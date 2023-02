Gossau «Es gibt nichts Schöneres, als im Winter durch die Lüfte zu fahren»: Auch bei eiskalten Temperaturen sind die Ballonfahrten von Stefan Zeberli gefragt Alpenüberquerungen und Alpenfahrten im Heissluftballon sind auch im Winter gefragt. Trotz Minustemperaturen friere man auf 5000 Meter nicht, sagt Ballonfahrer und Weltmeister Stefan Zeberli. Im März organisiert er die Schweizer Meisterschaften für Heissluftballone in Andwil. Rita Bolt Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Ballonfahrer Stefan Zeberli zieht es auch im Winter in die Höhe. Benjamin Manser

Ein gezuckerter Mont Blanc, ein in der Sonne glänzendes Matterhorn – für eine Alpenüberquerung lässt Ballonpilot Stefan Zeberli vieles andere sausen: «Es ist ein traumhaftes Erlebnis. Die Natur aus der Vogelperspektive zu betrachten, ist nicht zu toppen.» Der amtierende Weltmeister im Heissluftballonfahren hat auch nach 26 Jahren immer noch viel Spass, in die Luft zu gehen. «Es gibt nichts Schöneres, als an einem schönen Wintertag in 5000 Meter Höhe durch die Lüfte zu fahren», sagt Zeberli, der etwas abseits in Gossau wohnt, die Post aber aus Andwil bekommt. «Nicht einmal eine Fahrt im Sommer ist schöner.»

In 5000 Meter könne es gut und gerne minus 15 Grad sein. Trotz Minustemperaturen friere niemand, weil die Luft in dieser Höhe trocken sei. Da sei es sogar möglich, in der Nähe des Brenners die Jacke und Handschuhe auszuziehen. Derzeit gebe es trotz oft garstigen Winterwetters und tiefen Temperaturen in der Höhe traumhafte Aussichten. Diese Woche beispielsweise ist Zeberli auf dem Flughafen Bern-Belp mit zwei Ballonen – den zweiten hat seine Schwester Lea gefahren – gestartet. «Wir haben kurz nach dem Start das Bundeshaus klar und deutlich gesehen.»

Es sei die zweite Alpenüberquerung im Februar gewesen. Auch die erste war für ihn genial. Start mit drei Ballonen in Flawil, auf 4000 Meter und mit 70 Stundenkilometer wird das Berninamassiv erreicht, über Sondrio nach Italien. Nach gut vier Stunden sind die Ballone südlich von Brescia nahe Leno in der Poebene wieder auf dem Boden. Die Nachfrage nach Ballonfahrten sei auch im Winter gut.

Testlauf der Meisterschaft für das Jubiläum in Gossau

Stefan Zeberli ist von Beruf Ballonfahrer – ein eher seltener, aber anerkannter Beruf, für den es eine entsprechende Ausbildung gibt. In der Schweiz gebe es derzeit nur noch etwa 180 lizenzierte Piloten. Zu Spitzenzeiten seien über 400 registriert gewesen. Er vermutet, dass die in den vergangenen Jahren geänderte Gesetzgebung für den Rückgang verantwortlich ist. Der Aufwand, auch der finanzielle, sei gestiegen und es werde immer mehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Zeberli weiss, was das heisst, er ist CEO des Air Ballonteams Stefan Zeberli GmbH in Andwil.

Derzeit verbringt er mehr Zeit im Büro als in der Luft – nicht weil es Winter ist, sondern weil er die 20. Schweizer Meisterschaften für Heissluftballone vom 9. bis 13. März in Andwil organisiert. Sie sind allerdings nicht öffentlich und finden nur in kleinem Rahmen statt. Hätte er die Organisation nicht übernommen, wäre sie ins Wasser gefallen; es liess sich kein Veranstaltungsort finden. Deshalb habe er sich entschlossen, sein Areal zur Verfügung zu stellen. OK-Präsident ist der Gossauer Ballonfahrer Kurt Boppart.

Zeberli als siebenfacher Schweizer Meister wird selber starten und er will den Titel natürlich zum achten Mal nach Gossau/Andwil holen. Es sind insgesamt elf Piloten am Start; drei aus dem Ausland. Dieser Event ist für den gebürtigen Thurgauer noch aus einem anderen Grund bedeutend: Anlässlich der 1200-Jahr-Feier der Stadt Gossau 2024 wird an Auffahrt die nationale Meisterschaft der Heissluftballonfahrer in Gossau durchgeführt – dann in grossem Stil. «Dieses Jahr ist ein Testlauf, der uns viele gute Erkenntnisse liefert.»

Zeberli wollte schon als Bub Ballonfahrer werden

Der 42-Jährige hat in den vergangenen Jahren 6000 Stunden in der Luft verbracht. Ballonfahren sei viel sicherer als auf der Strasse zu fahren. «Die Sicherheit ist das A und O, ich habe eine Frau und Kinder.» Zeberli, der für die Ballonsportgruppe Mostindien Thurgau fährt, hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Fünf Europameister-Titel, 2018 den Vize-Weltmeistertitel und schliesslich im September 2022 die Weltmeisterschaft.

Der beste Ballonfahrer der Welt ist bodenständig – im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn er nicht in der Luft ist, arbeitet er in seiner Werkstatt, prüft und repariert Ballone. In der Werkstatt gibt es auch eine Nähmaschine. Zeberli kann damit umgehen – er repariert auch Ballonhüllen. Sein Raum sei genug gross, um die Stoffhüllen auszulegen. Er verrät, dass er sogar schon einen ganzen Ballon selber genäht hat. Er rechnet:

«350 Laufmeter Stoff mit einer Breite von 1,5 Meter. Also gut 500 Quadratmeter habe ich vernäht.»

Zeberli wusste schon mit sechs Jahren, dass er Ballonfahrer werden will. «Ich war fasziniert von den bunten Ballonen, die sich im Wind bewegen.» Er hat dann eine Ausbildung als Gärtner angefangen und noch vor Abschluss der Lehrzeit hatte er die Lizenz für den Heissluftballon absolviert. Heute ist das Gärtnern vor seinem Haus auf der Sonnegg Hobby und Ausgleich.

Die Faszination sind nach wie vor die Ballone. «Ich kenne keinen anderen Beruf, der so viel Begeisterung auslöst, wie Ballonfahren», sagt Zeberli, der die ganze Familie angesteckt hat. Seinen Bruder Simon, seine Schwester Lea, seinen Vater Köbi. Wird er den WM-Titel in Ungarn 2024 verteidigen? «Ich werde mich erst im September entscheiden», antwortet der Weltmeister. Das hänge nicht zuletzt von seiner Crew ab. Die Crew besteht zu einem grossen Teil aus Familienmitgliedern.

