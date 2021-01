Gossau «Der Zeitaufwand wurde zu gross»: Stadtbühler übernimmt die Gossauer Mikrobrauerei «Hopfen-und-Malz»-Biere Die Mikrobrauerei für Gossauer «Hopfen-und-Malz»-Biere ist stillgelegt. Ebenso die gleichnamige GmbH. Das Bier wird neu von der Gossauer Brauerei Stadtbühl hergestellt. Rita Bolt 18.01.2021, 17.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andi Tobler (links) und Christian Krucker stossen mit «Hopfen-und-Malz»-Bier auf die Freundschaft an. Bild: Rita Bolt

Bestellungen sichten, Bier brauen, ausliefern, Degustationen und Veranstaltungen durchführen – und das alles nach Feierabend oder am Wochenende. «Die Nachfrage nach unseren Bieren wurde in den vergangenen Jahren immer grösser», erzählt Andi Tobler, Gesellschafter der Hopfen und Malz GmbH, kurz HuM genannt.

Immer grösser geworden sei vor allem auch der logistische Aufwand. In Toblers privatem Wohnhaus im Keller sind im Laufe der Jahre jeweils ein Brau-, Gär- und Lagerraum entstanden. «Insgesamt lagern hier 110 Fässer», sagt Tobler. 2017/2018 hat er zudem – weil es so viele Anfragen von Vereinen und Gruppen gegeben habe, noch zusätzlich einen Degustationsraum eingerichtet.

«Es hat zwar alles viel Spass gemacht, aber der Zeitaufwand wurde zu gross.»

Nun verkauft Tobler die ganz Brauerei, die einen Wert von mehreren zehntausend Franken hat.

Techniken des Bierbrauens aneignen

Vor 20 Jahren hat Andi Tobler als Hobby mit dem Bierbrauen begonnen. Er hat ein Bierbrauerset für Einsteiger gekauft. «Und ich habe in zweistündiger Handarbeit 20 Kilogramm Malz durch eine Quetsche meiner Schwester gedrückt», erinnert er sich und lacht. Bier brauen wurde zu seiner Passion. Tobler hat seine eigene Anlage gebaut: Malzmühle, Sudhaus, Gärkeller, Abfüllanlage. Er habe alles, was es über Bier zu lesen gibt, verschlungen, sagt Tobler. Sein Fachwissen wurde grösser – und auch sein Ehrgeiz, verschiedene Biere zu brauen.

Zusammen mit dem Gossauer Markus Rosenberger hat er 2007 die Hopfen und Malz GmbH gegründet. Die beiden verbrachten nun ihre Freizeit damit, sich die verschiedenen Techniken des Bierbrauens anzueignen. 2008 brachten sie dann das Amber-Bier Buxar heraus. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten und die Bestellungen häuften sich.

Anfang 2011 begann Tobler dann, die Anlage zu vergrössern, umzubauen, und zwar so, dass in einem Vorgang 300 Liter Bier teilautomatisiert gebraut werden konnten. «Zeitweise hatten wir 13 fertige Biersorten im Keller», sagt Tobler und nennt drei davon: Perseus X, Santa Maria, Lucius. Die HuM GmbH belieferte zwischenzeitlich einige Restaurants in der Umgebung. Der 51-Jährige betont:

«Mein Ziel war es nie, mit der Brauerei Geld zu verdienen. Es ging immer nur um den Spass.»

Immer auf offene Ohren gestossen

Andi Tobler hatte 2012 die Geschäftsführung eines Energieversorgers übernommen, der auf 2020 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. «Das war für mich der Zeitpunkt, nach einer Nachfolgelösung für HuM zu suchen.» Er musste nicht weit suchen: «Wir hatten schon die ganzen Jahre eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Brauerei Stadtbühl. Sie haben schon seit einiger Zeit für uns die Fässer und Flaschen gewaschen und den Vertrieb für die Gastronomie übernommen.»

Tobler bezeichnet die Brauerei Stadtbühl als Traumpartner, denn in den vergangenen Jahren sei er bei Braumeister Christian Krucker bei allen Anliegen immer auf offene Ohren gestossen. Aus dieser Zusammenarbeit hat sich auch privat eine schöne Freundschaft entwickelt. Das untergärige Amber Buxar der HuM kann nun in der Brauerei Stadtbühl bestellt werden.

Schwierige Zeiten für Stadtbühl

Mit der coronabedingten Schliessung der Restaurants und der Absage von Events und Festen sowie kulturellen Veranstaltungen hat auch die 163-jährige Brauerei Stadtbühl zu kämpfen. «Wir verzeichnen Einbussen im Dezember von über 51 Prozent», antwortet Braumeister und Produktionsleiter Christian Krucker auf eine entsprechende Frage. Im Januar und eventuell Februar werden noch höhere Ausfälle erwartet.

Der derzeitige Geschäftsgang lasse sich mit jenem nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichen, sagt Krucker. Er und sein Bruder Adrian versuchen, Kosten zu sparen, wo sie nur können. «Zurzeit sind wir von der Härtefallregelung ausgeschlossen, was eine weitreichende Umstrukturierung mit sich bringt.» Mit der Brauerei Stadtbühl gehe es auf jeden Fall weiter, im schlimmsten Fall müsse Personal abgebaut werden.