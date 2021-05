Gossau Mehr Platz statt mehr Plätze: Das Altersheim Abendruh baut aus Das Gossauer Altersheim Abendruh plant einen Neubau. Dieser bietet den Bewohnerinnen und Bewohnern künftig mehr Komfort und Freiheit. Die zweijährigen Bauarbeiten beginnen voraussichtlich im November. Trotz Eingriff soll das «besondere Bijou», der hauseigene Park, auch weiterhin so schön und einmalig bleiben. Sebastian Rutishauser 19.05.2021, 11.32 Uhr

Lars Sostizzo erklärt sein neues Projekt: Gemäss dem Sondernutzungsplan muss sich der Neubau passend zu den anderen Gebäuden einfügen. Auch deshalb ähnelt er stark dem bereits bestehenden Neubau, der vor acht Jahren gebaut wurde.

Bild: Michel Canonica

Eigentlich könnte er schon im Juni loslegen. Mit der Erweiterung des Altersheims Abendruh an der Gossauer Bedastrasse will Lars Sostizzo aber noch zuwarten:

«Unsere Bewohner hatten wegen Corona eine strenge Zeit. Im Sommer sollen sie bei schönem Wetter noch unseren Garten geniessen können.»

Und das gehe nur, wenn dieser noch keine Baustelle sei. Den Baustart will er deshalb auf November verschieben. Als Privatbesitzer führt Sostizzo das vom Kanton anerkannte Altersheim bereits in dritter Generation. Den Neubau finanziert er aus eigener Tasche. Für die Fertigstellung rechnet er mit maximal zwei Jahren.

Für die Bewilligung des Projekts, bei dem der südlich vom Hauptgebäude gelegene Altbau durch ein modernes Flachdachhaus ersetzt werden soll, war ein Sondernutzungsplan nötig. Und zwar, weil Fläche und Volumen des geplanten Neubaus massgeblich grösser sind, als beim ursprünglichen Gebäude. Nachdem der Plan im vergangenen September angenommen wurde, liegt das Projekt nun zur öffentlichen Einsicht auf. Einsprachen könnten theoretisch noch bis zum kommenden Dienstag erfolgen.

Sostizzo wäre darüber jedoch erstaunt: «Beschwerden hätten schon beim Sondernutzungsplan eingelegt werden müssen, denn dieser liefert ja die rechtliche Grundlage für den Neubau.» Ausserdem sei das Echo nach wie vor durchwegs positiv, auch weil die Anwohnerinnen und Anwohner seit Beginn in die Planung miteinbezogen worden seien.

Höhere Wohnqualität und eine neue Tagesstätte

Mehr Plätze für Bewohnerinnen und Bewohner wird es in der «Abendruh» zukünftig aber nicht geben. Vielmehr will Sostizzo mit den zusätzlichen Räumen die Wohnqualität verbessern. Er erklärt: «Unsere Zimmer sind 50-jährig, haben keine eigenen Duschen und sind sehr klein. 17 Quadratmeter sind einfach nicht mehr zeitgemäss. Deshalb legen wir jetzt jeweils zwei Zimmer zusammen.»

Von den 71 Plätzen sollen künftig fünf weniger im Altersheim, dafür fünf mehr in der Wohngruppe für Demenzbetroffene zur Verfügung stehen. Grund sei die gestiegene Nachfrage. So biete die Wohngruppe im ersten Stock des Neubaus fortan Platz für 15 Personen mit neu vergrössertem Aufenthaltsbereich, eigener Stube und Küche. Was den Heimbetreiber besonders freut: «Die dementen Bewohner haben von dort einen direkten Zugang in den hauseigenen Park. Dazu benötigen sie keinerlei fremde Hilfe.» Dies ermögliche es ihnen, ungehindert das Wetter zu erleben und die Natur zu erkunden. Aus Erfahrung weiss Sostizzo:

«Viele demente Personen haben einen starken Drang, sich zu bewegen.»

Es entsteht auch Neues: Im Erdgeschoss ist eine 180 Quadratmeter grosse Tagesstätte geplant. Gedacht sei diese für auswärtige Tagesgäste – etwa wenn deren Angehörigen Entlastung brauchen oder eine gewisse Struktur benötigt werde. Diesen Gästen biete das Altersheim täglich Betreuung und Pflege, unter anderem mit Physiotherapie, einer Pediküre oder dem hauseigenen Coiffeur.

Geschwungene Spazierwege, zahlreiche Sitzgelegenheiten im Grünen und Hochbeete für die Aktivierungstherapie: Der hauseigene Park wirkt wie ein kleines Paradies zwischen Häusern und Strassen. Bild: PD

Sechs Bäume weniger, ein Wäldchen mehr



Das selbsterklärte «besondere Bijou» des Altersheims ist der 3000 Quadratmeter grosse Park mit Obst-, Kräuter- und Erlebnisgarten. Ein Teil davon muss dem geplanten Neubau weichen. Trotzdem: «Unser Garten bleibt auch weiterhin so schön und einmalig.» Das müsse er auch, schliesslich sei der Erhalt des Parks eine wichtige Auflage im Sondernutzungsplan. Deshalb habe Sostizzo seit Beginn der Planungen einen Gartenbauer mit an Bord.

Zwar müssen sechs Bäume gefällt werden. Mit der Aufforstung eines kleinen Wäldchens innerhalb des Parks will Sostizzo das aber kompensieren: «Unter den Bäumen sollen die Seniorinnen und Senioren an warmen Sonnentagen ein schattiges Rückzugsplätzchen finden.»