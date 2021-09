Gossau Afrikanische Savanne, neue Tiere und eine Tiefgarage: So soll der Walter-Zoo bis 2040 weiterwachsen Schon länger ist bekannt, dass der Gossauer Walter-Zoo ausbauen will. Ab dem 6. September liegen nun die Pläne zur öffentlichen Mitwirkung auf. Diese zeigen: Der Zoo erhält in den nächsten 20 Jahren ein neues Gesicht – und wird um 30'000 Quadratmeter erweitert. Allerdings lässt man sich im Zoo noch nicht allzu sehr in die Karten blicken. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 03.09.2021, 05.00 Uhr

Vor allem auf der rund 20'000 Quadratmeter grossen Wiese zwischen Parkplatz, Wald und Zirkuszelt soll der Walter-Zoo in den nächsten Jahren vergrössert werden. Der Parkplatz wird zudem durch eine Tiefgarage ersetzt. Bild: Andri Vöhringer (2. September 2021)

Oberhalb von Gossau, da sagen sich nicht nur Fuchs und Hase Gute Nacht. 123 Tierarten und 1100 Tiere sind dort im Walter-Zoo zu Hause. 1961 gegründet, ist dieser mit jährlich 280'000 Besucherinnen und Besuchern ein beliebtes Ausflugsziel. Damit das so bleibt, haben Zoodirektorin Karin Federer und ihr Team viel vor in den nächsten Jahren.

Es ist schon länger bekannt, dass der Walter-Zoo eine Erweiterung plant. Dazu wurde in den vergangenen vier Jahren der «Masterplan 2040» erarbeitet. Heute umfasst das Zoogelände knapp 50'000 Quadratmeter, was rund sieben Fussballfeldern im St.Galler Kybunpark entspricht. Nach dem Ausbau werden es 80'000 Quadratmeter oder elf Fussballfelder sein.

Nun geht es voran: Vom 6. September bis 5. Oktober liegen die Pläne zur öffentlichen Mitwirkung auf, wie die Stadt Gossau diese Woche mitgeteilt hat. Denn für das Vorhaben des Walter-Zoos sind umfangreiche raumplanerische Grundlagen nötig.

Zoo wird 30'000 Quadratmeter grösser

Doch was genau plant der Zoo? Ein Blick in die unzähligen Unterlagen zeigt: Das Zoogelände soll bis ins Jahr 2040 in drei Etappen ausgebaut werden. Geplant sind Erweiterungen in Richtung Nordosten und Südwesten (siehe Grafik). Auch das Zentrum des Zoos soll aus- und neugebaut werden.

Der Zoo konnte 2017 im südwestlichen Teil Land von einer Erbengemeinschaft erwerben. Es handelt sich dabei um die rund 20'000 Quadratmeter grosse Wiese zwischen Parkplatz, Wald und Zirkuszelt.

Erweitert werden soll das Zoogelände zudem mit weiteren rund 10'000 Quadratmetern nordöstlich des Zoos. Jenes Grundstück im hinteren Bereich des Zoos – hinter dem Sumpfkiosk und Naturlehrpfad – gehört dem Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), welches einen Pachtvertrag über 30 Jahre mit dem Walter-Zoo vereinbart hat.

Neues Restaurant und Tropenhaus

Der neue Platz dient unter anderem dazu, die Tieranlagen zu erneuern. Einerseits sollen neue, zeitgerechte Anlagen gebaut werden. Andererseits bestehende Anlagen modernisiert werden. Unter anderem sollen das Reptilienhaus und das Tropenhaus ersetzt werden, sagt Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf sowie Mitglied der Geschäftsleitung. Zudem werde die Schimpansenanlage erweitert.

Thomas Harder, Leiter Marketing und Verkauf, Mitglied der Geschäftsleitung. Bild: Reto Martin (16. Juni 2021)

Doch es sollen nicht nur bestehende Tieranlagen erneuert oder ersetzt werden – geplant sind auch neue Anlagen mit neuen Tieren. Der Zoo lässt sich allerdings noch nicht allzu sehr in die Karten blicken. «Zu sehr ins Detail können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gehen», sagt Harder.

«Es wird aber eine grosse Anlage, ‹Afrikanische Savanne›, geben.»

Die Anlage der Schimpansen soll erweitert werden. Bild: Tobias Garcia (21. Januar 2021)

Nebst den Tieranlagen wird auch die Infrastruktur erneuert, unter anderem die WC-Anlagen und die Wegverbindungen. Die Hauptwege für die Besuchenden sind heute nicht überall rollstuhlgängig. Auch das Zoorestaurant wird ersetzt.

Mehr Infos soll es am 14. September geben. Dann findet im Walter-Zoo ein Informationsanlass statt. An diesem wird laut Harder nebst verschiedenen Plänen auch ein Modell präsentiert. Eine Onlineanmeldung unter www.walterzoo.ch/mitwirkung ist bis 9. September erforderlich.

Das Tropenhaus wird ersetzt. Bild: Tobias Garcia (21. Januar 2021)

Parkplatz weicht vierstöckiger Tiefgarage

Ebenfalls ändern soll sich die Erschliessungs- und Parkierungssituation. Diese sei für die Besucherinnen und Besucher seit Jahren unbefriedigend, heisst es in den Unterlagen. Der Haupteingang wird deshalb in den Bereich der Bushaltestelle verlegt.

Der angrenzende Parkplatz wird zudem durch eine vierstöckige Tiefgarage mit 400 bis 475 Plätzen ersetzt. Sämtliche Parkplätze werden ab der ersten Minute bewirtschaftet. Heute besitzt der Zoo 145 Parkplätze. An etwa 205 Tagen pro Jahr reiche diese Anzahl nicht aus, heisst es weiter.

