Budgetposten für neues Schulkonzept in Gossau wurde vergessen

Gossau «Dieses Geschäft hat mich sehr beschäftigt»: So verlief die Debatte im Stadtparlament über den vergessenen Budgetposten für das neue Schulkonzept Das Gossauer Stadtparlament hat sich am Dienstag zur letzten Sitzung vor der Sommerpause getroffen. Es diskutierte über einen Kredit für das neue Oberstufenkonzept und erteilte das Baurecht für das geplante Schulhaus in Arnegg für einen symbolischen Franken.

Am Ende der Debatte ergreift Stefan Rindlisbacher das Wort: «Dieses Geschäft hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich immer noch», sagt der Gossauer Schulpräsident am Dienstagabend während der Sitzung des Stadtparlaments. «Es geht um Fehler. Und es ist klar: Man sucht natürlich nach dem Grund dafür.» Er wehre sich aber gegen Schuldzuweisungen an gewisse Personen. Rindlisbacher betont:

«Am Ende des Tages trage ich die Verantwortung für diesen Fehler.»

Was war geschehen?

Um diese Frage zu beantworten, muss man ein wenig zurückblicken: Schon seit längerer Zeit arbeitet die Schule Gossau an einem neuen Oberstufenkonzept mit dem Namen «stabil und agil», das nun nach den Sommerferien umgesetzt werden soll. Die Schülerinnen und Schüler erhalten mehr Freiheiten, einige Lektionen in den Randzeiten sind künftig freiwillig. Mit der Umsetzung verbunden ist die Einrichtung neuer Lernräume mit Mobiliar. Kostenpunkt: 340’000 Franken.

Rückmeldung wurde nicht bearbeitet

Das Problem: Die Position dafür war bei der Budgetierung für 2022 «untergegangen», wie es die Stadt in einer Mitteilung formulierte. Im Bericht des Stadtrates heisst es, dass das Budget für die Einrichtungen im Auftrag des Schulrates von den Schulleitern gemäss Projektplanung rechtzeitig eingegeben worden sei.

Dieses wurde jedoch vom Hochbauamt wegen offener Fragen zurückgewiesen. Diese Rückmeldung wurde weder vom Schulamt verarbeitet noch den Schulleitungen kommuniziert. Die finanziellen Mittel für das Projekt waren darum im Budget 2022 nicht enthalten. Nun unterbreitete der Stadtrat dem Parlament eine eigenständige Kreditvorlage.

Parteien erwarten Verbesserungen

Das löst im Parlament teilweise Erstaunen aus. Etwa bei Andreas Zingg von der Mitte Gossau-Arnegg: «Wie konnte es so weit kommen?», fragt er. «Es wäre die Aufgabe der Finanzkommission im Schulrat gewesen, ein vollständiges Konzept – speziell aus finanzieller Sicht – einzufordern.» Selbstverständlich wolle die Mitte Gossau-Arnegg die Oberstufe auf dem eingeschlagenen Weg unterstützen, betont Zingg.

«Wir haben aber die klare Erwartung, dass Ausgaben künftig mit umfassender Genauigkeit überprüft werden.»

Andreas Oberholzer (SVP) stellt klar: «Es geht heute nicht um das Schulsystem, sondern um einen Fehler, der in der Verwaltung passiert ist.» Die SVP stellt drei Forderungen: Das interne Kontrollsystem müsse künftig zu tragen kommen, die Finanzkommission des Schulrats müsse in sämtliche Budgetprozesse einbezogen werden und die Ämter und Leiter, die in den Querschnittsbereichen in den schulischen Budgetprozess involviert sind, müssten sämtliche Beteiligten einbinden.

Vier Enthaltungen bei der Abstimmung

«Ja, es sind Fehler passiert, die nicht hätten passieren dürfen», sagt auch Stefan Harder von der Flig. Man müsse dem Schulpräsidenten und dem Schulrat aber attestieren, dass sie hingestanden seien und diese zugegeben hätten. «Sie hätten auch den Schleichweg wählen und irgendwelche andere Budgetposten abzapfen können.» Sandro Contratto (FDP) betont:

«Eine Fehlerkultur in Verwaltung und Parlament gehört zu einem guten politischen System.»

Er denke, dass die nötigen Konsequenzen gezogen worden seien. «Wo Menschen und Maschinen arbeiten, passieren von Zeit zu Zeit Missgeschick», sagt Ida Loher (SP). Entscheidend sei, dass der Schulrat erkannt habe, dass das interne Kontrollsystem optimiert werden müsse. Das Parlament stimmt dem Kredit am Ende mit 21 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen zu. Letztere kamen aus den Reihen von SVP, FDP und Mitte.

Ein Schulareal für einen symbolischen Franken pro Jahr Das Stadtparlament hat ausserdem einstimmig entschieden, der Schulgemeinde Andwil-Arnegg rund 18’600 Quadratmeter Land an der Weidstrasse in Arnegg im Baurecht zur Verfügung zu stellen. Darauf soll ein neues Schulhaus gebaut werden. Von einem «wichtigen Grundbedürfnis» in Arnegg nach einem eigenen Schulhaus war die Rede, von einem «Meilenstein für das Projekt» und von einer «Investition in die Zukunft der Kinder». Als Zeichen der Unterstützung wird ein symbolischer Jahreszins von einem Franken erhoben. Einstimmig genehmigt hat das Parlament zudem Kredite von rund 2,64 Millionen Franken für die Sanierung der Industriestrasse. Dabei sind auch Verbesserungen für den Langsamverkehr geplant. Ein bisschen Widerstand gab es gegen ein Postulat der SVP-Fraktion. Darin forderte sie den Stadtrat auf, eine Strategie auszuarbeiten, um die Effektivität und Effizienz der Verwaltung zu steigern. Die Exekutive selbst befürwortete das Anliegen, die SP-Fraktion lehnte es ab. Das Resultat fiel mit 21 Ja- zu 4 Nein-Stimmen aber trotzdem deutlich aus. Der Stadtrat hat nun ein Jahr Zeit, um die Strategie auszuarbeiten. (mbu)