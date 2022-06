Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella zieht Bilanz

Gossau «Als ich nach Gossau kam, wurde mir mehrfach vermittelt, dass man hier gerne streite»: Stadtpräsident Wolfgang Giella über seine ersten vier Jahre im Amt 2018 wurde Wolfgang Giella als Auswärtiger und politischer Quereinsteiger zum Gossauer Stadtpräsidenten gewählt. Nun ist er seit vier Jahren im Amt. Im Interview spricht der 57-Jährige über Frust, Freude und verzögerte Projekte. Interview: Michel Burtscher Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Wolfgang Giella in seinem Büro im Gossauer Rathaus. Bild: Ralph Ribi

«Der mächtigste Gossauer kommt aus Chur», titelte das «Tagblatt» nach der Wahl von Wolfgang Giella (parteilos) zum Stadtpräsidenten. Er war als Auswärtiger und politischer Quereinsteiger angetreten. Nun ist der 57-Jährige seit vier Jahren im Amt. Vor zwei Jahren wurde Giella wiedergewählt. Im Interview zieht er Bilanz über seine bisherige Amtszeit. Und er erzählt, wie lange er noch mächtigster Gossauer bleiben will.

Zur Person Wolfgang Giella ist 1965 in Uerikon ZH aufgewachsen. Vor seiner Wahl zum Gossauer Stadtpräsidenten wohnte er in Chur und arbeitete in Winterthur, wo er die ZHAW-Hochschulbibliothek leitete. Er begann seine Ausbildung mit einer KV-Lehre und studierte später Sprachwissenschaften, Indogermanistik und Zentralasienkunde in Zürich und Göttingen. Nach dem Doktortitel hängte er ein Nachdiplomstudium in der Verwaltungsleitung an. Giella ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Zu seinen Hobbys zählen Wandern, Musik, Film und Lesen. (mbu)

Wann haben Sie das letzte Mal bereut, dass Sie Stadtpräsident geworden sind?

Wolfgang Giella: Zum Glück noch nie! Es gibt aber immer wieder kurze Momente, die frustrierend sind.

Wann ist das der Fall?

Wenn Anliegen an mich gerichtet werden, die ich zwar nachvollziehen, die ich aber nicht wirklich erfüllen kann. Etwa weil die Stadt nicht dafür zuständig ist. Dann gibt es aber auch Sachen wie die Verzögerung beim Alterszentrum-Neubau der Sana Fürstenland AG. Das geht mir nah.

Das ist eine ewige Geschichte. Wann wird das Alterszentrum endlich seine Türen öffnen?

In einer idealen Welt können 2026 oder 2027 die ersten Bewohnerinnen und Bewohner einziehen. Dann wären wir schon zehn Jahre zu spät dran. Aber der Weg dahin bleibt schwierig.

Wie haben Sie die vier Jahre als Stadtpräsident erlebt?

Es war ein grosses Wohlwollen da, in der Bevölkerung und auch in der Verwaltung. In den ersten zwei Jahren spürt man natürlich noch eine gewisse Unsicherheit: Mache ich das richtig? Ist es das, was die Leute wollen? Die Wiederwahl hat gezeigt: Ich bin in Gossau angekommen.

Was macht Ihnen Spass an Ihrem Job?

Eigentlich das meiste. Als Exekutivpolitiker muss man Menschenfreund sein. Man muss Leute gern haben, auch wenn es manchmal schwierige Leute sind. Und als Stadtpräsident hat man mit einigen schwierigen Leuten zu tun. Ich finde es aber extrem spannend, mit Menschen zu diskutieren, die andere Meinungen haben.

Sehen Sie sich denn eher als Gestalter oder Verwalter?

Sicher mehr als Gestalter. Verwalten ist nicht mein Ding. Das muss ich zwar auch machen, aber es fällt mir schon schwer. Sachen weiterzuführen, die von anderen aufgegleist worden sind, langweilt mich.

Bild: Ralph Ribi

Wie nehmen Sie die politische Kultur in Gossau wahr?

Als ich nach Gossau gekommen bin, wurde mir mehrfach vermittelt, dass man in Gossau gerne streite. Trotzdem hat das System gut funktioniert. Man konnte im Parlament heftig debattieren und danach zusammen ein Bier trinken. Das geht nicht überall. Meine Wahrnehmung ist, dass sich die Stimmung seither verändert hat. Es ist ruhiger geworden.

Was haben Sie erreicht in Ihren vier Amtsjahren?

Ich bin auf etwas stolz, das gar nicht so wirklich wahrgenommen wurde. Eine gigantische Leistung – nicht alleine von mir – ist, dass wir den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen auf den neusten Stand bringen konnten. Da haben wir für viele Grundeigentümern die Rechtssicherheit wiederherstellen können. Zudem konnten wir die Abläufe bei der Sondernutzungsplanung beschleunigen.

Nicht so zügig vorwärts geht es beim neuen Bushof, der eigentlich längst stehen sollte. Was ist da der Stand?

Da sind wir bei der Mitwirkung. In der zweiten Hälfte des Jahres sollte dann die Auflage folgen. Falls es Einsprachen gibt, müssen wir verhandeln.

Gossau haftet der Ruf an, dass es oft nicht vorwärts geht. Stimmt dieses Bild?

Aus meiner Sicht nicht. Beim Gesangsfestival konnte ich mit vielen Leuten sprechen. Die hatten den Eindruck, dass Gossau eine Stadt ist, in der es vorwärts geht. Wenn ich schaue, was heute alles gebaut wird, dann muss ich sagen, dass sich dieser Ruf aus der Vergangenheit speist. Mir ist schon klar, dass wir mit dem Bushof und dem Alterszentrum Fürstenland zwei Projekte haben, bei denen es Verzögerungen gibt. Die Leute haben dann schnell das Gefühl, es herrsche Stillstand. Aber schauen Sie doch mal die Sommerau an, da läuft es.

Als Stadtpräsident stehen Sie dem Ressort Finanzen vor. Wie düster sind die finanziellen Aussichten?

Momentan sieht es ziemlich gut aus. Wir haben keine Schulden, das ist eine gute Ausgangslage. Ich bin mir sicher, dass das, was wir 2020 für 2023 bis 2025 budgetiert haben, in dieser Schwärze nicht eintreffen wird.

Eine Steuererhöhung wird also nicht nötig sein?

Das ist eine gefährliche Frage. Stand heute würde ich sagen, dass es keine Steuererhöhung braucht. Aber wir kennen nicht alle Herausforderungen, die auf uns zukommen. Wegen der Folgen von Corona oder des Krieges in der Ukraine. Hier ist die Flüchtlingswelle nur eine Ungewissheit. Oder auch später aus Afrika, wenn es keinen Weizen aus der Ukraine gibt. Klar ist: Wenn viele Flüchtlinge kommen, wird das auch Auswirkungen auf den Steuerfuss haben.

Welche Pläne haben Sie für Gossau? Wie soll sich die Stadt entwickeln?

Antworten auf diese Frage wird die Ortsplanungsrevision geben. Daran arbeiten wir intensiv. Ziel ist es, die Revision im Jahr 2024 abzuschliessen. Da wird definiert, wo man wohnen und arbeiten kann. Und man sieht, was auf Gossau zukommt. Ein grosses Ziel von uns ist sicher, die Sportwelt umzusetzen. Und wir wollen den Verkehr in Gossau für alle erträglich machen.

Bild: Ralph Ribi

Was bedeutet das?

Ich bin Velofahrer, ich kenne Gossau nur aus diesem Blick. Und da muss ich sagen: Gossau ist – etwa im Vergleich zu Winterthur – nicht eine sehr attraktive Velostadt. Dabei wäre der Ort von den Distanzen her ideal, weil das meiste mit dem Velo erreichbar ist. Unser Ziel muss sein, dass die Leute mehr zu Fuss gehen oder das Velo benutzen.

Wie wollen Sie das erreichen?

Wir müssen das Velonetz ausbauen und die Fusswege attraktiver gestalten. Die Frage ist zudem, ob der ÖV genug gut ausgebaut ist oder es noch weitere Buslinien braucht. Das wird sicher zu Diskussionen führen, weil es Geld kostet. Aber ich bin zuversichtlich.

Sie haben im Wahlkampf gesagt, dass Sie einer Partei beitreten werden. Wann können wir mit einem Entscheid rechnen?

Ich bin daran, mir Gedanken darüber zu machen. Ich mache das aus privaten Gründen, im Amt wird sich das nicht bemerkbar machen.

Früher waren Sie SP-Mitglied. Sie könnten der SP Gossau-Arnegg zum ersten Stadtratssitz verhelfen.

Das könnte ich. (lacht)

Sie sind nun 57 Jahre alt. Wie lange wollen Sie noch Stadtpräsident bleiben?

Es gibt für mich drei Punkte: Ich muss wiedergewählt werden. Entscheidend sind zudem die Gesundheit und die Familie. Ich kann mir nicht vorstellen, bis 70 Stadtpräsident zu bleiben. Für mich ist aber nicht ausgeschlossen, über das Rentenalter hinaus im Amt zu bleiben. Ich muss aber das Gefühl haben, dass ich weiterhin etwas für Gossau bewirken kann.

Sie wohnen seit vier Jahren hier. Was gefällt Ihnen an Gossau?

Ich finde die Leute sehr angenehm. Und Gossau liegt landschaftlich extrem schön. Die Lage ist attraktiv, man ist schnell am Bodensee, schnell in den Bergen.

Was gefällt Ihnen nicht?

Ich bin ein ästhetischer Mensch. Wenn ich durch die Strassen schlendere, kann ich mich schnell über hässliche Architektur aufregen. Da gibt es in Gossau leider schon einige unschöne Beispiele.

