Gossau «Es war eine geile Zeit»: Toni Inauen tritt nach 31 Jahren als Ratsschreiber ab – und will nun auf Reisen gehen Er ist der dienstälteste Mitarbeiter der Gossauer Stadtverwaltung: Toni Inauen. Der langjährige Stadtschreiber tritt nun kürzer - und erzählt, wie er künftig die freie Zeit verbringen will und in welchem Bereich die Gossauer Verwaltung eine Vorreiterin war. Michel Burtscher 29.03.2021, 05.00 Uhr

Toni Inauen im Gossauer Rathaus. Hinter ihm ein Bild des Schloss Oberberg. Bild: Tobias Garcia (24. März 2021)

Das Büro von Toni Inauen im Gossauer Rathaus ist schon ziemlich leer. Ein Drucker steht noch da, ein Stehtisch, eine Pflanze. Er habe vieles bereits zusammengepackt, sagt der langjährige Stadtschreiber. Durch das Fenster sieht man auf die Bundwiese, auf der sich an diesem Tag noch immer Schneemassen türmen, die mittlerweile mehr schwarz als weiss sind. Ende dieses Monats wird Inauen sein Büro ganz räumen. Der 61-Jährige hört nach 31 Jahren als Ratsschreiber auf.

«Es war eine geile Zeit», antwortet er auf die Frage, wie er seine Jahre bei der Gossauer Verwaltung zusammenfassen würde. Begonnen hat diese Zeit aber nicht vor 31, sondern sogar schon vor 38 Jahren. Damals fing Inauen beim Hochbauamt der Stadt Gossau an, war dort zuständig für das Baubewilligungswesen. Seine KV-Lehre hatte er zuvor bei der Gemeinde Andwil absolviert, in dem Dorf, in dem er aufgewachsen ist. Später folgten zahlreiche Weiterbildungen, etwa zum Rechtsagenten, Organisator und auch zum Mediator. Er ist also ein Verwaltungsmensch durch und durch.

Stolz über Einführung des elektronischen Geschäftsführungssystems

Nach sechseinhalb Jahren beim Gossauer Hochbauamt und im Alter von nur 29 Jahren kam dann der Wechsel zum Gemeindeschreiber, wie die Position damals hiess. Denn Gossau war noch keine Stadt. «Es war ein Abstieg», sagt Inauen und lacht. Damit meint er aber nicht den Job, sondern den Stock: Die Büros des Hochbauamtes befanden sich im zweiten Obergeschoss des Rathauses, jene des Gemeindeschreibers im ersten – so wie heute noch. Sonst war damals aber vieles anders.

Einen grossen Teil seines Tages habe er damit verbracht, in irgendwelchen Unterlagen nach Informationen zu suchen, sagt Inauen.

«Ich dachte mir: Das kann doch nicht sein! Jetzt haben wir Computer, aber nutzen sie eigentlich nur wie eine Schreibmaschine.»

Darum machte er sich auf die Suche nach einem elektronischen Geschäftsverwaltungssystem – welches Gossau dann als erste Gemeinde in der Schweiz tatsächlich einführte. «Darauf bin ich stolz», sagt Inauen. Seither müsse man nicht mehr suchen, man finde einfach. «Das ist ein gigantischer Fortschritt.»

Einführung des Parlaments hautnah miterlebt

Er hat vieles erlebt in seinen 31 Jahren als Ratsschreiber. Den Wechsel Gossaus von der Gemeinde zur Stadt etwa und die damit verbundene Einführung des Parlaments im Jahr 2001, wo er bis heute die Sekretariatsgeschäfte und das Protokoll führt. «Das war einschneidend.» Inauen wurde damals vom Gemeinde- zum Stadtschreiber.

Toni Inauen im Jahr 2010. Bild: Reto Martin

Und über die Jahre hat er mit unzähligen Gemeinde- und später Stadtratsmitgliedern zusammengearbeitet. Die ständigen Wechsel in der Exekutive seien durchaus eine Herausforderung gewesen, sagt Inauen. Immerhin blieben ihm die Oberhäupter lange erhalten. Als er anfing, hiess der Gemeindeammann Johann C. Krapf, ab 2001 war Alex Brühwiler Stadtpräsident und seit Mitte 2018 ist es Wolfgang Giella.

«Ich habe immer gesagt: Die Kündigungsfrist des Stadtpräsidenten beträgt vier Jahre, meine nur drei Monate.»

Doch es sei jedes Mal gut gekommen.

