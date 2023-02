Gossau: Florin Scherrer kandidiert für den Stadtrat

GOSSAU Florin Scherrer soll es richten: Die Mitte gibt ihre Kandidatur für den Gossauer Stadtrat bekannt Am 18. Juni entscheidet das Gossauer Stimmvolk über die Nachfolge von Stadträtin Gaby Krapf (FDP). Nach Florian Kobler (SP) steigt nun auch Florin Scherrer (Die Mitte) ins Rennen. Scherrer amtet dieses Jahr als Gossauer Parlamentspräsident. 15.02.2023, 17.04 Uhr

Florin Scherrer (Die Mitte) kandidiert für einen Sitz im Gossauer Stadtrat. Bild: Arthur Gamsa

Florin Scherrer kandidiert für die Wahl in den Gossauer Stadtrat. Das teilt seine Partei Die Mitte am späten Mittwochnachmittag via Communiqué und an einer Medienkonferenz mit. Scherrer ist nach Florian Kobler (SP) bereits der zweite Kandidat, der sich um die Nachfolge der zurückgetretenen Gaby Krapf (FDP) bewirbt. Am 18. Juni wählen die Gossauerinnen und Gossauer.

Scherrer ist 34 Jahre alt, Familienvater und studierter Raum- und Verkehrsplaner. Seit November 2022 sitzt er im Kantonsrat. Im Januar wurde er vom Gossauer Stadtparlament an dessen Spitze gewählt und amtetet 2023 als höchster Gossauer. Er hat dieses Amt just von Florian Kobler übernommen, also seinem bislang einzigen Konkurrenten im Kampf um einen Sitz im Gossauer Stadtrat. Im Stadtparlament sitzt der Mitte-Politiker seit 2017.

«Florin Scherrer ist ein äusserst motivierter Vollblutpolitiker, der ein Gossauer Herz hat und fundierte Erfahrungen in der Verwaltung und der Politik mitbringt», wird die Gossauer Mitte-Präsidentin Ruth Lehner im Communiqué zitiert. Scherrer sei ein «breit abgestützter Macher». (pd/ghi)

...folgt mehr