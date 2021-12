Überbauung Fenn-Geissberg in Gossau ist einen Schritt weiter

Im Gebiet Fenn-Geissberg lief bisher nicht alles reibungslos. 2005 hatte das Gossauer Stadtparlament der Umzonung von einer Landwirtschaftszone in eine Bauzone zugestimmt. Auf dem 6,6 Hektar grossen Gebiet sollten etappiert rund 70 Wohneinheiten gebaut werden. Einige Anwohner wollten das verhindern und sammelten Unterschriften. 2006 kam der Teilzonenplan an die Urne. Die Stimmberechtigten hiessen diesen gut. Nachdem Einsprachen gegen die Erschliessung der ersten Etappe bereinigt werden konnten, fuhren Ende 2007 die Bagger auf. In den ersten beiden Etappen entstanden in den Jahren darauf auf 45 Parzellen Ein- und Doppelfamilienhäuser. Bauherrin war grösstenteils die Erbengemeinschaft Bernhardsgrütter Hermina.

Die letzten fünf Parzellen der zweiten Etappe verkaufte sie Ende 2015 an die Säntisblick Baupartner AG, nachdem sie mit Änderungen am Überbauungsplan keinen Erfolg hatte. Gegen die Pläne der neuen Eigentümer, fünf Mehrfamilienhäuser zu bauen, regte sich ebenfalls Widerstand. Eine Gruppe Anwohner reichte Einsprache und Rekurs ein, weil sie der Ansicht waren, dass nur Einfamilienhäuser zulässig sind. Die Parteien einigten sich schliesslich. Dort entstanden vier dreigeschossige Mehrfamilienhäuser und ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus. (woo)