Gossau Adrian Krucker setzt sich im Dreikampf durch und zieht für die SVP in den Schulrat ein Adrian Krucker holt sich den letzten Sitz im Gossauer Schulrat. Der SVP-Politiker hat sich im zweiten Wahlgang gegen seine beiden Konkurrentinnen Shirley Mc Masters (Flig) und Pakize Sönmez (FDP) durchgesetzt. Perrine Woodtli Aktualisiert 29.11.2020, 15.48 Uhr

Adrian Krucker wurde in den Gossauer Schulrat gewählt. PD

Der letzte freie Sitz im Gossauer Schulrat geht an Adrian Krucker. Der SVPler wurde am Sonntag mit 2'041 Stimmen gewählt, was einem Anteil von 44 Prozent entspricht. Er liess seine beiden Konkurrentinnen deutlich hinter sich.