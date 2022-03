Gossau: Espel als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge?

Gossau Ehemaliges Altersheim Espel als Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge nutzen? «Es würde Wochen dauern, eine Notunterkunft herzurichten» Gossauerinnen und Gossauer fragen sich, ob man das leer stehende Altersheim Espel als Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine nutzen könnte. Der Stadtrat hat jedoch andere Pläne. Melissa Müller 15.03.2022, 12.45 Uhr

Die Betroffenheit über den Krieg in der Ukraine ist auch bei Gossauerinnen und Gossauern gross. Täglich melden sich besorgte Leute auf verschiedenen Kanälen bei der Stadt und fragen etwa nach, ob das ehemalige Altersheim Espel für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine genutzt werden könnte. Das marode Haus steht seit Herbst 2020 leer, als die Bewohnerinnen und Bewohner in das Alterszentrum Schwalbe zügeln mussten.

Die Stadt habe sich schon vor dem Krieg in der Ukraine Gedanken zu einer Umnutzung des Espels gemacht, sagt Stadträtin Helen Alder Frey. Das ehemalige Altersheim eigne sich jedoch schlecht als Unterkunft für Flüchtlinge.

Im Herbst 2020 wurde der Heimbetrieb eingestellt. Für die Stadt war damals klar, dass das Gebäude nicht mehr ähnlich genutzt und möglicherweise sogar abgebrochen wird. Entsprechend wurde das Haus ausgeräumt. Nicht nur die Möbel wurden entsorgt; auch die Küche wurde ausgebaut und zum Teil im Alterszentrum Schwalbe wieder eingebaut.

«Es würde Wochen dauern, das Gebäude als Notunterkunft für einen kurzfristigen Aufenthalt von Flüchtlingen herzurichten», sagt Helen Alder. Im Espel gebe es zudem viele kleine Einzelzimmer. «Doch aus der Ukraine kommen viele Frauen mit Kindern, die man nicht in kleinen Zimmern einquartieren kann. Sie brauchen Wohnungen.»

Für einen längerfristigen Aufenthalt müsste der Espel, der derzeit zum Verkauf ausgeschrieben ist, umfassend saniert werden, was Monate in Anspruch nehmen würde. «Die abgeschiedene Lage am Stadtrand, ohne ÖV-Anbindung, ist nicht geeignet für eine rasche Integration der Flüchtlinge», sagt Alder.

Die Stadt Gossau zieht es vor, Asylsuchende in Wohnungen unterzubringen, verteilt über die ganze Stadt. Diese integrative Lösung werde denn auch für Personen angestrebt, die aus der Ukraine geflohen sind. «Seit dem ersten Tag des Kriegs sind wir dran, Lösungen zu suchen», sagt Helen Alder. Aus aktuellem Anlass wird sie am Stadtapéro am Samstag, 19. März, 10 Uhr, im Fürstenlandsaal, über die Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen und andere Massnahmen der Stadt in diesem Zusammenhang informieren.