Unmittelbar beim neuen Haupteingang sind auch eine neu eingerichtete Bushaltestelle sowie mindestens 40 Veloabstellplätze geplant. Diese Anordnung ermöglicht – anders wie heute – behindertengerechte und kurze Wege zwischen den Ankunftsorten der Besucherinnen und Besucher und dem Zooeingang.

Der Haupteingang wird versetzt. Bild: Tobias Garcia (21. Januar 2021)

2040 sollen 400'000 Personen jährlich den Zoo besuchen

Auch wenn der Zoo noch nicht allzu viel verrät, sicher ist: Der Walter-Zoo wird in den nächsten rund 20 Jahren ein neues Gesicht erhalten – und sich das einige Millionen kosten lassen. Angesprochen auf die Kosten, sagt Thomas Harder nur: «Zurzeit sind wir an der Erarbeitung des Finanzplans 2040.»

Apropos Geld. Die Erweiterung des Zoogeländes ermöglicht auch eine Erhöhung der Besucherzahlen. Dies sei nötig, um die Wirtschaftlichkeit des Betriebes zu gewährleisten, heisst es in den Unterlagen. Im Jahr 2018 besuchten rund 280'000 Personen oder durchschnittlich rund 770 Personen pro Tag den Walter-Zoo.

Mit den geplanten Erweiterungen strebt der Zoo bis im Jahr 2040 eine jährliche Besucherzahl von rund 400'000 Personen an. Dies entspricht einem neuen Tagesdurchschnitt von rund 1100 Personen. Ob der Zoo die Eintrittspreise nach dem Umbau erhöhen wird, ist laut Harder ebenfalls Bestandteil des Finanzplans.

Der Walter-Zoo und seine Tiere locken jährlich knapp 300'000 Besucherinnen und Besucher an. Bild: Reto Martin (16. Juni 2021)

Durch die Erweiterung des Walter-Zoos steigt aber nicht nur die Wirtschaftlichkeit, sondern auch der Verkehr auf der Neuchlenstrasse im Mettendorf-Quartier und im Weiler Neuchlen. Bestandteil der Planungsunterlagen ist deshalb auch ein Mobilitätskonzept.

Beim Besucherverkehr ist ein Modalsplit von mindestens 20 Prozent öffentlichem Verkehr (ÖV) und Fuss- und Veloverkehr (FVV) zu erreichen, heisst es darin. Mittels eines Reportings hat der Zoo der Stadt Gossau jährlich aufzuzeigen, wie hoch der Anteil des ÖV und FVV im vergangenen Jahr ausgefallen ist. Bei mehrmaligem Nichterreichen der Zielvorgabe muss der Stadtrat Massnahmen beschliessen.

Umbau könnte länger als 2040 dauern

Anfang 2018 sagte Zoodirektorin Karin Federer, der «Masterplan 2040» solle bis Ende 2018 im Detail ausgearbeitet sein. Nun ist es Herbst 2021. Sind die Verzögerungen Corona geschuldet? «Jein», sagt Harder. Sicher habe es auch gewisse Verzögerungen aufgrund von Corona gegeben.

Gewisse Projekte wie zum Beispiel die neue Anlage mit den Kleinen Pandas und den Zwergottern jedoch – ebenfalls Teil des Masterplans – seien kurz vor der Umsetzung. Die Bauarbeiten für die gemeinsame Anlage beginnen im Oktober, im Mai soll sie eröffnet werden.

«Der ‹Masterplan 2040› hat gewisse Dimensionen. Die Umzonung beispielsweise nimmt viel Zeit in Anspruch», begründet Harder. «Und es mussten verschiedene Interessensgruppen ins Boot geholt werden.» Man halte aber nach wie vor am Zeitplan fest.

«Es kann aber auch sein, dass der ‹Masterplan 2040› einige Jahre später finalisiert wird.»

Der Walter-Zoo erhält in den kommenden Jahren ein neues Gesicht. Bild: Andri Vöhringer (2. September 2021)

Alle Interessierten können Rückmeldungen einreichen

Die geplante Vergrösserung des Zoogeländes setzt die Einzonung von rund 30'000 Quadratmetern von der Landwirtschaftszone in die Intensiverholungszone voraus. Dies muss im kantonalen Richtplan deklariert werden; der Gossauer Stadtrat hat den entsprechenden Antrag eingereicht.

Auf kommunaler Ebene sind für das Bauvorhaben zudem die Sondernutzungspläne Walter-Zoo und Gewässerraum, ein Umweltverträglichkeitsbericht, die Teilstrassenpläne Neuchlenstrasse sowie Rappenweg und Chellenbachweg erforderlich.

So sieht der Zeitplan aus: Nachdem der Stadtrat das Gesamtplanungspaket angenommen hat, beginnt nun die Mitwirkung. Interessierte finden zwischen dem 6. September und 5. Oktober unter www.zooerweiterung.stadtgossau.ch sämtliche massgebenden Pläne und weitere Unterlagen. Rückmeldungen können online eingereicht werden. Die Stadt nimmt diese auf, prüft sie und erstellt für jeden Plan einen Mitwirkungsbericht.

Parallel zum Mitwirkungsverfahren wird das Gesamtplanungspaket vom kantonalen Amt für Raumentwicklung und Geoinformation vorgeprüft. Nach der Überarbeitung des Paketes wird dieses öffentlich zur Einsprache aufgelegt. Über allfällige Einsprachen entscheidet der Stadtrat. Letztlich muss der Kanton das Gesamtplanungspaket genehmigen.

