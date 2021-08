Gordon-Bennett-Cup In weniger als 400 Tagen starten Gasballons auf der Kreuzbleiche: Der prestigeträchtige Gordon-Bennett-Cup kommt nach St.Gallen Nach dem Sieg eines Teams aus Fribourg im Jahr 2019 kommt der Gordon-Bennet-Cup nach St.Gallen. Ivan Louis vom Organisationskomitee erzählt, welche Herausforderungen ein Start in der Innenstadt mit sich bringt. Dinah Hauser 03.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Gasballone kommen 2022 nach St.Gallen. Sie werden auf der Kreuzbleiche starten. Bild: Valentin Flauraud / KEYSTONE (8. September 2017)

Welches Team fährt am weitesten? Schon bald stellt sich diese Frage in St.Gallen. In weniger als 400 Tagen findet die 65. Langdistanz-Weltmeisterschaft der Gasballonpiloten statt – im französischen auch bekannt als Coupe Aéronautique Gordon Bennett. Startpunkt am 2. September 2022 ist die Kreuzbleiche – mitten in der Stadt. Am Freitagabend steigen Teams aus der ganzen Welt in die Dunkelheit auf.

Ivan Louis ist im OK für den Gordon-Bennett-Cup 2022. Bild: PD

«Wir wollen den Ballonsport der Stadtbevölkerung näher bringen», sagt Ivan Louis. Der Toggenburger SVP-Kantonsrat ist Vizepräsident im Organisationskomitee und kümmert sich um die Medienarbeit. Er selbst ist kein Ballonpilot, sein Bruder hingegen schon. «Ich war im Jahr 2012 als Helfer dabei», sagt Louis. Damals war das Rennen schon in der Ostschweiz zu Gast, die Ballone starteten in Ebnat-Kappel.

Die Schweiz hat im vergangenen Jahrzehnt mehrmals gewonnen. Vor allem das Team um den Thurgauer Kurt Frieden und dessen Copiloten Pascal Witprächtiger. Die Nation des Gewinnerteams richtet dann jeweils die übernächste Weltmeisterschaft aus. Schon damals entstand die Vision:

«Wir wollen die Ballone einmal in der Stadt St.Gallen starten sehen.»

So bewarben sie sich beim Schweizerischen Ballonverband. Aber erst einmal waren Fribourg (2017) und Bern (2018) dran.

Wegen der Coronapandemie um ein Jahr verschoben

Mit dem Schweizer Sieg 2019 des Fribourger-Teams (die Ostschweizer wurden Zweite) kommt der Startpunkt nun wieder in die Schweiz. Der Traum von Ivan Louis wird also wahr – wenn auch ein Jahr später als geplant. Wegen der Coronapandemie wurde das 64. Rennen mit Startpunkt in Polen um ein Jahr verschoben. «Das kommt uns entgegen», sagt Louis. Ob Mitglieder des Schweizer OK nun nach Polen reisen, um die Festlichkeiten zu besichtigen, sei noch offen. Bis zum Start ist es noch gut zwei Wochen hin.

Der Cordon-Bennett-Cup Mit der Langdistanz-Weltmeisterschaft der Gasballone findet ein sehr spezieller internationaler Anlass in St.Gallen statt. Der Gordon-Bennett-Cup wurde seit 1906 bereits 63 Mal durchgeführt. Er gilt heute als ältester und prestigeträchtigster Anlass der Luftfahrt. Der erste Wettbewerb wurde am 30. September 1906 in Paris ausgetragen. Der 64. Coupe Aéronautique Gordon Bennett findet im polnischen Torun statt. Am 20. August starten die ersten Ballone. Oft harren die Piloten mehrere Tage im Korb aus, denn es geht nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern wer am weitesten kommt. Ein zweites Team fährt als Unterstützung am Boden hinten nach. Auf der Website können die Standorte und Route der Ballone mitverfolgt werden. Der Cup kommt 2022 zum dritten Mal in die Ostschweiz nach 1995 in Wil, 2012 in Ebnat-Kappel. (dh)

In der Schweiz sind derweil die Vorbereitungen für das kommende Jahr angelaufen. Laut Louis werden Sponsoren gesucht, denn die Festlichkeiten hängen stark vom Budget ab. «Im Moment ist es schwierig. Wegen der Coronapandemie stehen viele Firmen unter Spardruck, das verstehen wir.» Ob es also ein Volksfest gibt, ist noch offen. Das OK hoffe jedenfalls, einen Tag der Aviatik organisieren zu können sowie Programmpunkte an allen drei Renntagen.

Der Start findet im Dunkeln statt

Spektakulär für die Bevölkerung dürfte der Nachtstart werden. Louis schwärmt im Gespräch davon.

«Wie die Teams in die Lüfte steigen, in der Dunkelheit verschwinden während die jeweilige Landeshymne spielt, das ist ein berührendes Erlebnis.»

Nachtstarts sind indes keine Seltenheit, denn in der Nacht sind weniger Flugzeuge unterwegs. Die Ballone sind nämlich der Wind- und Wetterlage ausgesetzt. Es sei nicht auszuschliessen, dass einige Ballone über den Flughafen in Kloten fahren. «Tagsüber wäre das kaum möglich und man müsste vorzeitig landen, falls die Windlage ein Umfahren nicht zulässt.»

So starteten die Ballone 2012 in Ebnat-Kappel. In St.Gallen ist ebenfalls ein Nachtstart vorgesehen. Bild: Regina Kuehne / KEYSTONE

Starts in urbaner Lage sind eher selten. Ist denn die Kreuzbleiche gross genug für so viele Ballons? Ivan Louis erklärt: «Die Teams starten gestaffelt, nicht alle gleichzeitig. Auch für die Zuschauer und das Rahmenprogramm ist so genug Platz vorhanden.» Allerdings sei etwa das Verkehrskonzept eine grössere Herausforderung als bei einem Start im ländlichen Raum. Das OK rechnet mit vielen Zuschauern, die müssen irgendwie anreisen und ihre Fahrzeuge parkieren. Ein Vorteil sei allerdings, dass die Infrastruktur nahe ist, wie etwa Unterkünfte für die Ballonpiloten und deren Teams.

Ballonfahren ist Teamarbeit

Was Louis am spannendsten findet? «Die Teams via Tracking zu verfolgen und ihre Strategie zu analysieren.» So fahren einige erst in eine andere Richtung, um dann in einen schnelleren Luftstrom zu gelangen. Auch das mutige Manöver des Ostschweizer Teams an der Meisterschaft von 2019 hat ihn beeindruckt.

Damals zogen die Winde in Richtung Schwarzes Meer. Das Team um Kurt Frieden hat sich dann einige Kilometer aufs Meer hinaus treiben lassen, weil sie wussten, dass in Bodennähe der Wind wieder Richtung Küste weht. Sie schafften es so, sehr nahe an der Küste zu landen. «Das geht nur mit einem guten Bodenteam, das vor Ort die Winde messen kann sowie einem Strategenteam, das die Wetterdaten überprüft», sagt Louis. «Ballonfahren ist Teamarbeit. Alleine ginge das nicht.»