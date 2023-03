Gossau: Ex-PHSG-Rektor Noser über seine Rolle als Grossvater

Gossau «Man erfährt eine neue Art des Glücks»: Ex-PHSG-Rektor Alfred Noser über seine Rolle als neunfacher Grossvater Der 82-jährige Gossauer Alfred Noser hat neun Enkelkinder: Anlässlich der Elbi-Expo vom 5. März spricht er über seine persönlichen Erfahrungen als Grossvater, Herausforderungen und Familientraditionen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 01.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Flötenspiel bedeutet ihm viel: Alfred Noser übt mit seiner Enkelin Celina. Bild: Benjamin Manser

Baba, Grosspapi oder Nonno: Die neun Enkelkinder von Alfred Noser haben verschiedene Namen für den 82-Jährigen. Aber alle neun Enkel haben etwas gemeinsam: Sie lieben und schätzen den Grossvater sehr und zeigen dies ihm mit viel Herzblut mit einem fünfminütigen Video, das sie ihm zum 80. Geburtstag geschenkt haben.

«Wie weiss man, dass der Nonno auf Besuch war?», fragt Tim im Video. Er gibt die Antwort gleich selber: «Wenn auf dem Tisch der Stiel eines Apfels liegt.» Enkel Noah bedankt sich bei Nonno, dass er ihm Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hat und dass er immer für ihn da ist. Kisha spielt zu Ehren des Grosspapis auf dem Klavier, Celina gratuliert mit einem Flötenstück. Ein eigenes Gedicht und ein selbst kreierter Song sind auch dabei.

Glück und Herausforderungen

«Schöner geht es wirklich nicht», sagt Alfred Noser sichtlich gerührt. Und das sei er jedes Mal, wenn er das Video seiner Enkelkinder anschaue. «Es ist ein grosser Lohn und ein grosses Geschenk.» Grossvater zu sein, bringe eine neue Art des Glücks mit sich – gepaart mit vielen Herausforderungen. Denn jedes der neun Enkelkinder sei eine individuelle Persönlichkeit. «Als Grosseltern dürfen wir noch einmal viel lernen, innerlich wachsen und bedingungslos lieben.» Und mit den Enkelkindern Zeit verbringen.

Wenn von Alfred Noser die Rede ist, spricht man vom ersten Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) und ehemaligen Präsidenten der Stadtbibliothek Gossau. Man spricht über sein Flötenspiel, das er seit über 70 Jahren pflegt, über seine Orgelkünste, die er immer noch in den Gottesdiensten in Andwil zum Besten gibt, und seine Referate, die auch heute noch gefragt sind.

«Es sind lange nicht mehr so viele Engagements wie früher», sagt der fitte Senior. Kürzlich referierte er zum Thema Glück. In seinem nächsten Vortrag am Sonntag, 5. März, spricht der neunfache Grossvater zum Thema «Unterwegs sein mit Enkelkindern». Davon kann Noser ein Liedchen singen oder treffender gesagt: Liedmelodien flöten.

Geburtstagsständchen mit Flöte und andere Traditionen

Nosers hüten ihre Enkelkinder regelmässig. Nun ist die zehnjährige Celina zu Gast bei Baba. Dieser stellt im Wohnzimmer einen Notenständer auf und die beiden spielen auf ihren Blockflöten ein Stück zusammen. «Sie macht das schon sehr gut», lobt der Grossvater. Dass er ein Meister auf der Blockflöte ist, ist bekannt. Er musiziert, wann immer sich eine Gelegenheit bietet. Er wählt auf dem Handy eine Melodie, spielt sie auf einem kleinen Gerät ab, begleitet mit der Flöte virtuos.

Als weitere Kostprobe gibt’s den «Geburtstagsmarsch». «Jedes Familienmitglied bekommt zu jedem Geburtstag diesen Marsch als Ständchen gespielt», sagt der vierfache Vater. Das ist ist eine von vielen Traditionen im Hause Noser. Hinzu kommen jährlich ein Besuch im Zoo und im Zirkus mit den Enkeln. Im Sommer wird zusammen gebadet und grilliert. Und eines der Highlights sei der Laternliweg auf der Schwägalp mit gemeinsamem Fondueessen.

Den Enkeln die Zeit zurückgeben

Er gebe den Enkelkindern jene Zeit zurück, die er seinen drei Töchtern und seinem Sohn nicht in vollem Mass schenken konnte, sagt Noser. «Früher war ich ein 2/5-Vater, heute bin ich ein ganzer Grossvater.» Seine Frau habe Grosses geleistet. «Ohne sie wäre eine Familie mit vier Kindern und meiner Karriere gar nicht möglich gewesen.»

Er sei schon ein ehrgeiziger Glarner «Buurebueb» und überall engagiert gewesen. Er wurde Lehrer in Henau, Reallehrer in Gossau, unterrichtete als Gewerbeschullehrer am Platanenhof und anschliessend an der Mädchensekundarschule in Gossau. Dann folgte sein Studium in Pädagogik, Psychologie und Geschichte mit Doktorat an der Universität Zürich. Da sei er bereits verheiratet und Vater gewesen. 1981 nahm er seine Tätigkeit als Rektor der Pädagogischen Hochschule St.Gallen (PHSG) auf.

Vor zwei Wochen waren Nosers als Gäste an die Diplomfeier der PHSG eingeladen, als der älteste Enkel das Lehrdiplom für die Sekundarstufe I entgegennehmen durfte. Mit Freude hat Noser auch die Maturafeiern von zwei Enkelinnen miterlebt. Stolz ist er auch auf seinen Enkel Noah, der im Rollstuhl sitzt und seine Lebenssituation bestens meistert. «Es hat auch viele schmerzhafte Momente gegeben.» Das alles gehöre zum Grossvatersein dazu.

Wichtige Entspannungsphasen

In der Essecke im Einfamilienhaus von Marlene und Alfred Noser hängen viele Fotos der Enkelkinder – auch ein Gruppenfoto. Mit ihnen Zeit zu verbringen und ihnen auch Werte zu vermitteln, mache unheimlich viel Freude und bereichere sein Leben. Trotzdem brauche er auch Entspannungsphasen, Spaziergänge in der Natur, um durchzuatmen.

Zudem ist der Gossauer Mitglied der Schlaraffia, einer weltweiten Vereinigung von Männern, die der Pflege von Kunst, Freundschaft und Humor verpflichtet sind; er ist der Zinkenmeister am Flügel. Er musiziert im Keyboardclub St.Gallen und spielt bei den Senior-Singers Gossau das Piano. Die Zweisamkeit geniesst er beim Flötenspiel mit seiner Frau, mit der er seit 57 Jahren verheiratet ist.

Oma-Opa-Apéro Sonntag, 5. März, 11.45 bis 12.45 Uhr, Fürstenlandsaal in Gossau, Referent Alfred Noser zum Thema «Unterwegs sein mit Enkelkindern».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen