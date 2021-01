Gossau Ausgaben von fast einer Million, aber keine Einnahmen: Der Walter-Zoo hofft nun auf die Unterstützung des Bundes Der Walter-Zoo liegt unter einer dicken Schneedecke. Bei einem Rundgang durch den leeren Zoo erzählt Direktorin Karin Federer, wie hart der zweite Lockdown den Gossauer Zoo trifft, was sie sich vom Bund wünscht – und was die Tiere vom Schnee halten. Perrine Woodtli 21.01.2021, 15.05 Uhr

Die Löwenfamilie hat es sich gemütlich gemacht. Vor allem der Nachwuchs, Löwe Ayo und Löwin Amera, haben Freude am Schnee. Bild: Tobias Garcia (20. Januar 2021)

Die Löwenfamilie hat es sich auf dem einzigen Flecken Stroh gemütlich gemacht, die rosa Papageien schnattern laut unter der weissen Decke auf ihrer Voliere und die Ponys bemühen sich durch den hohen Schnee. Einigen reicht die weisse Pracht bis an den pelzigen Bauch.

Das Gelände des Gossauer Walter-Zoos liegt seit Tagen unter einer dicken Schneedecke. Bestaunen kann die Bevölkerung das schöne Winterwunderland aber nicht. Der Zoo ist seit dem 22. Dezember geschlossen. Vorerst bis Ende Februar. Damit befindet sich der Zoo bereits in seinem zweiten Lockdown seit des Ausbruchs des Coronavirus.

Die Ponys wagen sich in den Tiefschnee. Bild: Tobias Garcia (20. Januar 2021)

Kurzarbeit ist für die Tierpfleger nur in kleinem Umfang möglich

Im Zoo ist es an diesem Vormittag ruhig. Die Tierpflegerinnen und Tierpfleger sind damit beschäftigt, die Bewohner des Zoos zu füttern und ihre Gehege zu reinigen. Ansonsten herrscht Stille. Ein Weg ist mit Ästen versperrt, ein Mitarbeiter schneidet gerade einen Baum zurecht. «Dass für einmal keine Besucherinnen und Besucher hier sind, hat auch etwas Positives. So können wir Arbeiten erledigen, die während des Zoobetriebs schwierig sind», sagt Karin Federer.

Karin Federer, Zoodirektorin. Bild: Tobias Garcia

Die Zoodirektorin macht aber deutlich: Dass der Zoo seit über einem Monat geschlossen ist, sei alles andere als gut. Denn obwohl dieser zu ist, läuft der Betrieb weiter. Die rund 1000 Tiere müssen nach wie vor betreut werden.

Ein Teil der Angestellten sei in Kurzarbeit, sagt Federer. «Für die Tierpfleger ist das aber nur in ganz kleinem Umfang möglich.» Schliesslich müssten diese nach wie vor dieselben Arbeiten erledigen.

Der Naturlehrpfad ist verschwunden

Karin Federer geht am Gehege der Biberratten vorbei. Ihr Wasserbad ist mit einer Eisschicht bedeckt, sie sitzen im Schnee, vor ihnen eine Portion buntes Gemüse. Einige Tiere geniessen den Schnee, unter anderem die Tiger. Andere bleiben lieber in der Wärme. Auch die Schimpansen halten sich derzeit in ihrem Affenhaus auf. Sie mögen Schnee zwar und essen diesen auch gerne – momentan hat es ihnen dann aber doch zu viel.

In den meisten Gehegen ist der knietiefe Schnee unberührt. So auch bei den Zebras. Sie gehen lieber auf den gepfadeten Wegen. «Wir Menschen wählen ja auch meistens den bequemsten Weg», sagt Federer.

Die Biberratte lässt es sich schmecken.

Sie bleibt vor dem Naturlehrpfad stehen. Von diesem ist vor lauter Schnee nicht mehr viel zu sehen. «Es sieht schon speziell aus», sagt sie.

«Schade, dass die Besucherinnen und Besucher den Zoo mit so viel Schnee nicht sehen können.»

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf, Mitglied der Geschäftsleitung. Bild: Tobias Garcia

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf, nickt. «Bei diesem Wetter würden viele kommen.» Obwohl die Wintermonate klar zu den schwächeren Monaten gehören, schmerze die Schliessung. Sofern es nicht den ganzen Tag regne, zähle man jeweils doch bis zu 400 Besucher, sagt Federer. «An einem schönen Wintertag sind es auch gut einmal 1000.»

