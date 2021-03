GOSSAU «Endlich ein anderes Tier als Nachbars Katze vor Augen»: Die ersten Besucher im Walter-Zoo freuen sich nach dem Lockdown über Abwechslung Seit Montagmorgen sind im Gossauer Walter-Zoo wieder Besucherinnen und Besucher willkommen. Der erste Tag nach dem Lockdown sei gut angelaufen, sagt Thomas Harder, Mitglied der Geschäftsleitung. Trotz gewisser Einschränkungen. Rosa Schmitz 01.03.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Löwen sind ein grosses Highlight im Walter-Zoo. Archivbild: Benjamin Manser

«Mama, Mama – können wir als Erstes zu den Löwen?», fragt ein kleiner Bub aufgeregt. «Und dann zu den Erdmännli. Und dann zu den Zebras», fährt er fort. «Und, und, und…» Der Achtjährige springt vor dem Eingang des Walter-Zoos in Gossau eifrig auf und ab, Plüschlöwe Simba in Hand. Ein riesiges Lächeln hat sich auf seinem Gesicht breit gemacht. «Er ist ein grosser Fan des Disneyfilms ‹Löwenkönig›», erklärt seine Mutter und schmunzelt. Zu Hause habe er eine ausgiebige Stofftiersammlung – inklusive Timon, Pumba und Rafiki.

«Aber die Tiere im Zoo zu sehen ‒ in echt ‒, das ist noch mal etwas ganz anders für ihn.»

Sobald sie die Eintrittskarten bezahlt hat, rennt der Bub zielstrebig voraus. Die Route zum Löwengehege kennt er auswendig.



«Was will man mehr»

Thomas Harder, Leiter Marketing & Verkauf und Mitglied der Geschäftsleitung Tobias Garcia

Die Stimmung im Walter-Zoo ist entspannt. Es scheint die Sonne. Wolken sind keine in Sicht. «Was will man mehr», sagt Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf. Er und die anderen Mitglieder der Geschäftsleitung seien erleichtert. «Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Türen seit heute wieder geöffnet haben dürfen.» Zwar schreiben die Regeln vor, dass Besucher nur die Aussenanlagen besichtigen können. «Von den 8000 Quadratmetern fällt wenig weg», so Harder. Tierhäuser wie das Savannenhaus, das Reptilienhaus sowie das Tropenhaus sind derzeit geschlossen. Aber die klassischen Zoo-Highlights sind alle zugänglich.

«Der erste Tag nach dem Lockdown läuft im Grossen und Ganzen gut an.»



Auch die Schimpansen sind für jeden Besucher ein Muss. Archivbild: Arthur Gamsa

Dass die Besucherinnen und Besucher durch die Einschränkungen nicht gross gestört werden, ist schnell erkennbar. «Wir sind einfach froh, draussen an der frischen Luft zu sein und ein anderes, weniger faules Tier als Nachbars Katze vor Augen zu haben», sagt ein Mann und wendet sich zu seinen zwei Töchtern: «Gell?» Die Fünf- und die Siebenjährige nicken eifrig – ihre kleinen Nasen noch etwas abgeflacht, nachdem sie ihre Gesichter die letzte halbe Stunde gegen das Glas der Schimpansenanlage gedrückt haben.



Zoo weiterhin interaktiv gestaltet

Zudem bietet der Walter-Zoo wieder Programm an: Vor der Streichelwiese stehen bereits am frühen Morgen einige Kinder. Sie alle wollen zu den Afrikanischen Zwergziegen. Andere warten darauf, ein Kamel oder Pony reiten zu können oder versuchen die Zebras zu streicheln. Mutige stehen vor dem Straussengehege und versuchen, die grossen, gierigen Vögel zu füttern. Diese schnappen bei ersten Anzeichen von Essen schnell zu und verschlingen die Heupellets, welche die leicht verunsicherten Besucher ihnen mit offener Hand anbieten, in einem Rutsch.

Harder sagt:

«Es war relativ einfach, ein Schutzkonzept für diese Aktivitäten zu entwickeln und umzusetzen.»

Die Streichelwiese mit den Afrikanischen Zwergziegen ist wieder geöffnet. Archivbild: Coralie Wenger

Nach dem ersten Lockdown hätte das Personal des Walter-Zoos überall Schilder und Markierungen auf dem Boden anbringen müssen, um die Besucher auf die Schutzmassnahmen hinzuweisen. Aber inzwischen haben sich die meisten an die Massnahmen des BAG gewöhnt. «Sie halten den Abstand ein und desinfizieren sich regelmässig die Hände.»

Derzeit ist die Anzahl der Besucher, die in den Zoo dürfen, noch auf eine Person pro zehn Quadratmeter begrenzt, insgesamt 813. «Aber wir sind hoffnungsvoll, dass diese Regelung im Frühjahr ein Ende findet», sagt Harder. Natürlich könne man nie wissen, wie sich eine solche Situation entwickeln wird. Schon der zweite Lockdown sei eine Überraschung gewesen. Aber:

«Es ist am besten, optimistisch zu sein. Ohne Optimismus wird man verrückt.»