Gossau: Neuer Chor Blue Jeans gegründet

Gossau «Ich wurde sogar auf der Strasse angesprochen»: Gossauer Chor hatte einen grossen Auftritt im Schweizer Fernsehen Im noch jungen Gossauer Chor Blue Jeans singen bereits 18 Teenager. Einen grossen Auftritt hatten sie schon – eher zufällig. Rita Bolt Jetzt kommentieren 23.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Arneggerin Livia Giger leitet den neuen Chor Blue Jeans. Bild: Marius Eckert

«Bevor nicht alle einmal gelächelt haben, fangen wir nicht an», sagt Chorleiterin Livia Giger und meint es nicht ganz ernst. Die jungen Frauen lachen, dann stimmen sie ein Lied an. Der Gossauer Jugendchor Blue Jeans probt wie jeden Dienstag im Andreassaal. Am Klavier begleitet die 16-jährige Gossauerin Anahita Dosca, am Schlagzeug spielt Moritz Münger aus Bischofszell, ein Kollege von Livia Giger.

Der Chor singt «I’m gonna lay down (down by the riverside)». Noch klappt nicht alles perfekt. «Muss es auch nicht», sagt die Arnegger Chorleiterin. Der nächste grössere Auftritt ist erst im Juni; der Chor wird an einer Hochzeit singen. Es bleibt Zeit genug. Einen grossen Auftritt hatten die 18 jungen Frauen jedoch am 24. Dezember: Das Schweizer Fernsehen übertrug den Weihnachtsgottesdienst aus der Gossauer Andreaskirche.

Die ganze Schweiz sah und hörte die Gossauerinnen

Der Blue-Jeans-Chor war mittendrin, ein wichtiger Bestandteil des Gottesdiensts. Die Jugendlichen waren dementsprechend nervös. «Wir sangen fünf Lieder», erzählt Amelie Knaus, die einen Solopart hatte. Die ganze Schweiz hörte und sah die Gossauerinnen. Die Kamera zeigte die Mädchen in Grossaufnahme, vor allem jene, die ein Solo hatten. Die 13-Jährige Ayana Lenherr erzählt, dass sie sogar auf der Strasse und in der Schule – auch von Lehrern – auf den Auftritt angesprochen wurde.

Ob kleine oder grosse Auftritte: Im Blue-Jeans-Chor zu singen, finden die Jugendlichen cool. «Wir sind zusammengewachsen», sagt Amelie Knaus, die inzwischen in St.Gallen wohnt, aber immer noch gerne nach Gossau in die Probe kommt. «Es ist voll cool», sagt auch die 13-jährige Tabea Widmer. «Zickenkrieg kennen wir nicht», sagen die Mädchen übereinstimmend und kichern. «Wir haben viel Spass zusammen», erzählt 14-jährige Noe Ammann, die sich als «Unterhalterin» des Chors bezeichnet. Zum Schluss der Probe wünschen sie sich den Abba-Song «Mamma Mia». Das tönt gut.

Buben zieren sich noch

Der Jugendchor Blue Jeans wird von der katholischen Kirchgemeinde Gossau und der evangelischen Kirchgemeinde Gossau-Andwil getragen. Er ist für Mädchen ab der ersten Oberstufe gedacht – nach oben gibt es keine Altersgrenze. Buben wären zwar gerne gesehen, bis jetzt hat sich aber keiner in die Probe getraut.

Der Blues-Jeans-Chor wurde gegründet, weil im ökumenischen Kinderchor Young Voices für Buben und Mädchen nach der sechsten Klassen Schluss ist. Auch diesen Chor leitet Livia Giger. Viele der Blue-Jeans-Sängerinnen waren früher Teil der Young Voices, etwa Anna-Lea Casutt. «Ich wollte nach den Young Voices nicht aufhören mit dem Singen», sagt sie.

Sie, Anahita Dosca und Chorleiterin Livia Giger starteten dann den Blues-Jeans-Chor. «Und der wuchs immer mehr», freut sich die Chorleiterin. Ein Höhepunkt für die kleinen und grossen Sängerinnen ist jeweils das Singlager in den Frühlingsferien; die grösseren sind Hilfsleiterinnen.

Die Blue-Jeans-Mädchen singen viele englische Lieder. Bei neuen Liedern lernen sie zuerst, die Worte richtig auszusprechen. So beim Song «Proud Mary» der kalifornischen Band Creedence Clearwater Revival. Es scheint gar nicht so einfach zu sein. Zuerst gibt es einen Sprechgesang mit allen Strophen, dann hebt Livia Giger die Arme: Klavier und Schlagzeug sind bereit, die Mädchen versuchen, die Melodie und den englischen Text zusammenzubringen – es passt bereits ordentlich.

Chorleiterin arbeitet auf der Intensivstation

Livia Giger ist in Arnegg aufgewachsen. Ihr Vater Markus Giger präsidiert seit vielen Jahren die Dorfkorporation Arnegg und ist zudem Schulleiter im Gossauer Haldenbüel- und Büelschulhaus. Vor Jahren gründete er den Young-Voices-Chor. Die Gigers sind eine engagierte und musikalische Familie. «Wir singen alle gerne», sagt die Chorleiterin.

Sie sang als Schülerin im Kinderchor Kids Train in Andwil. «Young Voices» wurde kurze Zeit von Livias Schwester Maria geführt, bevor Livia selbst übernahm. Das war vor sieben Jahren. «Mir bereiten die Chorleitungen Freude», sagt die Arneggerin, die zwischenzeitlich in St.Gallen wohnt. Sie freue sich, wenn der Chor gut singe, aber der Spass beim Singen dürfe nicht zu kurz kommen. «Schiefe Töne sind erlaubt.»

Trotzdem lege sie Wert darauf, dass die jungen Frauen das Singen ernst nähmen. «Singen ist gut für die Seele», sagt die Diplomierte Pflegefachfrau, die hauptberuflich auf der Intensivstation des Kantonsspitals St.Gallen arbeitet und im März das Nachdiplomstudium Intensivpflege abschliessen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen