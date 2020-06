Goldacher Schwanenfamilie findet eine neue Heimat im Alten Rhein – der Wildhüter erledigt solche Zügelaktionen mit gemischten Gefühlen Am Goldacher Hafen ist es für eine Schwanenfamilie ungemütlich geworden, da ihr Revier durch andere Schwäne unter Druck kam. Nun hat sie dank dem St.Galler Wildhüter Mirko Calderara eine neue Heimat beim Alten Rhein gefunden. Zur Aufgabe des Wildhüters gehört ein solcher Umzug eigentlich nicht. Er erledigt ihn dennoch, um den Wunsch vieler Menschen zu erfüllen, wie er sagt. Ralf Streule 18.06.2020, 05.00 Uhr

Zuerst in Goldach, dann beim Wildhüter und nun: in einem Nebenbecken des Alten Rheins in St. Margrethen. Bild: Michael Schweizer

An Pfingsten war es so weit: Ein Schwanenpärchen, das seit Jahren im Goldacher Hafen nistet, hatte nach vier erfolglosen Jahren endlich Nachwuchs. Drei Küken schlüpften. Wie immer mit dabei war ein Goldacher Ehepaar: Sandra und Michael Schweizer. Die beiden beobachten das Schwanenpärchen seit 2016 fast rund um die Uhr – wir haben im Mai darüber berichtet. Eine Fortsetzung der Geschichte bietet sich nun an: Die Schwäne haben in den Folgetagen einiges durchgemacht.

Das Männchen war spurlos verschwunden

In den Tagen nach Pfingsten waren sich die Schweizers sicher, dass es die Küken auch in diesem Jahr nicht schaffen werden. Das Männchen war verschwunden, die Schwanendame schaffte es nur mit Mühe und Not, die Küken und das Revier vor einem anderen Schwan zu verteidigen. Michael Schweizer sagt:

«Wir dachten: Das war's jetzt. Wir müssen uns ein anderes Hobby suchen.»

Doch es kam anders. Der Wildhüter Mirko Calderara, zuständig für das Gebiet Fürstenland–St.Gallen–Bodensee–Rheintal, entdeckte auf einem Rundgang den verletzten Schwanenpapa.

Der Wildhüter holt die Tiere zu sich nach Hause

Unter Beobachtung «vieler emotionalisierter Passanten» nahm er ihn zu sich nach Lutzenberg, um ihn im Garten wieder aufzupäppeln. Danach holte er die Schwanendame mit den Küken. Auch Sandra und Michael Schweizer, die grossen Schwanenfans, durften dabei sein, als sich die Vogelfamilie im Garten wieder traf. Es sei sehr rührend gewesen, sagen sie. Im Garten liessen es sich die ausgelaugten Schwäne ohne Konkurrenzdruck gut gehen. Mit einem Lachen sagt Calderara:

«Ein Wellness-Wochenende für Tiere.»

Unterdessen sind die Tiere an einem neuen Ort ausgesetzt: In einem Nebengewässer des Alten Rheins, wo keine weiteren Schwäne brüten.

Der Natur freien Lauf lassen? Oder den Schwänen helfen, damit die Vogelfreunde befriedigt sind?

Eigentlich gehört es nicht zu den Aufgaben des Wildhüters, den Tieren «Wellness-Ferien» zu bieten. Calderara hat berufsbedingt eine sehr pragmatische Haltung zur Natur, weiss über die Vorgänge Bescheid, die schlicht brutal sein können. Und denen halt auch herzige Schwäne unterworfen sind.



Für Schwäne am Bodeseeufer sei es zuletzt schwierig geworden, die wachsende Population bringe es mit sich, dass im Bereich Rorschach kaum mehr neue Nistplätze zu finden seien. Eigentlich würde sich das Problem selber lösen: Schwäne verdrängen sich. Und unter Revierstress bringen sie weniger Junge zur Welt. Die Natur reguliert sich selbst - mit dem Problem, dass es unerträglich wird für die Menschen, die in Siedlungsgebieten die Vögel beobachten. Calderara sagt:

«Viele Leute ertragen die Härte der Natur nicht.»

Er bringt als Beispiel jenes von Füchsen, die neben dem Mutterreh auf den Wurf warten, um das Rehjunge sogleich zu verspeisen. «Hier würde ich wohl auch zum Eingreifen aufgefordert, wenn es die Menschen sehen würden.»

Er gibt zu: Dass er bei den Schwänen in die Natur eingegriffen habe, habe zu einem grossen Teil damit zu tun, dass er am Bodenseeufer unter Beobachtung vieler Passanten stehe, die Mitleid mit den Tieren hätten und die oft sehr emotional argumentierten. Mit Handykameras war der verletzte Schwan gefilmt worden, als sich Calderara um ihn kümmerte. Oft würden solche Bilder auch in sozialen Medien wieder auftauchen. Calderara sagt:

«Der Druck zu handeln, ist für Wildhüter in solchen Situationen grösser geworden».

Einst gab es Drohungen von Tierfreunden

Vor Jahren war Calderara über längere Zeit angefeindet und gar bedroht worden, als er nicht bereit war, in Rorschach ein Schwanennest zu versetzen, das vom steigenden Wasser zerstört wurde. «Ich habe daraus gelernt und schütze mich selber, indem ich in solchen Momenten helfe. Zu meinen Aufgaben würde es nicht gehören.» Doch er versteht auch die Leute, die eine emotionale Bindung aufgebaut haben. Und er habe gelernt, diesbezüglich Kompromisse einzugehen. Und auch auf die Wünsche der Gesellschaft und auf das mediale Interesse Rücksicht zu nehmen.

Das Ehepaar bleibt den Schwänen auch am neuen Ort treu

Was Calderara explizit sagt: Es war nicht das Ehepaar Schweizer, das ihn zum Handeln aufgefordert habe. Er habe die beiden auch gerne am Umzug an den Alten Rhein teilhaben lassen. Weil sich schnell herausgestellt habe, dass die Schweizers tatsächlich eine sehr enge Bindung zu den Tieren hergestellt hätten, wie Calderara sagt:

«Als sie sich trafen, waren die Schwäne vor Freude völlig aus dem Häuschen.»

Offen ist, ob die Schwäne am neuen Ort bleiben werden. Calderara geht davon aus, da sie sich das stressige Bodenseeufer wohl kaum mehr zurück wünschten. Das Ehepaar Schweizer jedenfalls besucht die Schwäne weiterhin. Fernglas und Kamera sind immer dabei.