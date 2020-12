Gossau Das Parlament hat die Investitionen für die Mooswies gestrichen: Das Areal wird Gossau aber weiterhin beschäftigen Anfang Monat hat das Gossauer Stadtparlament die Investitionen für die Aufwertung der Mooswies aus dem Budget gestrichen. Gestorben ist das Projekt für ein neues Naherholungsgebiet für Stadtpräsident Wolfgang Giella damit nicht. Das Areal werde Gossau auch weiterhin beschäftigen, wenn auch nicht in naher Zukunft. Perrine Woodtli 14.12.2020, 05.00 Uhr

Die Mooswies bleibt vorläufig so wie sie ist. Bild: Ralph Ribi (10. Dezember 2020)

«Das ist ein reines Luxusprojekt.» So lautete Alois Künzles Urteil an der letzten Stadtparlamentssitzung in Gossau. Gemeint ist die Stadtlandschaft Mooswies. Der SVP-Parlamentarier kritisierte unter anderem die Kosten für dieses Projekt. Die Stadt wollte die knapp acht Hektaren grosse Mooswies mit einem Rundweg zu einem Naherholungsgebiet aufwerten.