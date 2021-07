Gossau Er hat noch nie in einer anderen Firma gearbeitet: Nach 44 Jahren bei der Migros Ostschweiz hört Entsorgungschef Röbi Zwingli auf Von Wattwil über Appenzell nach Gossau: Röbi Zwingli verbrachte sein gesamtes Berufsleben bei der Migros, nächste Woche hat er seinen letzten Arbeitstag. Zuletzt war er zuständig für die Entsorgung der gesamten Migros Ostschweiz und hat zusammen mit seinem Team jedes Jahr 20'000 Tonnen Material verarbeitet. Michel Burtscher 27.07.2021, 19.00 Uhr

Viel PET und Röbi Zwingli: 20'000 Tonnen Material verarbeiten Röbi Zwingli und sein Team in der Migros-Betriebszentrale in Gossau jedes Jahr. Bild: Tobias Garcia

Schnellen Schrittes marschiert Röbi Zwingli durch die Hallen in der Migros-Betriebszentrale in Gossau. Er trägt ein weisses T-Shirt mit SportXX-Logo auf dem Ärmel und ein grau-oranges Gilet, auf dem sein Name und seine Funktion – «Leiter Entsorgung» – stehen. Gabelstapler düsen vorbei, transportieren Gebinde, alten Karton, leere PET- und Plastikflaschen. Er und sein fast 70-köpfiges Team sind verantwortlich für den Abfall und das Recycling der gesamten Migros Ostschweiz.

Jedes Jahr verarbeiten sie 20'000 Tonnen Material, das in den Filialen selbst anfällt und von den Kundinnen und Kunden zurückgebracht wird. Macht 55 Tonnen pro Tag. Neben Abfall, Karton, PET und Plastik unter anderem Batterien, Glühbirnen, CDs, Wasserfilterkartuschen und Rahmbläserkapseln. Was lose ankommt, wie Karton oder PET, verlässt die Betriebszentrale zusammengepresst als Würfel. Es wird dann zu spezialisierten Unternehmen transportiert, die das Material weiterverarbeiten.

Karton wird in der Migros-Betriebszentrale weiterverarbeitet. Bild: Tobias Garcia

Schon als Jugendlicher an der Fleischtheke

Das hier unten ist seit 15 Jahren Zwinglis Reich. Hier fühlt er sich wohl. «Ich bin mehr der praktische Typ», sagt Zwingli. «Büroarbeit muss natürlich auch sein.» Aber viel lieber ist er bei seinem Team in den Hallen der Betriebszentrale. Doch bald muss der 61-Jährige Abschied nehmen von den Kolleginnen und Kollegen: Nach 44 Jahren beim orangen Riesen geht er Anfang August in den vorzeitigen Ruhestand. Es ist ein spezieller Moment für ihn, hat er doch nie in einer anderen Firma gearbeitet.

Aufgewachsen ist Zwingli in Scheftenau, einem Weiler zwischen Ebnat-Kappel und Wattwil. Als Bub habe er nie gewusst, was er später einmal machen wolle, erzählt Zwingli. Die Berufsberatung sah ihn in der Handelsschule oder in der Buchhaltung. Doch das wollte er nicht. Seine Mutter kaufte oft in der Migros in Wattwil ein und fragte den Filialleiter, ob der Sohn nicht schnuppern kommen könne. Zwingli bekam einen Ferienjob, half im Laden aus, stand bald jeweils freitags während des Abendverkaufs an der Fleischtheke.

Von Wattwil über Appenzell nach Gossau

Dabei zeigte sich: Dieser Job liegt ihm. Das merkten auch die Vorgesetzten. 1977 begann er seine Lehre als Fleischverkäufer in Wattwil, arbeitete sich zum stellvertretenden Filialleiter hoch. Mitte der 1980er-Jahre wechselte Zwingli in gleicher Funktion in die Migros Appenzell. An die Zeit erinnert er sich gerne zurück. Seine Chefin war «Fräulein Fuster», die erste Frau, die die Leitung eines Migros-Markts (MM) übernahm. Mit ihr habe er es immer sehr gut gehabt, sagt Zwingli. Noch heute besucht er sie regelmässig.

«Ich freue mich immer, sie zu sehen.»

Die Migros-Betriebszentrale in Gossau von oben.

