stadtpräsidenten war Giella Mitglied in der SP Graubünden. Deshalb habe man «irgendwo schon gehofft», dass sich Gossau so weiterentwickle, dass Giella der SP beitrete. «Noch ist die Zeit aber nicht reif, um einen SP-Stadtpräsidenten zu haben», sagt Blumer. Ihm wäre es aber lieber gewesen, wenn Giella parteilos geblieben wäre.

Mitte, Flig und SVP setzen auf nächste Wahlen

Trotzdem erwartet Blumer nicht, dass sich die Parteimitgliedschaft von Giella auf dessen politische Tätigkeit und Werthaltungen auswirken wird.

«Er politisiert gleich, obwohl er FDP-Mitglied ist.»

Erwin Sutter, Präsident der Freien Liste Gossau. Bild: PD / Manuel Garzi

Diese Einschätzung teilt auch Erwin Sutter, Präsident der Freien Liste Gossau. Trotzdem: «Es hat uns überrascht, dass er die FDP gewählt hat, die im Stadtrat schon stark vertreten ist.» Sutter ist aber zuversichtlich, dass der Parteibeitritt das politische Leben in Gossau nicht gross beeinflussen werde.

«Ich bin überzeugt, die Leute werden reagieren und entsprechend wählen, wenn sie diese Überbesetzung nicht wollen.»

Wie die Gossauerinnen und Gossauer konkret wählen werden, prognostiziert Andreas Oberholzer, Präsident der SVP Gossau-Arnegg: «Ich gehe davon aus, dass die FDP bei den nächsten Wahlen einen Sitz verlieren wird.» Die Partei habe im Minimum einen Stadtratssitz zu viel. Die SVP selbst stellt momentan eine Stadträtin und ist die wählerstärkste Partei in Gossau. Man habe ganz klar das Ziel, bei den nächsten Wahlen einen zweiten Sitz zu erobern, sagt Oberholzer.

Das gleiche Ziel hat die zweitstärkste Partei Gossaus, die Mitte. Deren Präsidentin Ruth Lehner sagt:

«Wenn es einen Rücktritt gibt, werden wir den Sitz holen wollen.»

Dass der FDP-Beitritt Giellas starke Auswirkungen haben könnte, denkt sie nicht. «In der Politlandschaft Gossau arbeitet man gut zusammen.» Die nächsten Gesamterneuerungswahlen finden voraussichtlich 2024 statt.

