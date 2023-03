Das Gossauer Zootheater startet in die nächste Saison

GOSSAU «Die kleine Schnecke Mampf»: Das Zootheater im Walter-Zoo startet in die nächste Spielsaison Das neue Stück «Die kleine Schnecke Mampf» feiert am Samstag Premiere. Bis Ende Oktober wird die Vorstellung zweimal täglich im Zirkuszelt des Gossauer Walter-Zoos gezeigt. Das Kindertheater enthält dieses Jahr auch akrobatische Darbietungen. Ambra Elia 16.03.2023, 05.00 Uhr

Die Bühne des Zootheaters hat sich in einen Gemüsegarten mit Zwergen und Schnecken verwandelt. Bild: Fabienne Grawehr

Der Kostümbildner sitzt an der Nähmaschine und näht den letzten Knopf an ein Feenkostüm. Eine Artistin liegt auf der Bühne und streckt abwechselnd eines ihrer Beine in die Höhe. Sie wärmt sich für eine der finalen Proben auf. Im Zirkuszelt des Walter-Zoos neigen sich die Vorbereitungen für das Zootheater langsam dem Ende. Am Samstagabend feiert das neue Stück «Die kleine Schnecke Mampf» Premiere.