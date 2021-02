Gossau Hier betreut und behandelt der Chirurg: Darum eröffnet die Orthopädie Rosenberg eine Praxis in Gossau Die Orthopädie Rosenberg hat vor kurzem eine Praxis in Gossau übernommen. Die Verantwortlichen erklären, was sie vorhaben und warum die Coronakrise für sie einschneidend war. Michel Burtscher 01.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Ärzte Antonin Hoffmann (links) und Miscia Vincenti in der Gossauer Praxis der Orthopädie Rosenberg. Ralph Ribi

Nichts Geringeres als «Medizinpioniere» seien die Gründer der Orthopädie Rosenberg gewesen, heisst es auf der Website des Unternehmens. Was damit gemeint ist: Im Jahr 1984 etablierten vier ehemalige Oberärzte des Kantonsspitals St.Gallen das Modell der unabhängigen orthopädischen Gemeinschaftspraxis. «Vorher fand man Orthopäden meistens nur in Spitälern», sagt Antonin Hoffmann, seit 2013 als Arzt bei der Orthopädie Rosenberg tätig und dort auch für das Marketing zuständig. Die vier Gründer hätten damals jedoch den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.

Mittlerweile haben sich diese zwar aus dem Geschäft zurückgezogen. Doch die Orthopädie Rosenberg gibt es weiterhin, sie ist seit 1984 stetig gewachsen und wächst weiter. Mittlerweile hat sie neben der Hauptpraxis im Silberturm in St.Gallen mehrere Standorte in der ganzen Ostschweiz – und ist seit kurzem auch in Gossau präsent. Geleitet wird der neue Standort von Miscia Vincenti. Die Praxis wurde im November eröffnet, nach einer «sanften Renovation», wie der 42-Jährige sagt. Sie befindet sich an der Gozenbergstrasse 1, also an dem Ort, wo Reto Bon vorher 25 Jahre lang als Orthopäde gearbeitet hat.

Patienten wollen den Arzt vor Ort

«Wir haben miteinander Gespräche über eine mögliche Übernahme der Praxis geführt und sind uns im vergangenen Jahr einig geworden», sagt Vincenti. Es sei eine Win-win-Situation für alle. «Doktor Bon freut sich, dass sein orthopädischer Gedanke in Gossau weitergeführt wird.» Und die Orthopädie Rosenberg konnte eine weitere Praxis eröffnen. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 70 Angestellte.

In Gossau sind vier Ärzte – darunter neben Vincenti auch Hoffmann – und drei medizinische Praxisassistentinnen tätig. Antonin Hoffmann sagt:

«Wir wollen den Patientinnen und Patienten nahe sein und den Service sowie die Infrastruktur vor Ort bringen.»

Dass dies geschätzt werde, habe man in Wil und Widnau gesehen. In der Nähe der Patientinnen und Patienten zu sein, sei auch wichtig, weil diese oft nicht sehr mobil seien.

Eine Alternative zum Spital

Der Vorteil bei der Orthopädie Rosenberg sei zudem, sagt Vincenti, dass die Patientinnen und Patienten immer direkt vom Chirurgen betreut werden. Die Nachfrage nach ihren Leistungen steigt, das sagen Hoffmann und Vincenti unisono. In der Regel führen die Ärzte der Orthopädie Rosenberg 5000 Eingriffe pro Jahr durch, die meisten an der Hand und am Knie. Operiert werden die Patientinnen und Patienten in der Berit-Klinik in Speicher. Im Gründungsjahr 1984 waren es noch 1200 Eingriffe gewesen.

Die Praxis der Orthopädie Rosenberg in Gossau. Bild: Ralph Ribi

Die Bevölkerung werde immer älter, bleibe länger aktiv und sportlich, sagt Vincenti. In den letzten 50 Jahren habe es einen Wandel gegeben. Früher sei ein 70-Jähriger nicht mehr Skifahren gegangen. Das sei heute anders. Und der 70-Jährige fahre nicht nur Ski im Winter, sondern spiele im Sommer auch Fussball – und könne sich dabei verletzen. «Weil sich die Art, wie die älteren Menschen leben, so stark verändert hat, braucht es mehr Orthopäden», sagt der Arzt. Doch auch junge Menschen werden von der Orthopädie Rosenberg betreut. So ist sie beispielsweise Partner des SC Brühl, des SC Herisau oder der AFC Bears.

Die Coronakrise traf die Orthopäden stark

Trotz steigender Nachfrage ist die Coronakrise auch an der Orthopädie Rosenberg nicht spurlos vorübergegangen. Nicht nur konnte deswegen kein Tag der offenen Tür in der neuen Praxis in Gossau stattfinden. Viel einschneidender war, dass während des Lockdowns im vergangenen Jahr nur Notfälle operiert werden durften, Wahleingriffe konnten nicht mehr durchgeführt werden. Hoffmann sagt:

«Unser Geschäft ist im Frühling auf fünf bis zehn Prozent des normalen Umsatzes geschrumpft.»

Es folgten zwar ein «verrückter Sommer und Herbst», in denen sehr viel operiert wurde. Ganz aufholen habe man die Verluste aber nicht können. Auch derzeit spüren die Ärzte bei den Patientinnen und Patienten wieder eine gewisse Zurückhaltung, sich behandeln zu lassen. Zurzeit würden viele Menschen ihre Operationen absagen, weil die Coronazahlen so hoch seien. «Die Menschen wollen sich nicht exponieren», sagt Vincenti. Dabei habe die Orthopädie Rosenberg ein strenges Schutzkonzept. Hoffmann und Vincenti hoffen nun auf die Impfungen: «Sobald die Impfrate hoch genug ist, wird sich die Lage beruhigen.»