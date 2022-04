Hannes Witzig-Brändli ist neuer reformierter Pfarrer in Gossau

Gossau Er kam zu seinem Beruf wie die Jungfrau zum Kind: Winterthurer Pfarrer arbeitet in Gossau – obwohl er am Anfang nicht wollte Vom Zimmermann zum Pfarrer und Hausmann: Der 35-jährige Hannes Witzig-Brändli verstärkt die reformierte Kirchgemeinde Gossau-Andwil. Ein Gespräch über die Botschaft von Ostern, Gottesdienste auf dem Spielplatz und Zweifel am männlichen Gottesbild. Melissa Müller Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

«Ich will keine Ego-Show, sondern mit den Leuten Ideen entwickeln»: Der neue reformierte Gossauer Pfarrer Hannes Witzig-Brändli. Bild: Michel Canonica

Ursprünglich wollte Hannes Witzig-Brändli nicht Pfarrer werden. Beim Begriff «Pfarrer» dachte er an «alt, verstaubt und distanziert». Erst im Theologiestudium änderte er seine Meinung, als er in einem Praktikum offene Kirchenleute kennen lernte. Er gestaltete Gottesdienste mit und merkte: «Pfarrer ist ein lässiger Beruf. Nah am Leben, nah an den Menschen.»

Nach dem Studium begann er zu doktorieren. Er tauchte in historische Welten und die hebräische Poesie ab, studierte den zweiten Teil des Buchs Jesaja – und geriet nach zwei Jahren in eine Schreibkrise. «Ich vermisste im stillen Kämmerchen die Menschen.» Er merkte: «Eigentlich will ich Pfarrer sein» – und brach die Doktorarbeit ab. Jetzt arbeitet der 35-Jährige zu 50 Prozent in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Gossau-Andwil – seine erste Pfarrstelle.

Gossauer wollten ihn behalten

Am 15. Mai findet die Amtseinsetzung von Hannes Witzig-Brändli in einem feierlichen Gottesdienst statt. Auf die Stelle aufmerksam gemacht hatte ihn sein ehemaliger Studienkollege Christian Bernhard-Bergmaier, der bereits in Gossau als Pfarrer tätig ist. Witzig-Brändli trat die Stelle im August 2021 als Stellvertreter an. Er war sich zunächst nicht sicher, ob er langfristig bleiben soll.

Direkt nach der Uni wollte er sich noch nicht festlegen. Die Kirchenvorsteherschaft in Gossau gab ihm zu verstehen, dass sie ihn gern behalten würde. Kurz vor Weihnachten sagte er definitiv zu – weil er sich hier mit den Menschen wohlfühlt. Die Kirchgemeinde sei gut aufgestellt, frisch und modern. «Man will gemeinsam vorwärtsgehen. Am Guten festhalten und zugleich Neues ausprobieren.»

Beten auf dem Spielplatz

Witzig-Brändli ist für den Bereich «Kinder und Familien» zuständig. Am 24. April, 9.40 Uhr, lädt er zum «Family Time»-Gottesdienst auf dem Spielplatz Gossau neben dem Freibad. Unter freiem Himmel wird gebetet, gespielt, gesungen und gebrätelt. Im September hält er einen Gottesdienst rund um eine Lego-Stadt, die von Kindern erbaut wird.

«Wir müssen nach der Pandemie schauen, dass die Leute wieder zusammenkommen.»

Der Pfarrer hat lose Ideen, die er aber für sich behält. Lieber will er erst mal Leute kennen lernen, zuhören, Bedürfnisse erfahren. «Ich glaube, die Kirchbürgerinnen und Kirchbürger von Andwil und Gossau wissen ziemlich genau, worauf sie Lust haben.» Er wolle keine Ego-Show, sondern mit den Leuten Projekte entwickeln und gemeinsam etwas auf die Beine stellen.

Er will Familien ansprechen: Pfarrer Hannes Witzig-Brändli in der Kinderecke in der Gossauer Kirche Haldenbüel. Bild: Michel Canonica

Warum seine Tochter Rahel heisst

Neben seiner kirchlichen Tätigkeit betreut der Teilzeithausmann seine eineinhalbjährige Tochter Rahel. Der Name bedeutet «Mutterschaf» und «Gott ist barmherzig». «Ein schöner Gedanke», findet Witzig-Brändli, der mit einer Pflegewissenschafterin verheiratet ist. Die Familie wohnt in Wil. Beim Tischgebet lege Töchterchen Rahel schon begeistert die Händchen zusammen.

Der Theologe mit dem Vollbart wirkt ruhig und besonnen, wählt seine Worte mit Bedacht. Aufgewachsen bei Winterthur als Sohn einer Familienfrau und eines Sekundarlehrers, besucht er mit seinen Eltern Gottesdienste und betet vor dem Einschlafen. Gott und Glaube sind Teil des Familienalltags. Das prägt. Erst lernt er Zimmermann, wie Josef in der Bibel. «Ich wollte etwas Praktisches tun, meinen Bewegungsdrang stillen», sagt der Kletterer, den es auf die Berge zieht.

Der liebe Gott kann auch böse sein

Er holte die Matura nach und studierte Theologie, weil es ihm auch zusagt, philosophisch-theologisch über das Leben nachzudenken. «Ich verspürte den Wunsch, Glaubenssätze zu hinterfragen.» Etwa zweifelt er am männlichen Gottesbild, fragt sich: Warum spricht man über Gottvater? Könnte er nicht auch eine Mutter sein? Und warum redet man vom «lieben Gott», wo er im Alten Testament doch auch als rachsüchtig, böse und eifersüchtig beschrieben wird? Es sei eine Dauersuche, sagt Hannes Witzig-Brändli.

«Je länger ich Theologie studiert habe und kirchlich tätig bin, desto weniger weiss ich, wie Gott ist. Und das ist gut so.»

Was sagt der Theologe zum Krieg in der Ukraine? Warum lässt Gott solche Grausamkeit zu? «Ich bin über die Menschen frustriert, nicht über Gott», sagt Witzig-Brändli. Jesus habe ein ideales Menschsein vorgelebt. «Wieso sind wir so schwer von Begriff? Wir wüssten genau, wie man in Frieden leben könnte, ohne Hunger und Krieg. Gott tut mir leid mit diesen Menschen, die es nicht kapieren.»

Gott ist in seinen Augen kein alter Mann, der auf einer Wolke thront und die Menschen unter ihm leiden lässt. «Gott lässt sich ganz auf die Menschen ein.» Gerade befasst sich der Pfarrer mit österlichen Gedanken: Was bedeutet es, dass Jesus als Gott und Mensch auferstanden ist? Ist es nur eine Metapher für etwas Stärkeres? «Gott ist dem Leiden nicht ausgewichen. Er hat den Foltertod am Kreuz auf sich genommen.»

Wer in einer Krise sei, könne darauf zählen, von Gott begleitet zu werden. «Gott weiss, wie sich Leiden anfühlt. Er weiss aber auch, dass es ein Wiederaufstehen gibt, ein Weitergehen und Weiterleben.» Ein tröstlicher Gedanke, den Witzig-Brändli gern in Trauergesprächen teilt.

