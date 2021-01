Gossau «Im Leben wie in der Schauspielerei nimmt man verschiedene Rollen ein»: Ein Kommunikationstrainer erklärt, was man vom Theater fürs Leben lernen kann Der Gossauer Kommunikationstrainer Stefan Häseli hat einen neuen Ratgeber geschrieben. Es geht um Glaubwürdigkeit, Rollenspiele und darum, wie man wirkungsvoll «Guten Morgen» sagt. Marion Loher 08.01.2021, 05.00 Uhr

Das neue Buch des Gossauer Kommunikationsexperten Stefan Häseli wendet sich nicht an Führungspersonen, sondern an die breite Masse.

Eigentlich war das neue Buch gar nicht für 2020 geplant. In einem Interview hatte Stefan Häseli einmal gesagt, dass er alle drei Jahre ein Buch veröffentlichen wolle. Demnach wäre nach «Best Practice Leadership» im März 2019 der nächste Termin erst 2022 gewesen. Doch dann kam Corona und mit dem Lockdown im vergangenen Frühling hatte der Gossauer Kommunikationstrainer, Moderator und Autor plötzlich ganz viel Zeit. «Gedanken über ein neues Buch und in welche Richtung es gehen soll, habe ich mir schon vorher gemacht», sagt der 54-Jährige. «Doch die grosse Recherche- und Schreibarbeit fand in den sechs Wochen Lockdown statt.»

Entstanden ist das Buch «Glaubwürdig – von Schauspielern fürs Leben lernen». Häseli, der vor einigen Jahren in Deutschland selbst eine Ausbildung zum Schauspieler absolvierte, gibt darin Tipps, wie das eigene Handeln eine bessere Wirkung erzielt. «Egal, was wir tun: Wirkung entsteht immer. Entscheidend ist, was das Gegenüber wahrnimmt – und das können wir bewusst steuern.» Dabei könne man sich einiges von der Schauspielerei abschauen.

«Es geht aber nicht darum, anderen etwas vorzuspielen», betont der Autor. Denn Authentizität sei immer noch das Wichtigste, um glaubwürdig rüberzukommen. «Im Leben wie in der Schauspielerei nimmt man verschiedene Rollen ein. Um diese so glaubwürdig wie möglich ausfüllen zu können, gibt es Techniken. Und diesen Techniken, die von der Schauspielerei kommen, kann man sich bedienen.»

Nicht nur für Führungskräfte

Für Häseli ist dies bereits das fünfte Buch in seiner 16-jährigen Selbstständigkeit. Bisher schrieb er hauptsächlich für Führungskräfte. Dieses Mal gehört auch die breite Masse zur Zielgruppe. Er sagt:

«Es sind ja nicht nur Chefinnen und Chefs, die regelmässig zwischen verschiedenen Rollen wechseln müssen.»

«Es ist auch der Nachbar, der mal Ehepartner und Vater, mal Angestellter und Vereinspräsident ist.» Ein Schauspieltraining könne dabei helfen, sich besser in die unterschiedlichen Rollen hineinzudenken und damit Selbstkontrolle und Präsenz zu fördern.

Stefan Häseli schreibt nicht nur Bücher, er tritt auch als Comedian auf.

Häseli schreibt in seinem Buch, dass es keinen Schauspieler gebe, der auf der Bühne irgendetwas ohne Ziel tue. «Eine Handlung braucht ein klares Ziel, sonst ist sie bedeutungslos», sagt der Experte. Bewundert ein Schauspieler beispielsweise eine Rose, die auf dem Boden liegt, so tut er dies aus verschiedenen Gründen. Die führen dazu, dass selbst das Bewundern eines Gegenstandes anders stattfindet. «In Gestik und Mimik werden unterschiedliche Nuancen wahrgenommen und es fliessen emotionale Energien. Das alles macht den Vorgang glaubwürdig.»

Übertragen auf den Alltag kann dies heissen: «Wer beispielsweise als Teamleiter am Morgen durch den Betrieb geht und der Belegschaft einfach «Guten Morgen» zuruft, tut dies vielleicht aus Gewohnheit oder weil er es in irgendeinem Motivationsbuch gelesen hat. Einfach so gesagt, wirkt die Handlung aber leer und funktioniert nicht.» Wem allerdings bewusst sei, was er tue, weil er wisse, welches Ziel er damit verfolge, schreite anders durch die Hallen und begegne seinen Mitmenschen auf andere Weise. «Eine Kombination aus Ziel, Motivation und Wirkung, die zur Handlung führt, macht diese auch glaubwürdig.»

«Humor muss Spass machen»

Das Buch ist gespickt mit zahlreichen Beispielen. Diese stammen alle aus Häselis jahrelanger Erfahrung als Coach von Führungskräften. Er ist viel unterwegs, gibt Workshops und hält Vorträge. Die Anekdoten schreibt er sich in sein schwarzes Büchlein, das er immer bei sich trägt. «Es gibt noch ein zweites», sagt er und schmunzelt, «darin notiere ich mir skurrile Momente». Diese sind aber für sein Bühnenprogramm gedacht, denn Häseli tritt auch als Comedian auf.

Im neuen Buch hat er dem Humor ebenfalls ein Kapitel gewidmet. Kann man lernen, lustig zu sein? Häseli überlegt lange. «Das würde ich nie mit Ja beantworten», sagt er dann und lacht. «Man kann lernen, einen gesunden Humor zu entwickeln und sich nicht allzu ernst zu nehmen. Humor soll Spass machen und nicht peinlich wirken.»

«Glaubwürdig – Von Schauspielern fürs Leben lernen», erschienen im Verlag Business-Village. Bestellmöglichkeit über www.businessvillage.de.