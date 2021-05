Nach Erschöpfungsdepression: So geht es Urs Blaser

Gossau «Ich bin auf dem Weg»: Sana-Fürstenland-Chef Urs Blaser nahm wegen einer Erschöpfungsdepression eine mehrmonatige Auszeit – jetzt erzählt er, wie es ihm geht Mitte Februar wurde bekannt: Urs Blaser, Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG, muss sich wegen Erschöpfung eine Auszeit nehmen. Heute sagt er, es gehe aufwärts. Rita Bolt 18.05.2021, 19.00 Uhr

Urs Blaser, Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG, liest im Tagebuch, das er während der Intensivtherapie geführt hat. Bild: Arthur Gamsa

Schlaflosigkeit, keine Energie mehr, alles ist zu viel, und auch andere Symptome einer Erschöpfungsdepression: So beschreibt Urs Blaser seinen Gesundheitszustand vor fünf Monaten. Heute geht es ihm wesentlich besser, aber noch nicht gut genug, um wieder richtig zu arbeiten.

«Ich bin auf dem Weg. Es geht aufwärts.»

Wann er soweit ist, um wieder zu starten, weiss der 63-Jährige nicht. Sicher nicht heute oder morgen. Seit Mitte Dezember ist er Verwaltungsratspräsident der Sana Fürstenland AG. Zuvor sass er elf Jahre lang als Schulpräsident im Stadtrat von Gossau.

Er habe gute und weniger gute Tage. Auch wenn ihm äusserlich nichts anzusehen ist: Er sei immer noch schnell erschöpft. «Es ist aber kein Vergleich mit vor fünf Monaten», sagt er mit einem Lächeln. Blaser sitzt auf seiner Terrasse und geniesst die Aussicht: auf die Berge und auf einen Teil von Gossau. Er zeigt auf zwei Höhenwege, auf denen er gerne spazieren geht. «Spazieren und an der frischen Luft sein, tun mir gut.» Vor Blaser auf dem Tisch steht eine Tasse mit Lavendeltee. Er trinke derzeit keinen Kaffee. Den Lavendeltee möge er sehr.

Sechs Wochen Intensivtherapie

Lavendel hat er nicht nur als Tee in der Tasse, sondern auch als Pflanze auf seiner Terrasse. Da stehen zudem ein Ahorn, Buchsbäume, eine Föhre, ein Schneeball sowie ein Holunderstrauch. Pfefferminz und weitere Kräuter wachsen in Töpfen. Im Wohnzimmer grünt es ebenso unter anderem mit einer Aloe vera und einer blühenden weissen Orchidee. Nein, winkt Blaser ab, er habe keinen besonders grünen Daumen. «Ich mag Pflanzen.» Und er freue sich auf den Sommer, die Wärme und darauf, dass die Restaurants bald öffnen dürften.

Auf seiner Dachterrasse hat Urs Blaser diverse Pflanzen und Kräuter. Bild: Arthur Gamsa

Urs Blaser hat sechs Wochen lang eine ambulante Intensivtherapie in der Klinik Teufen besucht. Dort wurde versucht, Körper, Seele und Geist wieder ins Gleichgewicht zu bringen, mit Gesprächen, Massagen, Atemtherapien, Gruppengesprächen, Selbstheilungsaktivierung und Selbstwahrnehmung. Medikamente waren nicht nötig. «Wichtig ist, dass man sich darauf einlässt und sich nicht verschliesst.» Er habe sich eingegeben und ist begeistert, sagt Blaser.

«Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Therapie so viel bringt.»

Bestandteil des Programms war ausserdem, ein Tagebuch zu führen. In diesem lässt Urs Blaser auch heute noch einzelne Tage Revue passieren. Vor allem dann, wenn er einen schlechteren Tag hat. Die Intensivtherapie ist abgeschlossen und das Gelernte soll im Alltag angewendet werden. Es sei nicht einfach, wenn der Rahmen fehle. Blaser hat noch ärztliche Unterstützung. Es gehe ja nicht nur darum, wieder fit zu werden, sondern zu akzeptieren, dass er sein Leben ändern müsse, um nicht wieder an den gleichen Punkt zu gelangen. «Diese Veränderung braucht Zeit. Der Kopf und der Körper müssen mitmachen.»

Der 18. Dezember 2020 war Urs Blasers letzter Arbeitstag als Gossauer Stadtrat und Schulpräsident. «Es war der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Ich hatte ein gutes Gefühl», erinnert er sich.

«Ich habe nie bedauert, dass ich aufgehört habe.»

Er habe schon seit Mitte November nicht mehr gut schlafen können, nicht wahrhaben wollen, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Sein Umfeld habe es schon länger geahnt. Der gelernte Bankfachmann aber freute sich auf seine neuen Aufgaben: ein Mandat im Bildungsrat des Kantons, Kommissionspräsident des Kaufmännisches Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen und die Aufgabe, die Sana Fürstenland AG als Verwaltungsratspräsident zu führen. Mit der einen Tätigkeit aufgehört, mit anderen in den Startlöchern. Das sei für ihn eine gute Perspektive gewesen. «Ich habe meiner Arbeit schon immer alles untergeordnet», sagt der FDP-Politiker. Mitte Januar war dann Schluss. Nichts ging mehr.

Blaser wird viel angesprochen

Heute geht schon wieder ganz viel: Urs Blaser kocht, putzt, führt den Haushalt, geht einkaufen. «Ich werde immer noch sehr viel auf meine Auszeit angesprochen und gefragt, wie es mir geht», erzählt er. Die Anteilnahme der Leute sei gross. «Das freut mich natürlich sehr.»

Deshalb habe er sich auch entschieden, Ja zu einem Interview zu sagen und über seinen Gesundheitszustand zu reden. Vielleicht könne er ja Menschen, die das Gleiche wie er erlebt hätten, Mut machen. «Ich habe gestaunt, wie viele junge Menschen an Erschöpfungsdepressionen leiden», sagt Blaser. Er verrät, dass er eine Abenteuerliste geschrieben hat. Wenn er wieder gesund sei, wolle er in seinen Heimatort reisen. Ebenfalls auf der Liste steht, dass er am Bahnhof Gossau in den ersten Zug einsteigen wird, der hält. Er komme aber wieder zurück.