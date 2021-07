Flüchtling absolviert in Gossau erfolgreich eine Lehre

Gossau In fünf Jahren vom Flüchtling zum ausgebildeten «Heiziger»: Mortaza Mohamadi hat es geschafft Der Friedegg-Treff Gossau hat Flüchtlinge während ihrer Berufsausbildung begleitet: Jetzt haben Mortaza Mohamadi und acht weitere die Lehrabschlussprüfung bestanden. Rita Bolt 31.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mortaza Mohamadi flüchtete als 16-Jähriger aus Afghanistan in die Schweiz. Jetzt hat er mit Unterstützung des Friedegg-Treffs in Gossau die Lehrabschlussprüfung bestanden. Bild: Andri Vöhringer

«Guten Tag, ich heisse Mortaza»: Das sind die ersten Worte, die der damals 16-Jährige 2015 gelernt hat. Mortaza Mohamadi hatte in Gossau und in St.Gallen Deutschkurse belegt. «Auf der Baustelle, wo ich jetzt arbeite, sprechen viele Bauarbeiter Schweizerdeutsch», sagt er. Das sei für ihn schwierig zu verstehen. Aber es gebe dort auch viele Fremdsprachige und Landsleute. Der junge Flüchtling wollte bei seiner Ankunft in Gossau nicht nur Deutsch lernen, sondern auch arbeiten. Eine Bekannte im Asylzentrum habe ihm zur Berufslehre geraten, dann habe er bessere Chancen. Die Stadt Gossau meldete ihn beim Jobcenter an, daraufhin absolvierte er ein einjähriges Praktikum.

Mohamadi sitzt strahlend am Tisch, lacht, rückt sein Käppi zurecht. Er hat es geschafft. Nach zwei Jahren hat er seinen Lehrabschluss als Haustechnikpraktiker, Fachrichtung Heizung, mit der Note 5,1 bestanden. Der Afghane war mit dieser Note zweitbester. Als Bester hätte er neben dem Eidgenössischen Berufsattest ein iPad geschenkt bekommen. «Ich wollte es haben», sagt er und zuckt mit den Schultern. Es hat knapp nicht gereicht. Stolz darf er trotzdem sein: Er hat einen Anstellungsvertrag und Chancen auf die Aufenthaltsbewilligung B. «Ich will in der Schweiz bleiben», sagt er auf Hochdeutsch. Vor fünf Jahren wusste er noch nicht einmal, wo die Schweiz liegt.

Mit einem Schlepper übers Gebirge

16-Jährig ist Mohamadi aus einem Kriegsgebiet in Afghanistan mit Hilfe eines Schleppers und mit anderen jungen Männern geflüchtet. Das Schwierigste auf der Flucht sei die illegale Einreise vom Iran in die Türkei gewesen. Der Schlepper habe die Gruppe nachts über ein Gebirge geführt. «Wir mussten gute Schuhe und Kleider haben», sagt Mohamadi. Alles sei gut gegangen.

Die Flucht führte weiter durch die Türkei, in einem Schlauchboot nach Griechenland, im Bus und zu Fuss über Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien nach Österreich. Dort lernte Mohamadi einen Landsmann kennen, der als Dolmetscher arbeitete. Dieser riet ihm, weiter in die Schweiz zu reisen.

«Was ist das Schweiz, habe ich gefragt.»

Heute lacht er darüber.

Am Schweizer Zoll wurde er auf Waffen durchsucht, da er keinen Pass vorweisen konnte, in das heutige Bundesasylzentrum Altstätten gebracht und anschliessend in weitere Unterkünfte verschoben. 2016 kam Mohamadi mit 180 anderen Flüchtlingen nach Gossau. Bis er sterbe, werde er diese Flucht nie vergessen.

Ein neues Leben beginnt

Am Schweizer Nationalfeiertag startet Mohamadi in ein neues Leben – in ein selbstständiges Leben. Ein grosser Schritt für ihn, denn ab jetzt erhält er keine finanzielle Unterstützung mehr von der Stadt Gossau. Mit dem Berufsattest und der Anstellung als «Heiziger» –wie er sagt – ist er in der Lage, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen und seinen Alltag selbstständig zu meistern. «Ich kann waschen und putzen, aber ich bügle nicht», sagt er und lacht. Kochen, ja, das gehe auch.

Mohamadi wohnt in einer Gemeinschaft mit zwei Landsleuten. «Die finanzielle Selbstständigkeit ist eines von mehreren Kriterien, die zur Aufenthaltsbewilligung B führen können», erklärt Christa Koller. Sie leitet die Flüchtlingsbegleitung im Gossauer Friedegg-Treff. Im Moment besitzt Mohamadi die vorläufige Aufenthaltsgenehmigung F. Hier in der Schweiz fühle er sich sicher, könne ein geregeltes Leben führen. Warum ist er geflüchtet? Sein Gesichtsausdruck verändert sich, er wirkt plötzlich traurig. Warum er sein Heimatland verlassen habe, darüber wolle er nicht sprechen.

Politik oder Sozialstaat sind für Flüchtlinge schwierige Schulstoffe

Mohamadi erzählt aber von seiner zweijährige Lehre. «Ich gehe gerne zur Arbeit. Ich schweisse, presse, biege gerne.» Seit dem zweiten Lehrjahr steht ihm mit dem Gossauer Sepp Kündig ein ehrenamtlicher Mentor zur Seite. Christa Koller und Klaus Fischer vom Friedegg-Treff haben das Mentoring-Projekt vor einem Jahr zusammen mit der Stadt Gossau ins Leben gerufen.

Christa Koller und Klaus Fischer vom Friedegg-Treff mit Mortaza Mohamadi. Bild: Andri Vöhringer

Mentoren unterstützen die Lernenden im schulischen Bereich, das heisst, sie besprechen mit den Flüchtlingen den Schulstoff oder die Hausaufgaben aus der Berufsschule. Sepp Kündig weiss, dass die jungen Leute vor allem im Fach Allgemeinbildung Unterstützung brauchen. «Politik, Rechtssystem, Sozialstaat sind keine einfachen Themen.»

Unterstützt hat er Mohamadi auch bei seiner zwölfseitigen Vertiefungsarbeit. «Meine Power-Point-Präsentation hat mir am besten von allen gefallen», sagt der 22-Jährige, lacht und rückt wieder sein Käppi zurecht. Er sei mit der Note 5,5 nur der Drittbeste gewesen. Sepp Kündig und Christa Koller sagen übereinstimmend, dass Mohamadi ein guter und fleissiger Schüler gewesen sei. Koller sagt:

«Wer in der Schweiz fünf Jahre nach seiner Ankunft eine Lehre besteht, hat punkto Integration wirklich alles gegeben.»

In seiner Vertiefungsarbeit hat der junge Berufsmann eine Treppe gezeichnet. Mit dem Berufsattest steht er unten auf der Treppe. Er will nach oben. «Zuerst werde ich jetzt ein Jahr arbeiten», sagt er. Anschliessend plant er eine nächste Lehre, um den Eidgenössischen Fähigkeitsausweis (EFZ) zu erwerben. Weiter oben auf der Treppe stehen dann noch Chefmonteur und Projektleiter. Mentor Sepp Kündig wird Mohamadi weiter begleiten, denn der Afghane habe nicht nur viel von ihm gelernt, sondern er auch von ihm.