Die Fehlertoleranz ist gleich null

«Toni Inauen hat mehr für die Stadt geleistet, als er wahrscheinlich zugeben wird», sagt Wolfgang Giella. Er sei ein zurückhaltender Mensch, sagt Inauen selber. Wolle sich nicht in der Vordergrund drängen. Das verträgt sich indes gut mit dem Job als Stadtschreiber. «Es ist vielleicht sogar eine Voraussetzung dafür.» Mittlerweile ist Inauen das dienstälteste Mitglied der Gossauer Stadtverwaltung. Es gibt wohl keine Person, die sie so gut kennt wie er - und auch keine, die sie so sehr geprägt hat.

Am Job immer gefallen habe ihm die Abwechslung. Man habe mit verschiedenen Anspruchsgruppen zu tun: mit dem Stadtpräsidenten, den Stadträtinnen und Stadträten, dem Stadtrat als Gremium, dem Parlament, der ganzen Verwaltung, der Bevölkerung und den Kunden. Mit der Summe dieser Bedürfnisse umzugehen zu versuchen, sie in Einklang zu bringen, sei hochspannend. Gleichzeitig aber auch sehr anspruchsvoll.

Alle Geschäfte, die im Stadtrat behandelt werden, gehen über seinen Tisch. Einerseits ist er in die Vorbereitung der Geschäfte involviert, anderseits führt er an den Ratssitzungen das Protokoll und sorgt anschliessend dafür, dass die Beschlüsse auch umgesetzt werden. «Die Fehlertoleranz ist gleich null - das führt auch zu Druck», sagt Inauen.

Inauen freut sich, bald mehr Freiheiten zu haben

Das ordentliche Pensionsalter hat Inauen zwar noch nicht erreicht. Trotzdem tritt er nun kürzer. Wieso? Der Wunsch sei wegen der grossen Belastung im vergangenen Jahr entstanden, sagt Inauen. Und diese war nicht nur beruflich, sondern auch privat. Denn seine Frau starb nach langer Krankheit. Krebs. «Die letzten Monate ihres Lebens haben wir sie zu Hause als Familie gepflegt», sagt der Vater von drei erwachsenen Kindern.

«Das war eine Doppelbelastung und hat viel Kraft gebraucht.»

Freut sich auf seine neuen Freiheiten: Toni Inauen. Bild: Tobias Garcia (24. März 2021)

Deshalb brauche er nun Zeit für sich. Er freue sich darauf, bald mehr Freiheiten zu haben. Und er weiss auch schon, wie er die nutzen will. «Ich kam mit dem Rucksack nach Gossau, jetzt packe ich ihn wieder», sagt Inauen. Denn Reisen ist seine grosse Leidenschaft. Das ist schon lange so.

Er hat schon über 90 Länder bereist

Bevor er sich vor 38 Jahren erstmals an seinen Bürotisch im Gossauer Rathaus setzte, war er ein halbes Jahr auf Weltreise mit Schwergewicht Australien und Neuseeland. Und auch nachher liess er sich das Reisen nicht nehmen.

«Immer wieder, wenn wir Zeit und Geld hatten, gingen wir weg.»

Einmal, als er zwei Monate am Stück frei nehmen konnte, sind er und seine Frau mit der Eisenbahn über Kasachstan und Usbekistan nach China gereist. In rund 90 Ländern sei er schon gewesen, sagt Inauen.

Zu den Lieblingsdestinationen gehören nebst Israel vor allem Korea und Japan. In den letzten Jahren hat er das Weitwandern für sich entdeckt, geht dann zu Fuss mehrere hundert oder auch tausend Kilometer am Stück. Das will er nun auch wieder tun, sobald es die Coronasituation wieder zulässt. Im Fokus stehen Städte in Europa, die in «Fussdistanz» zu Gossau liegen, wie Inauen sagt. Dazu zählt er etwa Rom oder Trondheim.

Toni Inauen übergibt nun an Beatrice Kempf

Doch nun erledigt er zuerst einmal noch die letzten Pendenzen. Am 1. April übernimmt Beatrice Kempf als neue Stadtschreiberin. Inauen sagt:

«Ich versuche, möglichst viel aufzuschreiben, damit sich meine Nachfolgerin auf Checklisten abstützen kann.»

Seine Erfahrung und sein Wissen über die Gossauer Verwaltung geht indes nicht verloren. Inauen wird in einem 50-Prozent-Pensum weiter für die Stadt tätig sein, als Projektmitarbeiter. «Ich wollte nicht von 100 auf 0 herunterfahren. Darum bin ich sehr dankbar, dass diese Lösung möglich war», sagt er. Dafür wird Inauen in ein anderes Büro im Rathaus wechseln – es dürfte sein letztes sein.