Gossau Der Tag der Entscheidung rückt näher: Diese Hürden muss das Modul 1 des Masterplans Sportanlagen noch nehmen Läuft alles nach Plan, entscheiden die Gossauer Stimmberechtigten in einem Jahr über den Baukredit von rund 55 Millionen Franken für das Modul 1 des Masterplans Sportanlagen. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun, wie Stadträtin Gaby Krapf-Gubser erklärt. Michel Burtscher 08.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So soll das neue Gossauer Hallenbad dereinst aussehen. Visualisierung: PD

Es ist ein Generationenprojekt mit einem für Gossau noch nie da gewesenen Investitionsvolumen: In den nächsten rund zehn Jahren sollen verschiedene Sportanlagen in den Gebieten Buechenwald und Rosenau in drei Etappen erneuert werden. Alleine die Umsetzung des Moduls 1 der Sportwelt Gossau, wie die Stadt den ehemaligen Masterplan Sportanlagen nennt, wird voraussichtlich rund 55 Millionen Franken kosten.