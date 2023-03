Gossau: Friedegg-Treff mit neuer Leiterin Flüchtlingsbereich

Gossau Friedegg-Treff hat im Bereich Flüchtlinge neue Leiterin: «Viele sind ausländischen Menschen gegenüber nicht offen» Seit einem Jahr leitet Adisa Bucan den Bereich Flüchtlinge im Gossauer Friedegg-Treff. In dieser Funktion setzt sie sich für Integration ein. Ihr Ziel: Die Menschen, die in der Schweiz leben, sollen auch Teil der Gesellschaft werden. Rita Bolt Jetzt kommentieren 09.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 38-jährige Adisa Bucan betreut als Freiwillige den Bereich Flüchtlinge im Gossauer Friedegg-Treff. Bild: Michel Canonica

Adisa Bucan wollte Freiwilligenarbeit leisten und erstellte auf der Freiwilligen-Plattform Benevol ein Profil. Die Mutter von zwei Kindern ist überzeugt, dass Freiwilligenarbeit einen Mehrwert für alle bringt. Stefan Häseli, Leiter des Gossauer Friedegg-Treffs, suchte eine Nachfolgerin für Christa Koller, welche die Flüchtlinge sechs Jahre lang betreut hatte. Er schrieb Adisa Bucan an, die beiden tauschten sich aus und wurden sich einig. Vor einem Jahr kam Bucan in den Friedegg-Treff. «Adisa hatte einen Kaltstart», sagt Häseli.

Sie nahm ihre Tätigkeit im Februar auf, just in dem Moment, als in der Ukraine der Krieg ausbrach und erste Flüchtlinge in Gossau erwartet wurden. «Meine erste Arbeit war, Deutschkurse für die Ukrainerinnen und Ukrainer zu organisieren», sagt die 38-Jährige.

Deutschkurse starteten erfolgreich

Die Suche nach Lehrkräften war erfolgreich. Es hätten sich sehr viele gemeldet, aber nicht jeder oder jede sei für eine Unterrichtstätigkeit geeignet gewesen, sagt Bucan. Sie habe dann Räume gesucht und ein Lehrmittel ausgewählt. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kamen; die meisten von ihnen sind an der Isenringstrasse untergebracht.

Die Deutschkurse im Andreaszentrum hätten erfolgreich gestartet und finden immer noch statt. «Allerdings kommen weniger Leute als am Anfang. Da waren es immer zwischen 30 und 40 Personen», sagt Adisa Bucan. Jetzt sei es rund ein Drittel weniger.

Die ukrainischen Familien treffen sich zudem jeweils am Dienstagnachmittag im Friedegg-Treff zum gemütlichen Austausch. Bucan würde auch gerne wieder einen Deutschkurs für die anderen Flüchtlinge auf die Beine stellen, ihr fehlen aber die Lehrkräfte.

Adisa Bucan wäre gerne näher dran

Die Niederuzwilerin leitet auch die Begleitgruppe der Flüchtlinge. Das seien etwa 20 Freiwillige – die meisten davon Frauen. «Die älteste Begleitperson wird demnächst 80 Jahre alt. Alle sind bereits seit mehreren Jahren motiviert und engagiert, die Menschen aus anderen Ländern und Kulturen im Alltag zu unterstützen.»

Die Begleitpersonen helfen beispielsweise beim Ausfüllen von Formularen, bei der Einschulung von Kindern, bei Bewerbungen und vielem mehr. Sie selber sei im Moment noch nicht in direktem Kontakt mit den Flüchtlingen und Asylsuchenden. «Ich wäre aber gerne näher dran», sagt Bucan. Ihr fehle noch die Zeit dazu, denn nebst der Familie arbeitet sie in einem Herisauer Unternehmen. Mit den Begleitpersonen finden jeweils Austauschtreffen statt, an denen sie alles Notwendige erfahre.

Adisa Bucan kam mit neun Monaten in die Schweiz. Ihr Vater ist gebürtig aus Montenegro, ihre Mutter kommt aus Serbien. Der Vater war Saisonnier und die Familie kam nach Oberbüren. Bucan absolvierte die kaufmännische Berufsmatura und bildete sich zur Aussenhandelsfachfrau weiter. «Meine Familie ist hier längst integriert», sagt sie.

Probleme, weil sie eine Ausländerin gewesen sei, habe sie nicht gehabt. Wenn, dann sei sie höchstens mit Alltagsrassismus in Berührung gekommen. Integration ist für die junge Frau ein Stichwort, das sie kritisch hinterfragt. «Man spricht immer von Integration. Viele sind aber ausländischen Menschen gegenüber nicht offen, haben viele Vorurteile und lassen gar keine Integration zu.»

Sie wolle mit ihrem freiwilligen Engagement als Leiterin des Flüchtlingsbereichs im Friedegg-Treff die Integration fördern, damit die Menschen, die in der Schweiz lebten, auch Teil der Gesellschaft würden. Und sie wolle für ihre Kinder diesbezüglich ein Vorbild sein. Seit einem Jahr stehe das Schicksal der Ukrainer im Vordergrund, aber da gebe es noch die anderen Flüchtlinge aus Afghanistan, Eritrea, Somalia oder Syrien, welche ebenfalls Hilfe bräuchten.

Friedegg-Treff ist inzwischen eine grosse Organisation

Stefan Häseli ist deshalb unter anderem besonders stolz auf das Mentoring-Programm, das der Friedegg-Treff vor drei Jahren ins Leben gerufen hat. Alle 19 Migrantinnen und Migranten, die während der Berufslehre begleitet worden seien, haben ihre Abschlussprüfungen – meist in handwerklichen Berufen - erfolgreich bestanden. Dieser Erfolg wurde gefeiert.

Der Friedegg-Treff, er wird von den beiden Landeskirchen in Gossau, der Stadt Gossau und privaten Spendern getragen, sei eine grosse Organisation geworden, sagt Häseli. Er hat neben der Flüchtlingsbetreuung ein breites Begegnungsangebot im Friedegghaus und betreibt die Lebensmittelabgabe. Vor fünf Jahren wurden 95 Freiwillige gezählt, vor einem Jahr 128, jetzt 147. Da brauche es Strukturen wie in einem Unternehmen, damit der Betrieb erfolgreiche funktioniere. Vor vier Jahren sei ein Ressortsystem umgesetzt worden, sagt der Präsident, der ebenfalls ehrenamtlich arbeitet. Er nennt den Friedegg-Treff eine Erfolgsgeschichte.

Stefan Häseli tritt zurück Stefan Häseli wird an der Hauptversammlung des Vereins Friedegg-Treff vom 14. März als Vereinspräsident und Geschäftsleiter zurücktreten. Er übernahm das Freiwilligenamt vor fünf Jahren. Einer der Gründe für den Rücktritt sei die grosse zeitliche Belastung. Das Amt sei von einem Hobby zum Nebenjob geworden. Der Friedegg-Treff mit rund 150 freiwilligen Helferinnen und Helfern sei zu einem KMU gewachsen; die Führungsstruktur sei aber vorhanden. Ein Nachfolger für Häseli wird an der Hauptversammlung vorgeschlagen. Adisa Bucan, die den Flüchtlingsbereich leitet, soll neu in den Vorstand aufgenommen werden. (rb)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen