Gossau Einen Schritt näher an der Alters-WG: Nach Jahren der Planung liegt das Baugesuch für die Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 auf Viele ältere Menschen leben allein oder im Altersheim. Der Verein Wohnen im Alter und die Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues wollen mit einer Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 in Gossau eine Alternative bieten. Geplant sind zwei Mehrfamilienhäuser mit 35 Wohnungen, Gemeinschaftsräumen und Jokerzimmern. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 14.12.2021, 18.00 Uhr

Auf dem 4600 Quadratmeter grossen Grundstück an der Bedastrasse sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen entstehen. Das Wohnhaus links unten in der Ecke wird abgerissen. Andri Vöhringer (13. Dezember 2021)

Mitten im Gossauer Büel-Quartier klafft eine grosse, freie Wiese. Das soll sich aber schon bald ändern. Der Verein Wohnen im Alter plant auf dem Grundstück an der Bedastrasse seit einigen Jahren eine Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 Jahren. Ziel ist ein gemeinnütziges Wohnungsangebot mit erschwinglichen Mietpreisen. Das Projekt soll der Vereinsamung im Alter vorbeugen: Ältere Menschen leben oft allein oder in einem Altersheim. Die neue Hausgemeinschaft soll eine Alternative bieten.

Für das Projekt hat der Verein die Gossauer Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues (GFW) als Investorin ins Boot geholt. Sie hatte der Stadt 2019 das besagte Grundstück abgekauft. 2020 konnte die GFW zudem das angrenzende Zweifamilienhaus an der Bedastrasse kaufen. Das Haus mit Baujahr 1911 wird abgerissen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Planung für die Hausgemeinschaft aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verzögert. Seit kurzem schmücken nun aber Bauvisiere die 4600 Quadratmeter grosse Wiese. Die GFW hat das Baugesuch eingereicht. Dieses liegt noch bis zum 22. Dezember öffentlich auf.

Jokerzimmer als Gästezimmer mieten

Mit der Baueingabe ist nun auch klarer, was an der Bedastrasse 41 tatsächlich realisiert werden soll. Vorgesehen sind zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen. Gebaut werden 17 2,5-Zimmer-Wohnungen und 18 3,5-Zimmer-Wohnungen mit Balkon. Anfang Jahr war noch die Rede von 4,5-Zimmer-Wohnungen.

Stefan Lenherr, Mitglied im Verein Wohnen im Alter und im Vorstand der Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues. Sabrina Stübi

Auf diese verzichte man nun aber, sagt Stefan Lenherr. Der ehemalige Gossauer Stadtrat ist sowohl Mitglied im Verein Wohnen im Alter als auch im Vorstand der GFW. Dass man doch keine 4,5-Zimmer-Wohnungen baue, hänge unter anderem mit der Einteilung zusammen, sagt er.

«Zudem entspricht es nicht unserer Philosophie.»

Die Hausgemeinschaft solle in erster Linie «ältere Semester» ansprechen. «Und diese leben ja nicht mehr mit ihren Kindern, sondern mehrheitlich allein oder zu zweit.»

In der Hausgemeinschaft wird es aber ein sogenanntes Jokerzimmer geben, welches die Mieterinnen und Mieter bei Bedarf für eine gewisse Zeit mieten können. «Wenn jemand zum Beispiel Besuch erhält und zu wenig Platz in der eigenen Wohnung hat, kann er oder sie das Jokerzimmer als Gästezimmer mieten», erklärt Lenherr. Weiter wird es Gemeinschaftsräume geben, in denen die Mieterinnen und Mieter gemeinsam kochen, jassen und sich treffen können – sofern sie das wollen.

Baukosten und Mietzinsen sind noch unklar

Visualisierungen von den Neubauten mit einer Gebäudehöhe von 10,2 Metern und einer Firsthöhe von knapp 14 Metern gibt es noch keine. Während das Untergeschoss in konventionellem Betonbau erstellt werden soll, handelt es sich beim restlichen Teil der Gebäude um einen reinen Holzbau mit Satteldächern und hinterlüfteten Fassaden. Das sei zwar nicht die günstigste Bauweise, sagt Lenherr.

«Uns ist es aber ein grosses Anliegen, ein nachhaltiges und hochwertiges Projekt umzusetzen.»

Obwohl man durch den Verzicht auf einen Sondernutzungsplan nicht an gewisse energetische und gestalterische Vorgaben gebunden sei, werde die GFW diese trotzdem berücksichtigen, betont Lenherr.

Wie viel das ganze Bauprojekt kosten wird, dazu kann Lenherr noch keine Auskunft geben. «Im Moment werden die Baukosten zusammengetragen, um konkrete Anhaltspunkte für die Mietzinse zu erhalten. Im Frühling sollten wir mehr wissen.»

Nur 22 Parkplätze, dafür 92 Veloabstellplätze

Geplant ist auch eine Tiefgarage mit 20 Parkplätzen. Hinzu kommen zwei Besucherparkplätze. Ihm sei bewusst, dass das nicht allzu viele seien, sagt Lenherr. Jedoch gehe es immer mehr in die Richtung, dass nicht jeder ein Auto besitze. Man denke zudem darüber nach, Mobility anzubieten. Für die Velofahrerinnen und Velofahrer sind 92 Veloabstellplätze geplant.

Man hege die Hoffnung, dass das Büel-Quartier doch noch an den ÖV erschlossen werde. «Es wäre an der Zeit», sagt Lenherr. Einen wichtigen Schritt dazu habe das Gossauer Stadtparlament in der vergangenen Woche getätigt, als es 220'000 Franken für die versuchsweise Erweiterung des Busnetzes ins Niederdorf, Blumenquartier und die Sommerau ins Budget aufgenommen hat.

Baubeginn im nächsten Jahr geplant

Angesprochen auf die Einsprachefrist sagt Lenherr: «Ich bin zuversichtlich und rechne nicht mit grossem Widerstand aus der Nachbarschaft.» Sofern keine Einsprachen eingehen, dürfte die GFW bereits im Januar eine rechtskräftige Baubewilligung in der Hand halten. Danach beginne man mit der Werkplanung, sagt Lenherr. «Im Frühling könnte man dann das Wohnhaus abreissen, sodass im nächsten Sommer der Spatenstich stattfinden kann.» Die GFW rechnet mit einer Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren. «Ende 2024 sollte ein erster Teil der Hausgemeinschaft bezugsbereit sein», schätzt Lenherr.

Obwohl man noch keine Visualisierungen der Wohnungen anschauen kann, gibt es schon Interessenten. Sobald bezüglich Mietpreisen Klarheit herrsche, wolle man den interessierten Personen die Möglichkeit anbieten, eine Wohnung zu reservieren.

