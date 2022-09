Gossau: Ein Vierbeiner hilft beim Vorlesen

GOSSAU «Ein Lesehund nimmt die Hemmungen»: Warum in der Stadtbibliothek Gossau ein Vierbeiner beim Vorlesen hilft Ursula Zellweger hat mit ihrer Hündin die Ausbildung zum Lesehund absolviert: Sie ist mit ihr regelmässig in der Gossauer Stadtbibliothek anzutreffen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Ursula Zellweger mit ihrer Hündin Alicia in der Stadtbibliothek Gossau. Bild: Ralph Ribi

Mehrere Mädchen und Buben haben der Hündin Alicia am Mittwoch in der Stadtbibliothek nacheinander vorgelesen. Ein Mädchen hat das Buch «die Pfotenbande» ausgesucht; im Buch dreht sich alles um Welpen und Hunde. Alicia sei während des Vorlesens eingeschlafen, sagt das Mädchen. «Nein, sie hat doch nicht ganz geschlafen», sagt ein anderes Mädchen. Die beiden legen sich auf den Boden und zeigen, welche Stellung Alicia während des Vorlesens eingenommen hatte. Dann wenden sie sich wieder der Hündin zu, streicheln und kraulen sie.

Sie lässt es geschehen, ohne sich zu bewegen. Nach wenigen Minuten lassen sie Alicia in Ruh und kitzeln sich gegenseitig aus. Die Hündin bleibt ruhig liegen. Sie seien acht Jahre alt, sagen die Mädchen kichernd. Genauso alt ist die Lesehündin. «Alicia eignet sich bestens als Lesehund», sagt Besitzerin Ursula Zellweger. Alicia hat im Hunde Theraphie-Zentrum-Mosnang bei Fritz Rotz die Ausbildung zum «Leschuhu», zum Leseschulhund, absolviert. Sie soll Kinder und Jugendliche motivieren, zu lesen.

Ursula Zellweger hat schon immer gerne Hunde gehabt. Eine besondere Hündin war für sie Mascha, ein Mischling aus einem Appenzeller, Border Collie und Berner Sennenhund. Sie ist 19-jährig an Weihnachten 2019 gestorben. «Ich wünschte mir so sehr, wieder eine Hündin wie Mascha zu finden», erzählt die Mutter von vier erwachsenen Kindern.

Sie ging auf die Suche nach einem Mascha-Double – zuerst erfolglos, dann erfolgreich. Über soziale Medien habe sie dann Alicia gefunden, einen ehemaligen Strassenhund aus Rumänien. Nachdem es mit ihren zwei Hauskatzen auch funktioniert hatte, sei dem Umzug von Alicia nach Gossau nichts mehr im Weg gestanden.

Ausbildung zum Lesehund-Team in Mosnang absolviert

Alicia ist eine Mischung aus einem Herdenschutzhund und einem Border Collie. Sie sei eine ruhige und entspannte Hündin, möge Kinder und kuschle gerne. Ursula Zellweger wollte mit ihr nicht nur spazieren gehen, sondern etwas Besonderes machen. «Um sie zum Therapiehund ausbilden zu lassen, war die Hündin mit sechs Jahren zu alt.» Dann habe sie in der Zeitung von den Lesehunden und den Erfolgen bei Kindern mit Leseschwächen und Blockaden gelesen.

Ursula Zellweger war überzeugt, dass dies das Richtige für die Hündin und sie ist und startete die Ausbildung in Mosnang. Alicia habe beispielsweise lernen müssen, dass die Kinder hinter ihr stehen oder über sie steigen. Jetzt verfügt die Gossauerin über ein Zertifikat, dass sie zusammen mit ihrer Hündin ein Lesehund-Team ist.

In den USA werden seit über 20 Jahren speziell ausgebildete Therapiehunde eingesetzt, um gegen Leseschwächen bei Kindern anzugehen. Auch in der Schweiz hört man immer mehr von Lesehunden und deren Einsatz in Schulen und Bibliotheken. In St.Gallen gibt es bereits einige Lesehunde-Teams.

«Ein Lesehund nimmt der lesenden Person die Hemmungen, weil er zuhört und keine Kritik übt», sagt Ursula Zellweger. Er nehme den Lesenden die Angst, ausgelacht zu werden. Das wiederum stärke das Selbstvertrauen. Mit einem Lesehund an der Seite könnten Kinder ihre Hemmungen und Schwächen loslassen. Und sie dürften sogar mit dem Hund kuscheln, auch während des Lesens.

Das rote Halstüechli bedeutet Arbeit

«Der Lesehund kommt», steht auf dem Flyer der Stadtbibliothek Gossau. Wenn die 68-Jährige ihrer Hündin das rote Tüchlein um den Hals bindet, dann geht es zur Arbeit. Das erste Mal war das Lesehund-Team im März in der Stadtbibliothek. Die damalige Leiterin der Stadtbibliothek, Helene Thür, sei Feuer und Flamme für das Projekt «Lesehund» gewesen. «Sie sagte, dass ich offene Türen einrenne.» Ein Lesehund sei ein dringendes Anliegen. Ursula Zellweger hat auch alle Schulleitungen und Logopädien der Gossauer Primarschulen angeschrieben und die Bewerbungsunterlagen zugestellt. Mit der Schule Gossau habe sich bis jetzt leider nichts ergeben.

Das Team Lesehund ist zweimal monatlich in der Stadtbibliothek anzutreffen; das nächste Mal am 28. September von 14 bis 17 Uhr. Im hinteren Teil gibt es einen kleinen Raum, wo sich Ursula Zellweger und die Hündin einrichten. «Hier sind wir ungestört und der Hund und die lesenden Kinder werden nicht abgelenkt.» Buben und Mädchen lesen durchschnittlich etwa 15 Minuten.

Es ist keine Anmeldung nötig. «Ich habe schon einige sehr schöne Erfahrungen machen dürfen», sagt Zellweger. Einmal sei sogar eine ganze Familie gekommen und habe Alicia gemeinsam vorgelesen. Ist Ursula Zellweger selber eine Leseratte? «Nein, gar nicht», sagt sie lachend. Sie hat noch eine andere tierische Vorliebe: Zusammen mit ihrem Mann züchtet sie Vögel: Wellensittiche, Nymphensittiche, Ziegensittiche und viele mehr.