Bild: Michel Canonica

Im Jahr 1991 wurde eine neue Leitung für die Migros Appenzell gesucht. Zwingli bekam die Stelle nicht. Stattdessen wechselte er in die Betriebszentrale in Gossau, wo er zuerst im damaligen Kolonial- und Non-Food-Lager für die Einlagerung zuständig war. «Ich konnte 1500 Artikelnummern auswendig.» Später wurde er Abteilungsleiter Reinigung, bevor er im Jahr 2006 die Entsorgungsabteilung übernahm, die er bis heute leitet. Er betont:

«Mein Herz schlägt fürs Recycling.»

In dieser Funktion habe er mit seinem Team einiges erreicht, sagt Röbi Zwingli während des Rundgangs durch die Betriebszentrale. Beim Recycling für die Kundinnen und Kunden wie auch für die Mitarbeitenden.

Recyclingquote von 57 auf 80 Prozent gesteigert

Man sage ihm nach, dass er ein ehrgeiziger Sportler sei. Diesen Ehrgeiz hatte er auch im beruflichen Leben. Er betont:

«Ich will der Beste sein.»

Das hat er zusammen mit seinem Team geschafft in seiner Zeit als Entsorgungschef der Migros Ostschweiz. Die Recyclingquote betrugt 57 Prozent, als er im Jahr 2006 anfing. Mit Experten habe man geschaut, was man noch machen könne. Dabei habe man gesehen, dass noch viel Plastik und Aluminium im Abfall landet – und Massnahmen ergriffen.

Heute liegt die Recyclingquote bei 80 Prozent. «Darauf bin ich sehr stolz.» Das sei auch in finanzieller Hinsicht ein Gewinn. Zwingli sagt: «Kehricht zu entsorgen, kostet. Beim Recycling erhalten wir Geld.» Stolz ist er auch auf seine «Erfindungen». Dazu gehören von ihm und den Ladendesignern entwickelte kompakte Recyclingtower, in denen Kundinnen und Kunden CDs, Rahmbläserkapseln oder Batterien entsorgen können. Diese stehen mittlerweile in jeder Kleinfiliale in der Schweiz, welche nicht eine grössere Recyclingstation haben. Zudem hat er die 30 Kilo schweren Metallgitter, in denen PET oder Plastik früher gesammelt wurde, ersetzt durch deutlich leichtere Faltrahmen aus Kunststoff. «Die sind praktischer für die Mitarbeitenden.»

Nie an einen Firmenwechsel gedacht

Doch es gibt durchaus noch Handlungsbedarf beim Thema Recycling. So landet immer wieder das falsche Material in den Containern. Die Fehleinwürfe der Kundinnen und Kunden seien hoch. Sie betragen beim PET zwischen 10 und 15 Prozent, bei den Plastikflaschen sogar zwischen 40 und 50 Prozent. «Das ist ein grosses Thema», sagt Zwingli. Es ist aber eines, das ihn nun nicht mehr beschäftigen muss – jedenfalls nicht beruflich. Am 6. August hat er seinen letzten Arbeitstag in der Betriebszentrale. Er wird wehmütig, wenn er daran denkt.

Blick in die Entsorgungsabteilung in der Migros-Betriebszentrale. Bild: Tobias Garcia

Zwingli sagt: «Es ist hart.» Er werde sein Team vermissen. Er zeigt auf einen Mann im Gabelstapler. «Mein erster Lernender.» Dafür hat der zweifache Vater immerhin mehr Zeit für seine Hobbys, beispielsweise das Kaninchenzüchten. Von seinem Vater habe er das Schlachten gelernt, von seiner Mutter das Ausbeinen. Mit dem Fleisch macht er dann beispielsweise einen Rollbraten. «Es muss nicht immer Eintopf sein.»

Ganz den Rücken kehrt Zwingli der Migros jedoch auch nach seiner Pensionierung nicht. Er wird künftig in der Filiale in Appenzell, wo er auch wohnt, aushelfen. Der 61-Jährige identifiziert sich mit dem Unternehmen. Das merkt man, wenn man mit ihm spricht. Hatte er in seinen 44 Jahren bei der Migros nie das Bedürfnis, irgendwo anders zu arbeiten? Zwingli antwortet schnell und bestimmt:

«Ich habe keine Sekunde an diesen Gedanken verschwendet.»