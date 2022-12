WM 2022, Ukraine, Openair: Danach sucht St.Gallen auf Google

Google WM 2022, Ukraine, Openair: Danach sucht St.Gallen Sport, Krieg und Pandemie: Die Suchmaschine Google hat die häufigsten Suchabfragen der Schweiz veröffentlicht. In St.Gallen war die WM in Katar besonders hoch im Kurs. 07.12.2022, 10.28 Uhr

Gemäss Google-Auswertungen gehört das Openair St.Gallen in der Region zu den Suchbegriffen des Jahres. Bild: Reto Martin

Der Suchverlauf der Schweizerinnen und Schweizer war geprägt vom Krieg in der Ukraine. Wie Google am Dienstag schreibt, war «Ukraine» der «Suchbegriff des Jahres». Auf Platz 2 und 3 folgen «WM 2022» und das Internetspiel «Wordle». In St.Gallen dominiert derweil das Interesse an der Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. «Ukraine» wird auch in der Ostschweiz oft gegoogelt, dicht gefolgt vom Openair St.Gallen.