Gossau hat jetzt eine Altersexpertin Ab 1. April leitet Barbara Züst die neue Fachstelle Alter Gesundheit. Die Winterthurerin wird zudem eine neue Informationsplattform für Altersthemen betreuen. Perrine Woodtli 28.03.2020, 05.00 Uhr

Barbara Züst leitet ab April die neue Fachstelle Alter Gesundheit in Gossau. Bild: PD

Ende 2018 hatte die Stadt Gossau mitgeteilt, dass sie eine neue Fachstelle, die sich um Altersfragen kümmert, schaffen will. Jetzt ist es so weit: Am 1. April startet die Fachstelle Alter Gesundheit – just in der Coronakrise. Leiten wird die Fachstelle Barbara Züst, wie im «Goinside» zu lesen war.