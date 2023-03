Gossau «Ich will Persönlichkeiten aus der Musikschule entlassen»: Balzer Collenberg wird neuer Leiter der Musikschule in Gossau Balzer Collenberg übernimmt per 1. August die Leitung der Musikschule Fürstenland. Der 33-Jährige sagt, in die Musik-Karriere sei er eher reingerutscht. Krisztina Scherrer Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Balzer Collenberg, neuer Leiter der Musikschule Fürstenland, sagt: «Ich darf ein Lebenswerk weiterführen.» Bild: Benjamin Manser

«Die Grösse der Musikschule Fürstenland ist extrem attraktiv für mich. Ausserdem ist das Team gut aufgestellt und das Musikschulhaus ist wunderschön», sagt Balzer Collenberg. Per 1. August übernimmt er die Leitung der Musikschule und tritt damit die Nachfolge von Thomas Burri-Bosshart an. Der amtierende Musikschulleiter sei mit so viel Herzblut dabei, sagt Collenberg. «Ich darf ein Lebenswerk weiterführen.»

Thomas Burri-Bosshart geht in Pension Der derzeitige Leiter der Musikschule Fürstenland, Thomas Burri-Bosshart, geht diesen Sommer in Pension. Der 65-Jährige hat die Musikschule 28 Jahre lang geführt. Er möchte nach seiner Pensionierung weiterhin musizieren. «Ich freue mich auf Sport, Lesen, Reisen und allgemein mehr Zeit haben», sagt Burri-Bosshart. «Ich wünsche Balzer Collenberg viel Freude am neuen Job und Durchhaltewillen.» (krs)

Balzer Collenberg hat auf dem klassischen Weg zur Musik gefunden – über das Angebot der Musikschule. In Chur, wo er geboren und aufgewachsen ist. «Da habe ich zuerst – ganz klassisch – Blockflöte spielen gelernt», sagt der 33-Jährige. Später wechselte er zur Harfe. Dass eine Musiker-Karriere in Frage kommt, habe sich erst mit der Zeit herausgestellt: «Ich bin da so reingerutscht.» Nach der Matura schaffte Collenberg das Auswahlverfahren für das Studium in Luzern und studierte Musik, mit Harfe im Hauptfach. Nach einem Auslandsemester in Norwegen und einem Nachdiplomstudium in Irland verschlug es ihn nach St.Gallen.

Musiklehrer und Musikschulleiter in einer Person

Dort unterrichtete Balzer Collenberg zuerst Harfe. Als Musikschullehrperson brauche es in erster Linie eine entsprechende Ausbildung. Was sind Fähigkeiten, die man in der Ausbildung nicht erlangen kann? «Die Lust, ein Kind wahrzunehmen», sagt Balzer Collenberg. Der Unterricht müsse für jedes Kind neu erfunden werden, weil jedes Kind individuell sei. Als Lehrperson brauche es ein Verständnis dafür, dass es verschiedene Arten gibt, musikalisches Können zu erlangen. «Musik ist nie fertig. Ich möchte spannende Persönlichkeiten aus der Musikschule entlassen – solche, die nicht nur Musik rezitieren, sondern erschaffen können.»

Während seiner Zeit als Musiklehrer wurde Balzer Collenberg klar, dass er auch die «andere Seite» – also die des Musikschulleiters – kennen lernen möchte. Mittlerweile lebt er gemeinsam mit seiner Frau, einer Klarinettistin, und den Kindern in Degersheim, wo er derzeit als Musikschulleiter tätig ist. Nebenbei unterrichtet er immer noch Harfe und tritt mit seiner Frau als Duo auf. «Das Schöne am Beruf des Musikschulleiters: Nebst dem Pflichtenheft weiss man am Morgen nicht so genau, was auf einen zukommt. Das schätze ich sehr», sagt Collenberg. Für ihn am wichtigsten sind die Personalführung und Schulentwicklung.

Jung und Alt sind willkommen

Balzer Collenberg will in Gossau all jene, die Lust zu musizieren haben, an den Musikunterricht heranführen. «Egal aus welchen Schichten, ob Jung oder Alt, die Musikschule soll für alle offen stehen.» Oft höre er – gerade von Erwachsenen – «ich bin unmusikalisch». Im Musikunterricht merke man schnell, dass viele Fähigkeiten von Grund auf erlernt werden müssen. «Musizieren ist eine Tätigkeit, die die Lebensqualität steigert. Und man hat die Möglichkeit, neue Leute kennen zu lernen.» Collenberg sagt weiter: «Die Musikschule Gossau hat viel Entwicklungspotenzial, steht aber schon sehr solide da.»

In seiner Freizeit steht bei Balzer Collenberg die Familie im Vordergrund. Weshalb sich Collenberg damals mit acht oder neun Jahren für das Hobby Harfe entschied: «Das Instrument hat mir sehr gut gefallen und tut es immer noch», sagt er. «Kinder reagieren teilweise nur schon wegen der Optik auf die Harfe. Eine Harfe braucht keinen Bogen oder keine Röhre, in die man rein blasen muss. Es ist selbsterklärend, das macht das Instrument attraktiv.»

Collenbergs schönste Erinnerung in Zusammenhang mit der Musik? «Ich habe viele schöne Erinnerungen aus verschiedenen Phasen. Am Schulwesen gefällt mir der Aspekt vom fachlichen Musizieren, aber auch das andere: Wenn man an sich selbst arbeitet und sich ausprobiert», sagt der 33-Jährige. Er nennt ein Beispiel: «Man kann auf einmal Harfe spielen und das hat man selbst erreicht – die Harfe hat sich nicht verändert, sondern man sich selbst.» Es sei berührend, die Entwicklung einer Person am Instrument mitzuerleben. Collenberg erinnert sich auch an die Kanti-Zeit, wo er ein Musical leiten durfte. «Lustigerweise war ich da ohne Instrument involviert.»

Jetzt freut sich Balzer Collenberg auf die neue Herausforderung als Leiter der Musikschule Fürstenland in einem Teilzeitpensum, nebenbei unterrichtet er weiterhin in Wil. «Ich freue mich darauf, viele Menschen in Gossau kennen zu lernen.»

Hinweis Am 25. März, 10 bis 13 Uhr, findet im Musikschulzentrum an der Säntisstrasse 6 der Tag der offenen Tür statt. An diesem wird auch der neue Schulleiter Balzer Collenberg anwesend sein.

