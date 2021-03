Gossau Dieses Jahr soll endlich das Baugesuch eingereicht werden: Bei der geplanten Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 geht es langsam vorwärts Seit Jahren planen der Verein Wohnen im Alter und die Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaus in Gossau an der Bedastrasse eine Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 Jahren. Nachdem sich die Planung immer wieder verzögert hat, arbeitet ein Architekt nun ein konkretes Baugesuch aus. Die Verantwortlichen konnten letztes Jahr zudem eine weitere Liegenschaft dazukaufen. Perrine Woodtli 17.03.2021, 05.00 Uhr

Die Wiese an der Bedastrasse soll in absehbarer Zukunft Platz für eine neue Hausgemeinschaft machen. Drei Häuser sollen für 35 Wohnungen Platz haben. 2020 konnte die Genossenschaft das ältere Haus in der Ecke, direkt gegenüber dem Baumeisterhaus, kaufen. Bild: Michel Canonica (5. Januar 2020)

Südwestlich vom Gossauer Zentrum befindet sich das Büel-Quartier. Durch dieses erstreckt sich die Bedastrasse. An dieser liegt unter anderem das Baumeisterhaus mit seinen leuchtend blauen Farben. Gleich daneben befindet sich eine grosse, grüne Wiese. Bis auf ein Haus mit Baujahr 1911 ist sie leer. Das soll sich in absehbarer Zukunft ändern.

Der Verein Wohnen im Alter plant dort seit einigen Jahren eine Hausgemeinschaft für Menschen ab 55 Jahren. Ziel ist ein gemeinnütziges Wohnungsangebot mit erschwinglichen Mietpreisen, Privatsphäre plus Gemeinschaftsräume. Das Projekt soll der Vereinsamung im Alter vorbeugen und die Lücke zwischen dem selbständigen Wohnen und dem Leben im Altersheim schliessen.

Weil der Verein selber über keine finanziellen Mittel verfügt, hatte er die in Gossau beheimatete Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues (GFW) als Investorin ins Boot geholt. Sie hatte der Stadt Ende 2019 das Grundstück an der Bedastrasse abgekauft. Die Genossenschaft ist federführend im Projekt, der Verein wirkt im Hintergrund mit und soll vor allem dann wieder ins Spiel kommen, wenn die Hausgemeinschaft steht.

Konzept noch einmal überarbeiten

Seit im Januar 2020 bekannt wurde, dass die GFW das Grundstück erworben hat, wurde es still um die Hausgemeinschaft. Zumindest in der Öffentlichkeit. Hinter den Kulissen arbeiteten die Verantwortlichen laufend weiter am Projekt. Nun gibt es Neuigkeiten, wie Stefan Lenherr auf Anfrage sagt. Der ehemalige Gossauer Stadtrat ist sowohl Mitglied im Verein Wohnen im Alter als auch im Vorstand der GFW.

Stefan Lenherr, Mitglied im Verein Wohnen im Alter und im Vorstand der Genossenschaft zur Förderung des Wohnungsbaues.

Nach dem Grundstückkauf musste der zuständige Architekt zunächst das bestehende Konzept für die Hausgemeinschaft überarbeiten und dieses vom Kanton erneut prüfen lassen. Die Überarbeitung war nötig, weil der Verein und die GFW ursprünglich dachten, dass sie sich die 4300 Quadratmeter grosse Parzelle mit dem benachbarten Baumeisterverband teilen müssen.

Regelbauweise statt Sondernutzungsplan

Die Idee sei es ursprünglich gewesen, daraufhin einen Sondernutzungsplan für das Bauprojekt auszuarbeiten, sagt Lenherr. «Das war auch so im Kaufvertrag festgehalten.» Mit einem Sondernutzungsplan wäre es möglich gewesen, von der Regelbauweise abzuweichen. Im vergangenen Jahr sei man dann aber zum Schluss gekommen, doch auf einen Sondernutzungsplan zu verzichten, sagt Lenherr. Die GFW habe abgeklärt, was die Konsequenzen wären, wenn man doch in der Regelbauweise bauen würde.

«Wir haben dann festgestellt, dass es lediglich um eine Wohnung weniger geht.»

Die GFW entschloss sich deshalb, doch ohne einen Sondernutzugsplan zu fahren. «Das ganze Prozedere, die Zeit und die Kosten lohnen sich nicht für nur eine einzige Wohnung», begründet Lenherr. Das Ganze musste auch mit der Stadt besprochen werden, da im Kaufvertrag von einem Sondernutzungsplan die Rede war. Anfang März unterzeichneten die GFW und die Stadt Gossau nun den entsprechenden Nachtrag.

Durch den Verzicht auf den Sondernutzungsplan ist die GFW nicht mehr an gewisse Vorgaben, unter anderem energetische und gestalterische, gebunden. Diese werde man aber trotzdem berücksichtigen, betont Lenherr. Umweltbewusst und nachhaltig solle es sein.

«Wir wollen keinen billigen 0815-Bau, sondern etwas Hochwertiges.»

Sündhaft teuer dürfe es aber auch nicht werden, ergänzt Lenherr.

Auf der Wiese soll «etwas Hochwertiges» entstehen. Bild: Michel Canonica (5. Januar 2020)

Altes Haus an der Strasse wird abgerissen

Eine weitere wesentliche Änderung gab es in den vergangenen Monaten auch bezüglich des Grundstücks. Auf der freien Fläche an der Bedastrasse befindet sich heute direkt gegenüber dem Baumeisterhaus ein älteres Zweifamilienhaus mit der Nummer 41. «Wir haben schon länger damit geliebäugelt, diese Liegenschaft ebenfalls zu erwerben», sagt Lenherr. 2020 hat der Eigentümer das rund 320 Quadratmeter grosse Grundstück schliesslich der GFW verkauft.

Damit hat die Genossenschaft nun rund 4600 Quadratmeter zur Verfügung. Der Kauf der Liegenschaft eröffne neue Möglichkeiten, sagt Lenherr. Das Haus sei zwar noch in einem relativ guten Zustand. Dennoch werde es abgerissen.

«Es hat zwar Charme und Stil. Mit der Hausgemeinschaft würde das Haus aber nicht mehr dorthin passen.»

Das angrenzende Baumeisterhaus sei ein sehr markantes Gebäude. Diesem wollte man sich mit der neuen Überbauung anpassen. Das ältere Haus würde dann etwas verloren dazwischen stehen.

Baugesuch soll im Spätherbst eingereicht werden

Mit den neuen Entwicklungen seien die Voraussetzungen für die Hausgemeinschaft nun endlich klar, sagt Stefan Lenherr. «Die ganze Planung hat sich zwar hingezogen. Ich bin aber überzeugt, dass sich das positiv auf das Projekt auswirken wird.» Manchmal benötige etwas eben mehr Zeit. Der Architekt erarbeite derzeit ein konkretes Projekt für die Bedastrasse. Es gebe viele Ideen. «Ich bin gespannt, wie es schliesslich aussehen wird», sagt Lenherr. Er rechnet damit, dass das Baugesuch im Spätherbst eingereicht wird.

Bis anhin war jeweils von drei Häusern mit 30 Wohnungen die Rede. Durch den zusätzlichen Kauf der Liegenschaft an der Bedastrasse 41 dürften es laut Lenherr nun 35 Wohnungen werden. Vorgesehen sind nach wie vor mehrheitlich Zweieinhalb- bis Dreieinhalbzimmerwohnungen und einzelne Viereinhalbzimmerwohnungen.