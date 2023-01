Schulpräsidium Goldach: Andreas Weh kandidiert für FDP

Goldach SVP-Kantonsrat Wasserfallen will nicht: Andreas Weh von der FDP kandidiert als einziger für das Schulpräsidium Goldach muss das Schulpräsidium neu besetzen. Die FDP präsentiert einen auswärtigen Kandidaten, die anderen Parteien stellen niemanden zur Wahl auf. Auch ein geeigneter SVP-Mann hat kein Interesse. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 12.01.2023, 05.00 Uhr

In den Verantwortungsbereich des Goldacher Schulpräsidenten gehören sechs Schulhäuser, darunter auch das Oberstufenzentrum in Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Die Ankündigung kam unerwartet. Schulpräsident Rolf Deubelbeiss tritt auf Ende Mai 2023 nach zweieinhalb Jahren im Amt zurück. Seine Funktion habe ihn zu sehr beansprucht, um sie mit seiner persönlichen Vorstellung von Familienleben zu vereinbaren, schrieb Deubelbeiss in seiner Rücktrittsankündigung Mitte November. Als Schulpräsident war er auch Teil des Gemeinderats.

Schulpräsident Rolf Deubelbeiss tritt auf Ende Mai 2023 zurück. Bild: Thi My Lien Nguyen

Die Nachfolge von Deubelbeiss wählt das Goldacher Stimmvolk am 12. März. Bis am 13. Januar können dafür Wahlvorschläge eingereicht werden. Laut Gemeindeschreiber Lukas Länzlinger hat das bisher nur die FDP getan.

Die Freisinnigen gehen mit Andreas Weh ins Rennen. Der 51-Jährige ist ausgebildeter Primar- und Berufsschullehrer, hat einen Master of Arts in Schulentwicklung und war während 25 Jahren am Berufs- und Weiterbildungszentrum St.Gallen tätig, zuletzt sechs Jahre lang als Rektor.

Andreas Weh will Schulpräsident von Goldach werden. Bild: PD

Seit 2021 arbeitet Weh im Bereich der digitalen Transformation und entwickelt im Auftrag des Kantons St.Gallen für die IT-Bildungsoffensive die digitale Lernplattform Aprendo mit. «Goldach hat eine Schule mit eigenem Profil. Diese strategisch zu führen und weiterzuentwickeln, fände ich eine sehr schöne Aufgabe», sagt er.

Weh ist in Arbon aufgewachsen und wohnt momentan in Frasnacht. Bei einer Wahl in den Gemeinderat müsste er nach Goldach umziehen. «Dazu bin ich sehr gerne bereit.» Für den Vater zweier erwachsener Töchter wäre das Schulpräsidium das erste politische Amt. Als Rektor habe er aber bereits bei Vernehmlassungen oder der Entwicklung von Reglementen mitgearbeitet und deshalb bereits Erfahrung mit politischen Prozessen.

Wie Weh ist auch der bisherige Schulpräsident Deubelbeiss Mitglied der FDP. Die Partei hat mit Gemeinderätin Kathrin Metzler zwei Sitze in der Exekutive und will diese mit der Kandidatur von Weh offensichtlich behalten.

Mitte, GLP, Grüne und SP ohne Kandidaten

Die anderen Parteien in Goldach stellen voraussichtlich keine Kandidierenden zur Wahl auf. Richard Faust, Präsident der Grünen der Region Rorschach, sagt: «Wir hoffen sehr, dass dieses Amt mit einer guten Fachperson besetzt werden kann und werden die Vorschläge kritisch verfolgen.» Die Parteizugehörigkeit spiele dabei eine untergeordnete Rolle.

Die Grünliberale Partei Wahlkreis Rorschach hat ebenfalls keine Kandidierenden für das Amt parat, wie Vorstandsmitglied Désirée Bösch auf Anfrage sagt. Und auch die SP Rorschach Stadt am See stellt niemanden für das Schulpräsidium zur Wahl, wie Parteipräsident Noam Leiser bestätigt. Die Partei besetzt mit Reto Kuratli einen Sitz im Goldacher Gemeinderat.

Auch von der Partei Die Mitte kandidiert niemand für das Amt. «Da wir den Gemeindepräsidenten stellen, schlagen wir dieses Mal keinen Kandidaten vor», sagt Jana Brändli, Präsidentin der Ortspartei Goldach-Untereggen. Neben Gemeindepräsident Dominik Gemperli gehören im Goldacher Gemeinderat auch Adrian Eberle und Urs Bücheler der Mitte an.

Kantonsrat Wasserfallen will nicht kandidieren

Von der SVP ist Sandro Wasserfallen als möglicher zukünftiger Schulpräsident im Gespräch. Der 37-Jährige sitzt im St.Galler Kantonsrat und ist Sekundarlehrer in Teufen. Dazu ist er Mitglied des Hochschulrats der Pädagogischen Hochschule St.Gallen und der Bildungskommission des Kantonsrats. Von 2009 bis 2013 sass er ausserdem im Goldacher Schulrat.

Sandro Wasserfallen, Sekundarlehrer und SVP-Kantonsrat aus Goldach. Bild: PD

Mit seinem Hintergrund wäre Wasserfallen ein geeigneter Kandidat für das Amt. Tatsächlich habe er sich zu einer Kandidatur als Schulpräsident «in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht» und dazu auch sehr viele Gespräche geführt, sagt er. Seine Partei, die SVP, hatte ihn für eine Kandidatur angefragt.

Mittlerweile ist der Politiker zu einem Entscheid gelangt. «Dieser ist mir alles andere als leichtgefallen, ist unterdessen aber gut abgewogen und wohlüberlegt.»

Grundsätzlich würden ihn die Aufgabe als Schulpräsident und die damit verbundenen Gestaltungsmöglichkeiten sehr reizen. Allerdings sei er mit seinen aktuellen Aufgaben ausgefüllt und motivierter denn je, weiterhin anzupacken und etwas zu bewegen.

«Aus diesen Überlegungen verzichte ich auf eine Kandidatur für das Schulpräsidium in Goldach.»

Er wolle keine seiner Funktionen aufgeben und seinen politischen Schwerpunkt weiterhin auf die kantonale Politik richten.

Für die SVP bedeutet die Absage ihres Kantonsrats, dass sich niemand aus der Partei für das Schulpräsidium zur Wahl stellt. Das bestätigt Wasserfallen. Der Kandidat der FDP wirke aber geeignet für das Amt und die SVP hoffe, dass er dieses länger als sein Vorgänger ausführe.

