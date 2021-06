Gossau In den Walter-Zoo ziehen nächstes Jahr Pandas und Zwergotter ein – dafür muss nun eine neue Anlage her Der Walter-Zoo erhält 2022 Zuwachs: Zwei Kleine Pandas und ein Zwergotter-Pärchen werden in den Gossauer Zoo einziehen. Im Herbst sollen die Bauarbeiten für die neuen Innen- und Aussenanlagen beginnen. Auch eine neue Kamelreitbahn ist geplant. Kostenpunkt: 1,5 Millionen Franken. Perrine Woodtli 10.06.2021, 11.59 Uhr

Der Kleine Panda kommt unter anderem in China, Indien, Myanmar und im Himalaja vor – und bald auch in Gossau. Bild: Imago

Berberlöwen, Erdmännchen, Erdbeerfröschchen, Schimpansen, Meerschweinchen, Pfirsichköpfchen oder Esel – die Liste der im Walter-Zoo lebenden Tiere ist lang und vielfältig. 123 Tierarten sind dort zu Hause. Bald erhalten die rund 1100 Tiere neue Nachbarinnen und Nachbarn, wie ein Baugesuch verrät. So werden im nächsten Frühling zwei neue Tierarten in den Gossauer Zoo ziehen: Zwergotter und Kleine Pandas. Wer bei Letzteren jetzt an einen rundlichen, schwarz-weissen Pandabären denkt, liegt aber falsch.