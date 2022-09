So lief der Day-Rave im Gossauer Seniorenheim

GOSSAU «Ich habe mir die Musik schlimmer vorgestellt»: Im Seniorenheim Casa Solaris tanzen Jung und Alt an einem Day-Rave Ein Altersheim in Gossau hat am Freitag zur Technoparty geladen. So ungewöhnlich der Anlass, so gross die Freude bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Nur das Wetterpech hielt einige doch noch davon ab, sich auf der Tanzfläche auszutoben. Ambra Elia Jetzt kommentieren 17.09.2022, 10.54 Uhr

Eine Bewohnerin des Casa Solaris tanzt mit einer Pflegerin. Bild: Benjamin Manser

Laute Technomusik, eine Bar, farbige Lichter und tanzende Gäste: Auf den ersten Blick sieht alles wie ein völlig gewöhnlicher Day-Rave aus. Bei genauerem Hinsehen fällt aber auf, dass das Alter der Besucherinnen und Besucher stärker variiert als sonst. Zwischen zehn und 90 Jahren ist alles dabei. Grund dafür ist der Veranstaltungsort: Das Seniorenheim Casa Solaris in Gossau.

In den letzten zwei Jahren mussten Jung und Alt so viel Abstand voneinander halten wie nie zuvor. Besuche bei Oma und Opa waren zeitweise nur ganz selten und unter strikten Massnahmen möglich. Jetzt gibt es diese Möglichkeiten wieder, und das Interesse daran ist gross. Auch medial, schliesslich hat sich am Freitag sogar der deutsche Privatsender RTL unter die alten und jungen Partygäste gemischt.

Der Day-Rave ist für Pflegende und Seniorinnen eine willkommene Abwechslung. Bild: Benjamin Manser

Wer nicht mitmacht, rostet ein

«Ich finde diese Idee super. Da muss man einfach mitmachen, sonst rostet man in meinem Alter schnell ein», sagt eine Bewohnerin des Casa Solaris. Wie bei den meisten anderen Bewohnerinnen und Bewohnern entspricht die Musik auch nicht ihrem persönlichen Geschmack. Sie sagt:

«Wir nennen das Bum-Bum-Musik, weil der Bass so laut ist»

Die ungewohnte Musik nimmt ihr aber trotzdem nicht die Lust, das Tanzbein zu schwingen. «Ich habe mir die Musik schlimmer vorgestellt.»

Eine andere Bewohnerin ist gleicher Meinung: «Diese Art von Musik ist neu für mich, aber man darf die Jungen nicht für ihren Geschmack verurteilen». Als sie noch jung war, hörte sie ebenfalls Musik, die ihrer Grossmutter nicht gefiel. «Bei uns war das damals noch der Rock 'n' Roll. Meine Oma hielt das bloss für mühsamen Krach», sagt sie lachend.

Das DJ-Kollektiv Tuz Muz stand während des Day-Raves im Altersheim hinter den Plattentellern. Bild: Benjamin Manser

Die Musik zum Day-Rave in der Casa Solaris steuerte das bekannte DJ-Kollektiv Tuz Muz bei. Für gewöhnlich legen sie an Raves mit etwas jüngeren Gästen als in der Casa Solaris auf. Auch den DJs gefiel die Idee, für einmal in einem Altersheim aufzulegen, auf Anhieb sehr. «Wir finden die Idee genial und würden jederzeit wieder mitmachen», sagen sie.

Ein junger Besucher erzählt, dass er selbst auch in einem Altersheim arbeitet und unbedingt mit eigenen Augen sehen wollte, wie ein Day-Rave im Altersheim abläuft. Für den Rave habe er eine eineinhalbstündige Zugfahrt auf sich genommen. «Ich bin extra aus dem Sarganserland nach Gossau gefahren. Es hat sich gelohnt», sagt er. Ausserdem würde er an seinem Arbeitsplatz ebenfalls gerne einmal einen Day-Rave veranstalten.

Weniger Gäste aufgrund des Regens

«Wir erwarten mehrere Hundert Gäste», sagte Heimleiter Oliver Hofmann zu Beginn des Day-Raves. Anwesend waren aber während dem ganzen Abend deutlich weniger. Ein Grund dafür könnte das schlechte Wetter gewesen sein. Mehrere Besucherinnen und Besucher sagten, dass ihnen die Veranstaltung grundsätzlich sehr gefalle, sie aber deutlich mehr Spass machen würde bei trockenem Wetter.

Wetterpech verhinderte, dass sich die Tanzfläche mit Senioren füllte. Bild: Benjamin Manser

Der Aussenbereich war aufgrund des Regens mit vier Zelten ausgestattet, doch einige Leute schienen trotzdem abgeschreckt zu sein vom Wetter. «Viele unserer Freunde sind wegen des Regens zuhause geblieben. Das ist sehr schade», sagt ein junges Paar. Auch viele Bewohnerinnen und Bewohner beobachteten das Geschehen lieber aus dem Trockenen und Warmen.

Idee dank drei Mitarbeiterinnen

Die Idee für diese aussergewöhnliche Veranstaltung hatten drei Mitarbeiterinnen des hauseigenen Restaurants Casa Sole. Sie schenkten am Freitagabend auch die Getränke aus. «Die Idee kam uns an einem Grillabend im Sommer», sagen sie. Ursprünglich war der Day-Rave ausschliesslich für Bewohnerinnen und Bewohner der Casa Solaris vorgesehen.

Durch die Medien wurden Aussenstehende aufmerksam auf den Day-Rave im Altersheim. Deshalb entschied sich Heimleiter Oliver Hofmann kurzerhand, eine öffentliche Veranstaltung daraus zu machen. «Unsere Idee wurde genau richtig umgesetzt. So haben wir uns das vorgestellt», sagen die drei Mitarbeiterinnen. Dennoch hätten sie sich über mehr Besucherinnen und Besucher gefreut.