Enttäuschung nach Tingel-Tangel-Absage war gross

Schmerzlich war Ende Oktober auch die Absage des beliebten Tingel-Tangel-Variété, das im November gestartet wäre. Rund zwei Wochen vor der Premiere verbot der Bundesrat Veranstaltungen mit mehr als 50 Besuchern. «Wir haben zwar gehofft, dass wir das Variété durchführen können», sagt Harder. «Es war aber nicht so, als hätten wir nicht damit gerechnet, dass es anders kommen könnte.» Die Enttäuschung sei dennoch gross gewesen, sagt Federer.

«Das Tingel-Tangel ist eine Herzensangelegenheit.»

Zum emotionalen Aspekt kommt auch hier der finanzielle. Mit dem Variété nehme der Zoo jeweils einen «sechsstelligen Betrag» ein, sagt Harder. Und die Ausgaben seien hoch. Dafür müsse man diese Ende Jahr nun nicht erneut tätigen, wenn man das Programm «Herzdame» nachhole.

Der Walter-Zoo ist tief eingeschneit. Die Schimpansen bleiben lieber im Affenhaus. Bild: Tobias Garcia (20. Januar 2021)

Hoffnung, dass der Lockdown nicht erneut verlängert wird

Welchen finanziellen Schaden der zweite Lockdown verursacht, werde sich erst noch zeigen, sagt Federer. Sicher ist aber jetzt schon: Der Betrieb kostet täglich 11'000 Franken. Bis Ende Februar ergibt das Kosten in der Höhe von knapp 900'000 Franken.

Wie gross der Schaden ist, hängt auch davon ab, wie lange der Zoo schliesslich geschlossen bleibt. Karin Federer und Thomas Harder hoffen, dass der Lockdown nicht ein weiteres Mal verlängert wird. Federer sagt:

«März und April gehören zu unseren stärksten Monaten. Wenn diese ganz oder teilweise wegfallen, wäre das schlimm.»

Durch das Tropenhaus spazieren derzeit keine Besucher. Bild: Tobias Garcia (20. Januar 2021)

Im ersten Lockdown gehörten die Zoos zu den Letzten, die wieder öffnen durften. Ein Entscheid, den sie nicht habe nachvollziehen können, sagt Federer. Sie verstehe auch nicht, wieso Zoos schliessen müssen, Skigebiete aber öffnen dürfen. «Wir wollen die Skigebiete nicht anprangern», betont Harder. «Es ist schön für sie, wenn sie öffnen dürfen.» Jedoch sei man im Zoo an der frischen Luft und die Leute würden sich gut verteilen. Die Ansteckungsrisiken seien nicht höher als in einem Skigebiet.

«Uns ist es nun wichtig, dass wir nicht wieder die Letzten sind, die öffnen dürfen», sagt Federer. Zoo Schweiz, die Dachorganisation der wissenschaftlich geleiteten Zoos der Schweiz, führe dazu Gespräche auf Bundesebene. Der Walter-Zoo habe die St.Galler Regierung kontaktiert.

Ein Springtamarin im Tropenhaus. Tobias Garcia (20. Januar 2021)

Reserven für die kommende Zeit

Wie der Walter-Zoo das finanzielle Loch stopfen will, ist noch unklar. Nebst der Kurzarbeitsentschädigung erhielt der Zoo bisher keine weitere finanzielle Unterstützung vom Staat. Federer hofft nun auf die Härtefallgelder, die der Bundesrat versprochen hat. Der Bund habe unter anderem auch den Zoos A-fonds-perdu-Beiträge in der Höhe von je höchstens 750'000 Franken zugesichert.

Man habe das Glück, dass der Zoo zwischen Juni und Ende Dezember gut besucht gewesen sei, sagt Harder.

«Dadurch haben wir ein gewisses Polster für die nächsten Wochen. Wir bleiben optimistisch.»

Bereits im Frühling, als der Zoo von Mitte März bis Anfang Juni schliessen musste, verlor er rund 1,2 Millionen Franken. Ein Grossteil dieser Summe konnte dank zahlreicher kleiner und grosser Spenden sowie der Hilfe des Gönnervereins Walter-Zoo und einiger Stiftungen gedeckt werden.