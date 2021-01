GOssau 50'000 Gäste an zwei Wochenenden: Der Stadtrat will das Gesangsfestival 2022 in Gossau mit 250'000 Franken unterstützen Nächstes Jahr soll Gossau zum «nationalen Zentrum aller Freunde des Chorgesangs» werden. An seiner nächsten Sitzung entscheidet das Stadtparlament über einen Beitrag in der Höhe von 250'000 Franken für das Schweizer Gesangsfestival 2022 in Gossau. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Michel Burtscher 05.01.2021, 18.00 Uhr

Das letzte Schweizer Gesangsfest fand 2015 in Meiringen statt. Peter Schneider/ Keystone (13. Juni 2015)

An fröhlichen Chorgesang ist in Gossau derzeit – wie auch im Rest des Landes – nicht zu denken, egal ob bei Proben oder bei Konzerten. Gemeinsames Singen ist nur noch in der Familie oder in der Schule erlaubt, und Grossveranstaltungen sind sowieso verboten. So hat es der Bundesrat im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus entschieden.

Alex Brühwiler, OK-Präsident des Schweizer Gesangsfestivals 2022.

Bild: Ralph Ribi (22. Juli 2019)

Trotzdem bereitet eine Gruppe um den ehemaligen Gossauer Stadtpräsidenten Alex Brühwiler gerade einen Grossanlass vor, an dem just das gemeinsame Singen im Zentrum steht.

Im nächsten Jahr soll Gossau während zweier Wochenenden zum «nationalen Zentrum aller Freunde des Chorgesangs» werden. Zwischen dem 20. und 28. Mai findet dort das Schweizer Gesangsfestival 2022 statt.

Vorberatende Kommission unterstützt den Antrag des Stadtrates

Die Organisatoren erwarten insgesamt 500 Chöre mit schätzungsweise 15'000 Sängerinnen und Sängern aus allen Landesteilen, dazu kommen 35'000 Gäste. Das Budget für die Veranstaltung beträgt 2,4 Millionen Franken. 250'000 Franken sollen von der Stadt Gossau kommen. Der Rest setzt sich aus Sponsorengeldern, Beiträgen des Bundesamtes für Kultur, des kantonalen Lotteriefonds und Stiftungen sowie Einnahmen aus den Festkarten für die teilnehmenden Chöre zusammen.

Über den städtischen Beitrag entscheidet das Parlament an seiner Sitzung vom kommenden Dienstag. Der Stadtrat sowie die vorberatende Kommission beantragen den Parlamentarierinnen und Parlamentariern, diesen zu sprechen. Er sei erfreut, schreibt der Stadtrat in seinem Bericht, dass mit dem Gesangsfestival ein gesamtschweizerischer Kulturanlass in Gossau stattfinde.

250'000 Franken sind gerechtfertigt, findet der Stadtrat

Die Stadt Gossau könne sich an zwei Wochenenden als «hervorragende Gastgeberin für einen nationalen Grossanlass» präsentieren, so die Exekutive. Ein finanzieller Beitrag von 250'000 Franken für einen Anlass von dieser Grösse und nationalen Bedeutung sei in Analogie zu früheren Grossanlässen in der Stadt Gossau gerechtfertigt, heisst es weiter. Der Beitrag würde ungefähr zur Hälfte in Form von Sachleistungen bezogen.

Bald beginnt die Anmeldephase für interessierte Chöre. Danach kommt die «grosse Arbeit», wie OK-Präsident Alex Brühwiler sagt: Das Organisationskomitee muss die Gruppen einteilen auf die verschiedenen Auftrittsorte. Das Festivalgelände erstreckt sich über ganz Gossau. Dazu gehören etwa die Pauluskirche und das Othmarschulhaus oder die Turnhalle Rosenau, das Schulhaus und die Kirche Haldenbüel sowie der Fürstenlandsaal.

Chöre sollen nicht nur vor den Experten singen

Den Mittelpunkt des Festivals wird laut Brühwiler ein Zirkuszelt bilden, das auf der Bundwiese aufgestellt werden soll und bis zu 1200 Personen fasst. Das ist die sogenannte Sängerarena. Das Gesangsfestival werde sich dadurch auszeichnen, dass nicht nur die Mitglieder der Schweizerischen Chorvereinigung auftreten können, sondern auch andere, sagt Brühwiler. Als Beispiel nennt er Kirchenchöre oder Ad-hoc-Chöre.

Zudem soll es «Festkonzerte» geben oder «Begegnungskonzerte», an denen sich Chöre gegenseitig einen Einblick in ihr Repertoire geben können. Brühwiler sagt:

«So erhalten die Sängerinnen und Sänger einen Einblick in die hiesige Chorszene. Wir wollen nicht, dass sie einfach nach Gossau kommen, um hier dann nur vor Experten aufzutreten.»

Auch die Gossauer Schülerinnen und Schüler werden miteinbezogen. «Und zwar alle von der Primar- bis zur Oberstufe.» Für sie gibt es zwischen den beiden Festwochenenden ein Programm.

Was ist mit Corona?

Eine grosse Unbekannte gibt es indes noch bei der ganzen Sache: das Coronavirus. Wie bereitet man einen solchen Grossanlass vor, wenn man nicht weiss, wie sich die Pandemie entwickelt? Der Stadtrat schreibt in seinem Bericht, dass schwierig abzuschätzen sei und derzeit deshalb offen bleiben müsse, wie weit die Coronakrise das Festival betreffen werde.

Brühwiler sagt dazu: «Wir wollen ein coronafreies Fest.» Man werde die Situation beobachten, plant aber auch mit Blick auf die Impfungen, die nun starten, unter der Annahme, dass bis dahin Chorgesang und Grossanlässe wieder möglich und erlaubt sind. Brühwiler sagt:

«Es ist einfacher, den Anlass später allenfalls zurückzufahren, als jetzt bereits mit Einschränkungen zu planen und nachher wieder herauffahren zu müssen.»

Klar sei, dass man die Sängerinnen und Sänger sowie Gäste nicht gefährden möchte. «Wir werden die gesetzlichen Vorgaben umsetzen, die dann gelten», sagt der OK-Präsident. «Wir müssen flexibel sein.» Brühwiler ist selbst passionierter Sänger und seit vielen Jahren Mitglied des Männerchors Gossau. Er vermisse das Singen, sagt er. «Nicht nur das Gesangs- und Chorerlebnis, sondern auch der gesellige Teil nach der Probe», sagt er. Wann der Bundesrat die Einschränkungen lockert und das Singen wieder erlaubt, ist unklar.